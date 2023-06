Spanischer Flan mit Kaffee ist eine süße Siesta für den Gaumen

Spanisches Rezept

Der spanische Flan mit Kaffee verbindet cremige Süße, goldene Karamellnoten und intensives Espressoaroma zu einem Dessert der Extraklasse.

Unter den sonnenverwöhntem Himmel Spaniens, wo lebhafte Flamenco-Tänzer über den Plaza Mayor wirbeln und der Duft von gegrillter Chorizo die Luft durchdringt, findet man in den meisten traditionellen Cafés und Tapas-Bars einen unbestreitbar verlockenden Nachtisch – den spanischen Flan. Flan ist im Grunde eine Art Pudding, der auf den Kopf gestellt wird. Bevor die Backmischung in die Form gegossen wird, wird flüssiges Karamell hineingegeben. Wenn die Süßspeise gestürzt wird, läuft das Karamell, wie flüssiges Gold, über den Flan und bildet eine süße Soße. Das Aroma von robustem Espresso ergänzt den süßen, cremigen Flan perfekt und verleiht ihm einen unverwechselbaren Charakter.

Im Rahmen einer spanischen Woche stellt Einfach Tasty noch andere spanische Leckereien, wie den spanischen Flammkuchen und Patatas Bravas, vor. Einfach Urlaub für die Zunge.

So schnell ist spanischer Flan mit Kaffee zubereitet:

Diese Zutaten braucht man für den spanischen Flan mit Kaffee:

Karamellsauce:

90 g Zucker

2 EL Wasser

Spanischer Flan:

3 Eier

300 ml Milch

120 ml Espresso

0,5 TL Vanilleextrakt

70 g Zucker

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Karamellsauce: Zucker und Wasser in einem Topf mit Deckel erhitzen, bis eine goldbraune Farbe entsteht. Heißes Karamell vorsichtig in Flan-Formen gießen und schwenken, um Boden und Seiten vollständig zu bedecken. Für den Flan: Eier, Milch, Espresso, Vanilleextrakt und Zucker in einer Schüssel verrühren, bis eine homogene Masse entsteht. Anschließend durchsieben. Die Ei-Milch-Mischung gleichmäßig in die karamellisierten Formen gießen. Die Formen in ein Wasserbad stellen und bei 150 °C etwa 20 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Nach dem Backen die Flans vollständig abkühlen lassen, bevor sie vorsichtig auf eine Platte gestürzt werden. Servieren und genießen!

Und da ist er – der Flan in all seiner zarten, cremigen, karamellüberzogenen Pracht. Ein Dessert, das trotz seiner Einfachheit auf jedem Buffet Eindruck schindet, weil es so aussieht, als hätte man stundenlang in der Küche gestanden, obwohl die Zubereitung in Wirklichkeit nur ein paar Minuten gedauert hat.