Geräuchertes Olivenöl selber herstellen: Wozu es am besten schmeckt

Mediterrane Küche

Der Frühling ist perfekt, um die Grillsaison zu eröffnen. Der Gourmet-Tipp für jede BBQ-Party: geräuchertes Olivenöl. Es ist einfach herzustellen und sorgt für das gewisse Etwas auf Ihren Grillgerichten.

Erfunden hat das sogenannte Holzkohleöl Ferran Adrià, Mitbegründer der Molekularküche. Seine ursprüngliche Version ist jedoch deutlich aufwändiger zuzubereiten als die Variante aus Olivenöl für den heimischen Grill, die wir Ihnen hier vorstellen.

Geräuchertes Olivenöl herstellen: So geht’s

Das Wichtigste für Ihr geräuchertes Olivenöl ist ein gutes kaltgepresstes Öl als Basis. Beim Olivenöl ist es wie beim Wein: Die Aromen sind breit gefächert. So kann Olivenöl nach frischem Gras, Olive und Zitrone riechen und nach reifer Tomate, Banane oder Artischocke schmecken. Egal, ob aus Spanien, Italien, Griechenland oder Portugal – in allen Ländern werden hochwertige Olivenöle produziert, leider jedoch auch Fälschungen.

Tipp: Gutes Olivenöl erkennen Sie zum Beispiel am Geruch Füllen Sie ein wenig Olivenöl in ein Weinglas, decken Sie es ab und warten Sie zehn Minuten. Wenn Sie das Glas aufdecken und sofort etwas riechen, ist das ein Zeichen für hochwertiges Öl.

Zutaten für Ihr selbstgemachtes geräuchertes Olivenöl

Um geräuchertes Olivenöl herzustellen, brauchen Sie folgende Utensilien:

einen Smoker oder Grill

Räucherholz

1 kleines Schälchen

100 ml Olivenöl

1 Knoblauchzehe

1,5 Teelöffel Rosmarin

1 Teelöffel Thymian

Zubereitung: So stellen Sie geräuchertes Olivenöl her

Als Erstes füllen Sie das Olivenöl ins Schälchen und mischen den Knoblauch, Rosmarin und Thymian hinzu. Das ist kein Muss: Sie können ebenso andere aromatischen Küchenkräuter verwenden oder das Olivenöl so belassen, wie es ist. Probieren Sie aus, was Ihnen am besten schmeckt. Dann stellen Sie den Grill auf ca. 100 Grad ein und legen das Räucherholz dazu. Der Molekularkoch Ferran Adrià hat übrigens für sein Holzkohleöl immer Steineiche verwendet. Kirsche, Zeder oder Erle eignen sich genauso gut. Je nachdem, welches Holz Sie verwenden, ändert sich der Geschmack Ihres geräucherten Olivenöls. Nun stellen Sie das Öl für 30 bis 45 Minuten auf den Grill. Anschließend nehmen Sie es vom Grill und lassen es abkühlen. Entweder füllen Sie es in eine Flasche oder probieren es gleich.

Dazu schmeckt geräuchertes Olivenöl am besten

Besonders gut schmeckt geräuchertes Olivenöl auf knuspriger Bruschetta. Wenn Sie den Grill sowieso schon angeschmissen haben, legen Sie einfach ein aufgeschnittenes Baguette darauf. Reiben Sie die angeröstete Fläche mit einer halben Knoblauchzehe ein und bestreichen Sie das Baguette großzügig mit dem geräucherten Olivenöl. Auch Fisch, Fleisch oder Gemüse lassen sich mit dem Öl aufpeppen.

Sie sind auf den Geschmack gekommen? Dann lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf: Sie finden sicherlich noch viele weitere Gerichte, zu denen das geräucherte Olivenöl passt. Verwenden Sie es zum Beispiel in Salatsaucen, für Pastagerichte oder braten Sie Ihre Meeresfrüchte darin an.

