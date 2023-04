„Nie wieder Käse“: Viele sind angewidert von der Herstellung von Parmesankäse

Nicht vegetarisch

Haben Sie gewusst, dass Parmesan gar nicht vegetarisch ist? Denn bei der Herstellung sterben Tiere.

Ernähren Sie sich zumindest ab und an gerne vegetarisch, weil Ihnen unter anderem das Tierwohl am Herzen liegt? Dann sollten Sie künftig auf Parmesan in vegetarischen und selbstverständlich auch in veganen Gerichten verzichten. Denn wie grausam die Herstellung des beliebten Käses ist, schockiert.

Heutzutage ist es so einfach wie nie, sich ohne tierische Produkte zu ernähren – zum Beispiel mit Rezepten wie der cremigen Spargel-Brokkoli-Suppe, fleischfreiem Roastbeef mit gebratenen Kartoffeln und Bärlauch-Remoulade und zum Nachtisch Rhabarber-Kompott. In den meisten Fällen können Sie aber auch einfach den Parmesan durch andere Käsesorten ersetzen.

Nicht vegetarisch: Tiere sterben bei der Herstellung von Parmesan

+ Wussten Sie, dass Parmesan gar nicht vegetarisch ist? © NayalyH/Imago

Wissen Sie, wie Parmesan hergestellt wird? Der originale Parmesan heißt Parmigiano-Reggiano, ist laut DOP-Siegel herkunftsgeschützt und darf Maggi.de zufolge nur in den italienischen Provinzen Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna und Mantua produziert werden.

Dem Bericht von Maggi.de zufolge werden die Kühe für Parmesan silofrei, d.h. ohne Gärfuttermittel gefüttert, für seinen Teig dürfen weder Konservierungsstoffe noch andere künstliche Zusätze verwendet werden und die Reife des Käses, der aus den drei Zutaten Rohmilch, Lab und Salz besteht, dauert bis zu sechs Jahre lang. Unter tierischem Lab versteht man das Enzym, das aus der vierten Magenschleimhaut von Kälbern, Ziegen oder Lämmern stammt, wie die New York Post (NYP) berichtet. Aus dem Bericht geht ebenfalls hervor, dass die Tiere bei der Herstellung von Parmesan in der Regel getötet werden. Das Lab wird laut NYP entnommen, getrocknet und nachdem es fest ist, in Wasser rehydriert. Die so entstandene Flüssigkeit wird der Milch hinzugefügt, die zur Käseherstellung gerührt wird. Das Lab soll dazu beitragen, die festen Partikel in der Milch vom Wassergehalt zu trennen. SO entsteht eine feste Masse und ein Käsebruch kann sich bilden.

„Nie wieder Käse“: Die Enthüllung über die Herstellung von Parmesan sorgt auf Facebook für Entsetzen

Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer zeigten sich schockiert über den Artikel von NYP und schrieben Kommentare wie „Entsetzlich! Warum essen wir als Spezies überhaupt noch Babys?“ oder „Ich kann einfach nicht mehr... Das macht mich fertig.“ Ein anderer User kommentierte überrascht: „Wow, das hatte ich noch nie gehört! Milchprodukte sind wirklich gruselig.“ Wohingegen ein weiterer Kommentator sich sicher ist: „Das ist wirklich ekelhaft. Ich will nie wieder in meinem Leben Käse essen“. Wie sehen Sie das?

Alternative: Mikrobielles Lab Mikrobielles Lab ist ein Enzympräparat, das eine Alternative zum traditionellen tierischen Lab darstellt. Somit ist es eine vegetarische und vegane Option, da es frei von tierischen Produkten ist. Achten Sie auf die Deklarierung auf der Käseverpackung: Manche Hersteller informieren freiwillig darüber, welches Lab sie verwenden.

Rubriklistenbild: © NayalyH/Imago