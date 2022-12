Was zeichnet ein gutes Raclette-Gerät aus? Tipps für Paare und Großfamilien

So gelingt Raclette an Weihnachten oder Silvester

Raclette an Weihnachten oder Silvester geplant? Damit das Festessen gelingt, sollte man sich zuvor ein entsprechend gutes Gerät anschaffen.

Bei vielen Menschen ist Raclette zu Weihnachten oder Silvester eine jährliche Tradition. Statt sich über das richtige Feiertagsessen den Kopf zu zerbrechen, steht bereits im Vorhinein fest, dass zwischen den Jahren der Raclette-Grill herausgeholt wird. Ärgerlich ist es dann nur, wenn man merkt, dass das Gerät im Laufe des vergangenen Jahres den Geist aufgegeben hat. Ein neues Raclette-Gerät muss her — doch welche Eigenschaften sollte ein wirklich gutes Gerät haben? Tatsächlich ist Raclette-Grill nicht gleich Raclette-Grill. Wer darüber nachdenkt, in ein neues Gerät zu investieren, sollte einige wichtige Faktoren bedenken.

+ Bei der Anschaffung eines Raclette-Geräts sollten Sie auf Ihre persönlichen Bedürfnisse achten: Wie viele Personen, Grillplatte aus Stein oder Metall und welche Leistung brauchen Sie? © Bernd Juergens/Imago

Vor dem Raclette-Essen an Weihnachten oder Silvester sollten Sie natürlich auch das Einkaufen der Zutaten nicht vergessen, aber mit wie viel Raclette-Käse pro Person muss man eigentlich rechnen?

Traditionelles Essen an Weihnachten oder Silvester: Was ist eigentlich Raclette?

Raclette ist das Schweizer Nationalgericht.

Das dafür benötigte Gerät besteht aus einer Grillplatte, auf der Fleisch oder Gemüse gegrillt werden kann. Unterhalb der Grillplatte können Pfännchen eingeschoben werden, in denen ebenfalls Lebensmittel — häufig mit Käse überbacken — gegart werden.

Was Größe und Ausstattung angeht, unterscheiden sich Raclette-Geräte selbstverständlich je nach Hersteller. Generell ist ein Raclette-Grill mit einem elektrischen Grill vergleichbar und besitzt in den meisten Fällen einen Temperaturregler. Der Unterschied ist, dass das Raclette sowohl von oben als auch von unten heizt, sodass auf der Platte gegrillt werden kann, während unter der Platte die Pfännchen überbacken werden.

Raclette ist ein geselliges Gericht: Meist wird das Raclette-Gerät mittig auf dem Tisch platziert, damit alle Gäste sich selbstständig ihre Pfännchen zubereiten können.

Ein Raclette-Abend dauert meist einige Stunden, da die Pfännchen klein sind und immer wieder gefüllt werden müssen, damit am Ende auch wirklich alle satt sind. Gerade deshalb ist Raclette bei vielen ein beliebtes Weihnachts- oder Silvestergericht.

Ist Raclette an Weihnachten oder Silvester das Richtige für mich?

Ein Raclette-Abend unterscheidet sich auf viele Arten von einem klassischen Abendessen in größerer Runde. Alle Gäste sind involviert, bereiten ihr Essen selbst zu und sitzen meist stundenlang am Tisch, bis wirklich alle vorbereiteten Lebensmittel in Pfännchen verarbeitet oder auf der Grillplatte gegart wurden. Was viele als wunderbar-geselligen Abend wahrnehmen, ist für einige andere allerdings der absolute Horror. Nicht wenige Menschen bevorzugen nämlich ein vorbereitetes Dinner, das am Platz serviert wird und nach dem letzten Gang auch wirklich für alle beendet ist. Selbst ein Buffet scheint einigen Kochmuffeln meist attraktiver. Denn wer in der Küche nicht kreativ ist, der füllt sehr wahrscheinlich auch nur ungern sein eigenes Raclette-Pfännchen.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de

Doch auch für Liebhaber des gemeinsamen Kochens bietet das Raclette nicht nur Vorteile: Viele stören sich am intensiven Geruch des Geräts, der im Laufe des Abends meist das ganze Haus durchströmt. Auch das Aufräumen nach dem Raclette-Abend ist kein einfaches Unterfangen. Denn nicht nur die zahlreichen Schüsselchen und Pfännchen müssen gereinigt werden. Auch das klobige Raclette-Gerät selbst darf erst wieder in die Packung, wenn es blitzeblank ist. Die vielen Fettrückstände und der gegrillte Käse machen die Reinigung von Platte und Pfännchen dabei nicht leichter.

Was zeichnet ein gutes Raclette-Gerät aus?

Vor der Anschaffung eines Raclette-Grills sind einige wichtige Dinge zu bedenken. Beispielsweise unterscheiden sich die meisten Geräte bereits in Sachen Grillplatte. Diese ist entweder aus Metall oder aus Stein. Eine Metallplatte ist zumeist kostengünstiger und leichter, allerdings ist beim Grillen die Zugabe von Öl oder Butter erforderlich. Außerdem kann sich die Antihaftbeschichtung lösen.

Ein Raclette mit Steinplatte dagegen besticht mit hervorragender Grillqualität und benötigt nur wenig Fettzugabe für ein tolles Ergebnis. Allerdings sind diese Geräte oft teurer, schwerer und verbrauchen mehr Energie. Ferner besteht die Gefahr, dass die Steinplatte zu Bruch geht, sollte die Silvesterparty doch einmal etwas wilder werden.

Material der Grillplatte des Raclette-Geräts: Metall oder Stein Größe des Raclette-Geräts: Normalerweise für 8 Personen, es gibt aber kleinere/größere Varianten Leistung/Energie des Raclette-Geräts: gute Geräte haben Temperaturregler

Auch die Größe des Raclettes spielt eine bedeutende Rolle. Die meisten sind für bis zu acht Personen ausgelegt, doch selbstverständlich gibt es auch kleinere und größere Varianten. Leistung und Temperatur sind andere Faktoren, die es zu beachten gilt. Je mehr Leistung, desto schneller ist das Raclette auf Betriebstemperatur und desto besser kann es die Energie zumeist umwandeln. Ein gutes Gerät sollte außerdem über einen Temperaturregler verfügen, damit das Essen am Ende nicht verbrennt. Wenn nach dem Weihnachtfestessen oder dem Silvesterschmaus etwas vom Raclette übrig bleibt, keine Sorge: Es gibt köstliche Raclette-Resteverwertungsrezepte, oder wussten Sie, dass man Raclette-Käse auch einfrieren kann?

Rubriklistenbild: © Bernd Juergens/Imago