Fit durch den Winter: ein Immunbooster mit Ingwer stärkt die Abwehrkräfte

Dieses Heißgetränk bringt Ihr Immunsystem im Winter auf Hochtouren: Dank Ingwer, Kurkuma, Orange und Zitrone sagen Sie damit Erkältungsviren und Co. den Kampf an.

Schnee und Kälte, wechselhaftes Wetter und natürlich Corona und Grippeviren: Aktuell können wir wohl alle einen kleinen Immunbooster gebrauchen. Es gibt mehrere Lebensmittel, die Ihr Immunsystem stärken können, zum Beispiel vitaminreiches Obst und Gemüse oder Nüsse. Auch sogenannte Ingwer-Shots, kleine gesunde Vitaminbomben zum Trinken, stehen seit einigen Jahren hoch im Kurs. Wenn Sie lieber etwas Wärmendes trinken wollen, das die Gesundheit fördert, können Sie entweder auf Ingwertee zurückgreifen oder einen Immunbooster-Tee zubereiten. Mit dem versorgen Sie Ihren Körper mit allen guten Inhaltsstoffen, die er braucht, um gesund durch einen kalten Wintertag zu kommen.

Die Zitrusfrüchte Orange und Zitrone sind wichtige Vitaminlieferanten, enthalten aber auch Mineralstoffe wie Kalzium, Kalium und Pektine. Scharfer Ingwer stärkt die Abwehrkräfte, weil er unter anderem Kalium, Phosphor und Vitamin C enthält. Und Kurkumawurzeln wirken aufgrund des enthaltenen Curcumins entzündungshemmend und antioxidativ. Davon abgesehen schmeckt dieser Immunbooster-Tee aber auch wirklich lecker, wärmt wunderbar von innen und macht gute Laune. Probieren Sie es unbedingt aus!

Zutaten für etwa 4 Portionen:

So bereiten Sie das heiße Wintergetränk zu: Immunbooster zum Fitbleiben

