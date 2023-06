Eis-Kniff – banal, aber genial: Darum sollten Sie Kugeln aus der Packung nicht mit dem Löffel herausnehmen

TikTok-Trend

Erfrischende Abkühlung im Sommer durch Eis aus dem Supermarkt? Mühen Sie sich beim Herausholen nicht mit einem normalen Löffel ab.

Was gibt es an einem heißen Sommertag Schöneres, als sich gemütlich mit einem Eis im Schatten sitzend zu erfrischen? Die süße Abkühlung gibt es in unzähligen Geschmacksvarianten. Haben Sie es gerne fruchtig, bevorzugen Sie Schokolade, Joghurt bzw. Stracciatella oder essen Sie ganz klassisch am liebsten Vanilleeis? Wie Sie jede Eissorte in nur fünf Minuten selber machen können, erfahren Sie hier.

Eispackung aus dem Supermarkt: Kugeln mit einem Eisportionierer formen

+ Wer keinen Eisportionierer zur Hand hat, versucht nicht selten, das Eis aus der Packung mithilfe eines Löffels herauszuholen – oft klappt das aber mehr schlecht als recht. © The Picture Pantry/Imago

Die derzeitigen Preise für eine Kugel Eis können die Lust auf den Sommer vielleicht etwas dämpfen. Einige Menschen greifen daher gerne zur günstigeren Variante: Eine Packung der Lieblingseissorte aus dem Supermarkt. Mithilfe eines Eisportionierers soll die cremige Erfrischung kinderleicht von der Packung im Eisbecher landen – aber was tun, wenn dem nicht so ist oder man keinen Eisportionierer zu Hause hat? In einem TikTok-Video sehen Sie einen simplen Trick, wie Sie künftig gefrorenes Eis ganz einfach aus der Supermarktpackung herausholen können.

TikTok-Trend: Video zeigt einfachsten Weg, Eis aus der Packung zu bekommen

@justgeorgeous easy way to get ice-cream out of container without bending the spoon. use knife. ♬ original sound - Dr George Christos

Statt sich mit einem herkömmlichen Esslöffel abzumühen, um Eiskugeln aus der Packung heraus zu holen, wenn man keinen Eisportionierer hat, können Sie einfach mithilfe eines Messers Stücke aus dem Eis herausschneiden. Alternativ können Sie natürlich auch kreative Eissorten selber machen – probieren Sie doch einmal Aperol-Spritz-Stieleis oder Zwei-Zutaten-Nutella-Eis.

„Hab nie daran gedacht“: User zeigen sich über den TikTok-Lifehack erstaunt

Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer kommentieren überrascht unter dem TikTok-Video. Ein User schreibt zum Beispiel: „Du machst wohl Witze! Wieso habe ich nie daran gedacht?“. Einige empfehlen zwar, dennoch einen Eisportionierer zu verwenden – so schreibt eine TikTokerin beispielsweise: „Ja, aber nein. Wenn es keine Kugeln sind, schmeckt es nicht.“ – der Lifehack wird dennoch in einigen Haushalten bereits angewandt, manchmal sogar generationenübergreifend: „Das hat meine Oma immer so gemacht.“

Rubriklistenbild: © The Picture Pantry/Imago