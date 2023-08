Pflaumen-Crumble mit zimtigen Streuseln wärmt Körper und Seele

Pünktlich zur Saisonzeit

Besonders an etwas kühleren, vielleicht sogar verregneten, Sommer- und Herbsttagen schmeckt so ein noch warmer, leicht zimtiger Pflaumen-Crumble aus dem Ofen besonders gut.

Wenn im Spätsommer wieder die Pflaumen und Zwetschgen reif werden, lässt sich wunderbares Mus und Kompott aus ihnen kochen, aber auch in oder auf einem Kuchen machen sich die süßsauren Früchte hervorragend. Wenn die Pflaumen, leicht eingekocht, ganz weich auf der Zunge zergehen, bringen die knusprigen Streusel, die das Obst bedecken, eine weitere Textur in das traumhafte Dessert.

Pflaume oder Zwetschge – das ist der Unterschied

Die Zwetschge gilt, ähnlich wie Mirabellen auch, als eine Unterart der Pflaume. Länglich geformt und deutlich kleiner unterscheidet sie sich nicht nur optisch zur Pflaume, auch in ihrem Geschmack sind sie beiden nicht gleich. So sind Zwetschgen laut Ndr.de, säuerlicher und weniger wasserhaltig als Pflaumen.

+ Für einen Crumble eignen sich Pflaumen und besonders Zwetschgen wirklich ideal. Zusammen mit den buttrigen Streuseln, sorgen die süßsauren Früchte für ein wahres Geschmackserlebnis. (Symbolbild) © Pond5 Images/Imago

Rot, gelb, blau, lila, grün und schwarz – Pflaumen sind in der Natur in fast allen Farben und Formen wiederzufinden. Mindestens genauso vielfältig können sie anschließend in der Küche weiterverwertet werden.

Zutaten für den Pflaumen-Crumble mit Haferflockenstreuseln

Für etwa vier Portionen

500 g Pflaumen (z. B. Zwetschgen)

60 g (vegane) Butter

60 g Weizen- oder Dinkelmehl

40 g zarte Haferflocken

50 g gemahlene Haselnüsse

30 g Rohrzucker

1 TL Zimt

Salz

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Der fruchtige Crumble mit Crunch-Faktor ist in drei schnellen Schritten zubereitet

Während der Ofen auf 200 °C Ober-/ Unterhitze (180 °C Umluft) vorheizt, werden als Erstes die Streusel zubereitet. Hierfür geben Sie das Mehl, die Haferflocken, die gemahlenen Haselnüsse, den Zimt und Zucker sowie eine Prise Salz in eine größere Rührschüssel. In die trockenen Zutaten kneten Sie die kalten Butterwürfel hinein. Nun werden die gewaschenen und getrockneten Pflaumen entkernt und geviertelt. Legen Sie sie anschließend in eine eingefettete Auflaufform und bedecken Sie die geschnittenen Früchte mit dem krümeligen Streuselteig und einer weiteren Prise Zucker. Schieben Sie die Auflaufform in den vorgeheizten Ofen und lassen Sie den Crumble für etwa 25 Minuten goldbraun backen. Nachdem Sie ihn herausgeholt und abkühlen haben lassen, können Sie den Crumble warm, wie auch kalt, pur oder mit Vanillesoße oder Eis genießen. Guten Appetit.

Für einen Crumble eignen sich Pflaumen und besonders Zwetschgen wirklich ideal. Zusammen mit den buttrigen Streuseln sorgen die süßsauren Früchte für ein wahres Geschmackserlebnis. Aber auch der klassische Apple-Crumble ist ein wahrer Lichtblick an grauen Herbsttagen.

Rubriklistenbild: © Pond5 Images/Imago