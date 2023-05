Übrig gebliebenes Eiweiß verwerten: leckere Rezept-Ideen und Tipps zur Haltbarkeit

Resteverwertung

Wer beim Kochen nur das Eigelb benötigt, muss im Anschluss das Eiweiß verwerten. Ob Cocktails oder Kochrezepte: Wir haben frische Ideen für die Resteverwertung.

Mit einer leeren Flasche oder einer Schale: Es gibt viele Möglichkeiten, Eiweiß und Eigelb zu trennen. Rezepte wie Crème Brûlée oder Spaghetti Carbonara benötigen nur das Eigelb. Doch was geschieht mit dem übrigen Eiweiß? In Kuchen-Rezepten, beim Kochen, Braten, Trinken – Eiweiß lässt sich auf viele Arten verzehren.

Welche Rezepte eignen sich, um übriges Eiweiß zu verwerten?

Prinzipiell kommen alle Gerichte und Kuchen infrage, die bloßes Eiweiß benötigen. Doch auch in klassischen Eiergerichten wie Rührei sorgt das getrennte Eiweiß für eine Extraladung Protein. Bei manchen Rezepten überrascht die Anwendung: Bratkartoffeln werden mit Eiweiß besonders knusprig. Wir haben ein paar Ideen für Sie gesammelt, wie Sie übrig gebliebenes Eiweiß verwerten:

Eine weitere Anwendung: Trübe Suppen oder Fonds klären. Das Eiweiß stockt durch die Hitze und das Rühren. Die trüben Stoffe steigen so an die Oberfläche.

Eiweiß-Resteverwertung: Getränke mixen mit purem Eiweiß

Ideal, um die Koch- oder Backzeit zu überbrücken: verschiedene Drinks erhalten durch Eiweiß eine schöne Schaumkrone. Insbesondere bei sogenannten Sour-Drinks findet Eiweiß Verwendung:

Amaretto Sour

Continental Sour

New York Sour

Tequila Sour

Brandy Sour

Irish Sour

Anderer Name, ähnliches Rezept: Auch die Fizz-Cocktails setzen auf Eiweiß. Dadurch erhalten sie einen cremigen Schaum. Beispiele für diese Art von Drink sind:

Aperol Fizz

Gin Fizz

New York Fizz

Probieren Sie es doch einfach mal aus: Cheers!

Wie lange ist Eiweiß haltbar – lässt es sich einfrieren?

Manchmal findet sich keine akute Verwendung für übrig gebliebenes Eiweiß. Dann kommt es in den Kühlschrank. Dort hält sich das Eiweiß etwa drei Tage. Sie brauchen mehr Zeit? Frieren Sie das Eiweiß ein. Geben Sie es dazu einfach in einen Gefrierbeutel. Dadurch verlängert sich die Haltbarkeit auf zehn Monate und Sie verschaffen sich mehr Zeit zur Eiweiß-Resteverwertung. Sie müssen stattdessen Eigelb verwerten? Übrig gebliebenes Dotter können Sie in der Küche und Kosmetik einsetzen.

