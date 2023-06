Experte verrät: Richtiges Grillen beginnt schon bei der Standort-Wahl

Fachmann gibt Tipps

+ © Axel Heimken/dpa Mit dem Sommer beginnt auch die Grill-Saison. © Axel Heimken/dpa

Die Sommerzeit ist auch die Zeit für den Genuss vom Grill. Und hier gilt: Erlaubt ist, was schmeckt. Experte Volker Elm sagt, was dabei zu beachten ist. Mehr dazu lesen Sie hier:

Lesen Sie auch Gemeinschaft und Genuss: Fachmann Volker Elm gibt Grill-Tipps Gemeinschaft und Genuss: Fachmann Volker Elm gibt Grill-Tipps

Fulda - „Ich behaupte ja: Es gibt kein Lebensmittel, was durch das Grillen nicht besser wird“, sagt Volker Elm aus Fulda. Einen richtigen Trend, was in diesem Jahr auf den Rost kommt, gebe es nicht. Elm betrachtet das Thema eher langfristig: „Früher bedeutete Grillen, schnell die Bratwurst oder das Nackensteak auf hoher Hitze durchzugaren. Das ist inzwischen anders.“

Worum es beim Grillen mittlerweile geht, verrät der Experte im Gespräch mit fuldaerzeitung.de.

Der Grillgenuss beginnt aber nicht erst auf dem Teller, sondern schon mit der richtigen Einrichtung des Grillplatzes. Egal, ob Holzkohle-, Gas- oder Elektrogrill, der richtige Ort will zuallererst gefunden sein. So sei darauf zu achten, dass das Gerät ordentlich in der Waage und auf einem guten Untergrund steht, nicht zu sehr in der prallen Sonne und nicht direkt unter Bäumen oder neben der Garten-Holzhütte. „Außerdem habe ich für alle Fälle immer eine Löschdecke in der Nähe, wenn doch einmal Fettflammen entstehen“, erklärt Elm.