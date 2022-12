Abnehmen mit Suppe? Mit dieser schnellen Gemüsesuppe geht das sogar in lecker

Einfaches Rezept

Ein Klassiker unter den Neujahrsvorsätzen: abnehmen oder gesünder essen. Wenn man das mithilfe von leckeren Gerichten erreichen kann, sind alle glücklich.

Den perfekten Weg für jeden, um abzunehmen, gibt es leider nicht. Hungern sollte allerdings nie das Mittel der Wahl sein. Stattdessen kann man darauf achten, was man isst: gesunde Zutaten beim Selberkochen verwenden, die möglichst wenig verarbeitet sind, also viel frisches Obst und Gemüse. Im Winter bieten sich zudem wunderbar aufwärmende Suppen als Mahlzeit an. Die sind nicht nur leicht zubereitet, sondern haben häufig auch wenige Kalorien. So wie dieses Rezept für eine Zitronen-Lauch-Suppe, die tatsächlich nur rund 100 Kalorien pro Portion hat. Und dennoch natürlich lecker schmeckt und Ihnen Mineralstoffe und Vitamine liefert. Probieren Sie es aus!

Auch interessant: Mit Cloud Bread einfach abnehmen – das Eiweißbrot ist ideal für eine Low-Carb-Ernährung.

Gemüsesuppe zum Abnehmen: schnelles Rezept für Lauch-Suppe

+ Mit einer leichten Lauchsuppe klappt die Diät ganz einfach und lecker. © Torsten Schon/Imago

Portionen: für 4 Personen

Zubereitungszeit: 45 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

Sie brauchen folgende Zutaten:

500 g zarte Lauchstangen

1 Zwiebel

2 Zehen Knoblauch

2 Stängel Majoran

2 EL Olivenöl

50 ml trockener Weißwein

700 ml Gemüsebrühe

2 EL Schmand

Salz und Pfeffer

Muskatnuss

abgeriebene Schale und Saft von ½ Bio-Zitrone

Probieren Sie auch: Köstlicher Schlankmacher: Dieses Brot ist leicht gebacken und macht richtig lange satt.

Welche Lebensmittel sollte man im Notvorrat immer vorrätig haben? Am allerwichtigsten im Notvorrat ist ausreichend Flüssigkeit. Sie sollten immer genug Wasser zu Hause haben. Die Bundesregierung empfiehlt pro Tag zwei Liter pro Person. © Jochen Tack/Imago Was ebenfalls im Lebensmittelnotvorrat nicht fehlen darf, sind Nudeln. Das Grundnahrungsmittel kann auf unterschiedliche Weise zubereitet werden und die verschiedenen Sorten wie beispielsweise Spaghetti, Penne oder Fusilli sorgen für die nötige Abwechslung. © Winfried Rothermel/Imago Auch Reis, Couscous, Quinoa und Co. hält sich lange und ist deshalb geradezu prädestiniert für den Notvorrat an Lebensmitteln, die man für eine mögliche Krise, zu Hause vorrätig haben sollte. © Zoonar.com/Maksim Lashcheuski/Imago Aus Kartoffeln, die kühl, trocken und dunkel auch lange gelagert werden können, kann man ebenso herrliche Gerichte zaubern, wie beispielsweise Bratkartoffeln, Kartoffelpüree, Pommes oder Kartoffelgratin. © diadis/Imago Gemüsekonserven und -gläser Auf Gemüse sollten Sie in einer Krise auch nicht verzichten. Dazu können Sie für den Ernstfall auf Gemüse aus Konservendosen oder Gläsern zurückgreifen. © Jochen Tack/Imago Trockenobst Obst liefert wichtige Vitamine und kann durch den Zuckergehalt auch die Stimmung heben. Als Trockenobst hält es sich zudem deutlich länger und ist daher bestens für den Notvorrat geeignet. © Iris Kaczmarczyk/Imago Nüsse und Chips Auch auf kleine salzige Snacks müssen Sie im Notfallvorrat nicht verzichten, wenn Sie sich mit ausreichend Chips und Nüssen eindecken. © Yusuf Riza Gunaydin/Imago Fischkonserve Fisch und Fleisch können Sie in Konservendosen kaufen, dann halten sich die Vorräte länger. © Txema Gerardo/Imago Gläser mit Honig und Marmelade Marmelade, Honig, Schokocreme und Co. halten sich ebenfalls lange, ungeöffnet sogar nahezu ewig. Wer zum Frühstück gerne süß isst oder seinen Tee mit einem Spritzer Honig verfeinern möchte, sollte also dafür sorgen, dass die süßen Brotaufstrich-Vorräte nicht ausgehen. © Kantaruk Agnieszka/Imago Gewürze Last but not least ist die nötige Würze in Gerichte auch aus Lebensmitteln aus dem Notvorrat entscheidend. Darum sollten Sie genug Salz, Pfeffer, Curry oder welche Gewürze Sie verwenden vorrätig haben. Ebenso wie Essig und Öl. © Andreas Berheide/Imago

Rezept für Lauch-Suppe: So geht Abnehmen mit Gemüsesuppe

Schneiden Sie den Lauch längs auf, waschen Sie ihn gründlich und schneiden Sie ihn dann in feine Ringe. Schälen Sie Zwiebel und Knoblauch und würfeln Sie beides klein. Waschen Sie den Majoran, zupfen Sie die Blättchen ab und hacken Sie diese fein. Erhitzen Sie das Öl in einem Topf, braten Sie Zwiebelwürfel und Lauch darin an. Geben Sie auch Knoblauch und Majoran dazu und dünsten Sie alles unter Rühren bei schwacher Hitze etwa drei Minuten. Gießen Sie nun Brühe und Wein an, lassen Sie die Suppe aufkochen und dann zugedeckt bei schwacher Hitze 20 Minuten köcheln. Pürieren Sie das Gemüse mit einem Stabmixer fein und rühren Sie den Schmand unter. Nach Belieben mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Zitronensaft und Schalenabrieb abschmecken.

Und schon ist Ihre gesunde Gemüsesuppe mit nur 100 Kalorien pro Portion fertig. Verteilen Sie die fruchtig-frische Zitronen-Lauch-Suppe auf vier Teller. Wenn Ihnen die Kalorien egal sind, können Sie auch ein Stück frisches Baguette dazu servieren. Wenn Sie außerdem eine Suppe zum Entgiften suchen, ist vielleicht diese leckere grüne Gemüsesuppe mit vielen Vitaminen etwas für Sie. Guten Appetit!

Rubriklistenbild: © Torsten Schon/Imago