Ach, du heiliger Basilikum! Pad Krapao schmeckt einfach nur waoow

Thailändisches Rezept

Scharfe Chilis, asiatische Gewürzsaucen und aromatisches Thai-Basilikum dürfen in diesem traditionellen Rezept für Pad Krapao nicht fehlen.

Man nehme Thai-Basilikum, Chilis, Knoblauch und Hackfleisch und heraus kommt ein würziges Pad Krapao, das den Geschmack Thailands auf den Punkt bringt.

Pad Krapao ist ein beliebtes thailändisches Gericht, das traditionell mit heiligen Basilikumblättern (Thai-Basilikum, auch als „Krapao“ bekannt), Fleisch, Sojasauce, Austernsauce, Knoblauch, Chilis und weiteren Must-Haves der asiatischen Küche zubereitet wird.



Dieses Basilikum unterscheidet sich von dem in der westlichen Küche häufig verwendeten süßen Basilikum durch Aussehen und Geschmack. Dieser ist schärfer und pfeffriger, mit einem Hauch von Anis und verleiht dem Gericht sein charakteristisches Aroma.



Wie in Pad Thai, bedeutet Pad gebraten oder sautiert. Als Pad Krapao Moo Sap Kai Dao wird es mit Reis und frittierten Spiegeleiern serviert. Wörtlich übersetzt bedeutet dieser Name dann sautiertes Basilikum mit gehacktem Schweinefleisch und Spiegelei. Und das ist auch genau das, was man bekommt.

So einfach kann man Pad Krapao nachkochen:

Diese Zutaten braucht man für Pad Krapao:

Frittierte Eier:

200 ml Speiseöl

2 Eier

Gewürztes Hackfleisch:

30 ml Speiseöl

2 Schalotten, gewürfelt

2 Schoten Vogelaugenchili, in Scheiben

2 Knoblauchzehen, gehackt

400 g Schweinehackfleisch

20 ml Fischsauce

20 ml helle Sojasauce

20 ml dunkle Sojasauce

20 ml Austernsauce

40 g Thai Basilikum, gezupft

Außerdem:

Reis, vorgekocht

So einfach ist die Zubereitung:

Für die frittierten Eier: In einer Pfanne das Speiseöl erhitzen. Die Eier ins heiße Fett schlagen und für drei bis vier Minuten braten. Für das gewürzte Hackfleisch: Schalotten, Chilischoten und Knoblauch in Speiseöl andünsten. Sobald die Schalotten glasig sind, das Hackfleisch hinzugeben. Etwa sieben Minuten braten, bis es leicht braun und gar ist. Hackfleisch-Mischung mit Fischsauce, heller und dunkler Sojasauce und Austernsauce ablöschen und gut rühren. Zum Schluss Thai-Basilikum hinzufügen und weiter auf dem Herd lassen, bis er leicht eingefallen ist. Als Beilage dazu passt Reis. Guten Appetit!

Pad Krapao kann man nach einem einfachen thailändischen Rezept mit Hackfleisch, Basilikum, Chilis, Reis und frittiertem Ei zubereiten.

Mit den richtigen Zutaten aus dem Asia-Supermarkt kann bei diesem traditionellen Gericht aus Thailand nichts mehr schiefgehen.