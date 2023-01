Essen aufwärmen in der Mikrowelle – wie heiß muss erhitzt werden?

Tipps aus der Küche

Mikrowellengeeignete Behälter sind beim Essenaufwärmen in der Mikrowelle ebenso wichtig wie die ausgewählte Temperatur.

Zu viel gekocht und die Reste sind viel zu schade zum Wegwerfen? Viele Menschen kochen auch aus Zeitgründen größere Mengen vor, um übriges entweder im Kühlschrank aufzubewahren oder einzufrieren, um es dann auf die Woche verteilt verspeisen zu können. Selbstverständlich erst, nachdem man die Speisen in der Mikrowelle vor dem Verzehr aufgewärmt hat. Welche gängigen Fehler Sie aber genau dabei vermeiden sollte, erfahren Sie im Folgenden.

Ein Fehler beim Essenaufwärmen in der Mikrowelle, den Sie vermeiden sollten: Lebensmittel zu alt

Wenn Sie übrig gebliebene Reste später essen möchten, sollten Sie dies zeitnah tun. Denn auch wenn das Kühlen im Kühlschrank die Haltbarkeit verlängert, können Lebensmittelreste nicht ewig aufbewahrt werden. Wer keine Lust hat, zwei Tage hintereinander dasselbe zu essen, sollte Speisen gegebenenfalls einfrieren. Außerdem spielt der Zeitpunkt, wann Sie die Lebensmittelreste in den Kühlschrank stellen, eine Rolle. Lassen Sie die zubereiteten Speisen nicht zu lange auf dem Herd stehen, bevor Sie sie zur Aufbewahrung in den Kühlschrank stellen. Denn sonst bilden und vermehren sich Bakterien.

+ Verwenden Sie beim Essenaufwärmen in der Mikrowelle ausschließlich mikrowellengeeignete Behältnisse. Plastikbehälter können giftige Inhaltsstoffe ans Essen abgeben. © AndreyPopov/Imago

Temperatur zu niedrig? Vermeiden Sie den Fehler beim Essenaufwärmen

Ein grober Fehler, der nicht selten beim Essenaufwärmen in der Mikrowelle passiert, ist eine zu niedrig gewählte Aufwärmtemperatur. Lebensmittelreste sollten mindestens auf 70 Grad Celsius erhitzt werden, damit Bakterien vollständig abgetötet werden.

Behälter müssen beim Essenaufwärmen in der Mikrowelle unbedingt mikrowellengeeignet sein

Auch der Behälter, den Sie verwenden, um Ihre übriggebliebenen Speisen in der Mikrowelle aufzuwärmen, ist entscheidend. Verwenden Sie zum Aufwärmen Ihrer Lebensmittel in der Mikrowelle ausschließlich mikrowellengeeignete Dosen, Boxen und Co. Insbesondere bei Behältern aus Plastik bzw. Kunststoff sollten Sie vorsichtig sein. Denn enthaltene Melaminharze können giftiges Formaldehyd an das Essen abgeben.

Rubriklistenbild: © AndreyPopov/Imago