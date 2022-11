Vitaminbombe für die Erkältungssaison: Herbstsalat mit Roter Bete

Rezept

Mit einer ausgewogenen, gesunden aber dennoch mundenden Ernährung können Sie Ihr Abwehrsystem für die kommenden kalten Tage stärken.

Hatschi! Alle Jahre wieder beginnt mit dem Herbst die Erkältungssaison, die man hinter Schutzmasken und geschlossenen Haustüren während der Corona-Jahre fast vergessen hätte: Rhinoviren, Influenzaviren und die etwa 200 anderen Erkältungserreger, die sich in Herbst und Winter über Kälte, von Heizungsluft ausgetrocknete Schleimhäute und temperaturbelastete Immunsysteme freuen, kehren zurück. Im Schnitt fängt sich jeder Mensch in seinem Leben 200 bis 300 Erkältungen ein. Die mächtigste Waffe gegen Erkältungs- und sonstige Erreger ist und bleibt ein gestärktes Immunsystem — und um das zu erreichen, muss man gar nicht mal viel tun. Bestimmte Lebensmittel machen Sie fit für die kalte Jahreszeit.

Vitamine für die Erkältungssaison: Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte mit gesunder Ernährung

Sport und regelmäßige Bewegung an der frischen Luft, ausreichend Schlaf und möglichst wenig Stress wirken sich merklich auf ein gesundes Immunsystem aus — mindestens so wichtig ist eine ausgewogene, also vielseitige, gesunde Ernährung, die den Körper mit den Stoffen versorgt, die er für ein starkes Immunsystem braucht. Darunter: Vitamine, Mineralien, hochwertiges Eiweiß und gesunde Fette. Keine Sorge: Eine gesunde Ernährung ist weder kompliziert, noch muss man für sie ganze Tage am Herd verbringen — ein paar Minuten Zeit und eine Handvoll simpler Zutaten reichen völlig aus.

Beispielbild – nicht das tatsächliche Rezeptbild

Erkältung vorbeugen mit Rote-Bete-Salat mit Cherrytomaten, Walnüssen und fruchtigem Dressing

Rote Bete ist ein wahres Wundermittel aus dem Gemüsefach: Sie ist reich an Folsäure, unterstützt folglich die Bildung roter Blutkörperchen, die „Erreger-Polizei“ des Immunsystems und enthält essenzielle Vitamine wie Vitamin C, das wichtig für die Körperabwehr ist. Zu den gesündesten Gemüsesorten zählt auch die Petersilie, die reich an Eisen ist und so die Blutbildung und die Nährstoffaufnahme unterstützt. Auch Tomaten enthalten viel Vitamin C und unterstützen mit sekundären Pflanzenstoffen die Abwehrkräfte, Walnüsse tun mit ihrem Reichtum an Antioxidantien und gesunden Fetten ihr Übriges. Kann etwas so Gesundes auch gut schmecken? Und wie! Und schnell geht es auch!

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht‘s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de

Ist es für die Vorbeugung bereits zu spät, können eine reichhaltige Hühnerbrühe und eine Tasse oder besser Kanne Ingwertee bei einer Erkältung wahre Wunder bewirken.

Folgende Zutaten brauchen Sie für den vitaminreichen Herbstsalat mit Roter Bete

Für vier Personen des köstlichen Herbstsalats, der pro Portion nur etwa 90 Kalorien hat, brauchen Sie gar nicht viele Zutaten.

Für den Salat:

500 g vorgegarte Rote Bete

1 kleine weiße Zwiebel

8 Walnusskerne

¼ Bund Petersilie (glatt)

10 Cherrytomaten

Für das Dressing:

5 EL naturtrüber Apfelsaft

1 EL Ahornsirup

4 TL Balsamico-Creme

¼ TL Salz

¼ TL schwarzer Pfeffer

So einfach und schnell geht die Zubereitung des Herbstsalats mit Roter Bete

Rote Bete und Zwiebel in grobe Stücke schneiden. Walnusskerne grob hacken und die Blätter der Petersilie abzupfen. Cherrytomaten halbieren und alles in eine Salatschüssel geben. Dressing-Zutaten in einer Schüssel oder Tasse gut verrühren. Das Dressing über den Salat geben und alles durchmischen

Je länger man den Salat im Dressing durchziehen lässt, desto leckerer wird er. Guten Appetit! Und bleiben Sie gesund!

(von Thorsten Dammert)

Über den Autor: Thorsten Dammert ist Head of Food beim Lebensmittelunternehmen Juit. Nach zwölf Jahren in der gehobenen Gastronomie entwickelt der Koch und Lebensmitteltechnologe dort Rezepte, wählt Zutaten und Lieferanten aus und bereitet seine Gerichte persönlich zu.

Rubriklistenbild: © instagram.com/emmikochteinfach