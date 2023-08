Ein cremiger Nudelsalat ruft dank der Meeresfrüchte die Sehnsüchte nach Meer hervor

Schnelle Beilage

Nudelsalat schmeckt in jeglicher Kombination und mit Meeresfrüchten besonders sommerlich-frisch. Das Rezept gibt's hier.

Ein klassischer Nudelsalat hat ein Mayonnaise-Dressing und meist Schinken, Erbsen und Co. im Gepäck. Warum die Proteine und das Gemüse nicht mal austauschen?

Viele lieben es und andere machen einen ganz großen Bogen um die heutige Hauptzutat: Meeresfrüchte, die auch als Frutti di Mare bekannt sind. Der Begriff bedeutet „Früchte des Meeres“ und umfasst eine vielfältige Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Wasser. Von Muscheln über Tintenfische bis hin zu Krabben und Garnelen bietet diese Delikatesse eine Fülle von schmackhaften Leckerbissen, die die Vielfalt des Meeres widerspiegeln. Ob in Spaghetti alle Vongole, Paella, gebratenen Reis mit Meeresfrüchten oder auf einer Pizza zubereitet, verzaubern sie nicht nur den Gaumen, sondern sind auch äußerst gesund dank ihrer Nährstoffvielfalt, einschließlich wertvoller Omega-3-Fettsäuren.

Aber auch einzeln machen die Zutaten ordentlich etwas her und so schmeckt eine Tomaten-Paprika-Reispfanne, dank Garnelen erst besonders gut. Oder eine schnelle One Pot Pasta mit Garnelen und Bohnen macht nicht nur satt, sondern auch glücklich.

So schnell ist der Frutti di Mare-Nudelsalat mit Mayonnaise-Dressing gemacht:

Man braucht nur wenige Zutaten für den leckeren Nudelsalat:

2 EL Speiseöl

300 g Meeresfrüchte-Mischung, aufgetaut

400 g Muschel-Pasta, gekocht

6 EL Mayonnaise

2 Stangen Staudensellerie, in feine Stücke

4 EL getrocknete Tomaten, grob gehackt

50 g Frühlingszwiebeln, in feine Ringe

3 EL Petersilie, gehackt

3 EL Dill, gehackt

0,5 Zitrone, ausgepresst

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

Die Zubereitung ist einfach und geht schnell:

Speiseöl in einer Pfanne erhitzen. Aufgetaute und abgetropfte Meeresfrüchte darin scharf anbraten, bis alles gar ist. Aus der Pfanne nehmen und abkühlen lassen. In einer großen Salatschüssel gekochte und abgekühlte Pasta, Meeresfrüchte, Mayonnaise, Staudensellerie, getrocknete Tomaten, Frühlingszwiebeln, Petersilie, Dill, Zitronensaft, Salz und Pfeffer gut miteinander vermengen. Der Nudelsalat schmeckt als Beilage oder als Hauptgericht!

Frutti di Mare-Pasta ist ja schon lecker, also kann das Rezept für einen Nudelsalat mit Meeresfrüchten auch nicht verkehrt sein, oder?

Die einfachste Art an Meeresfrüchte zu kommen ist der Griff in die Tiefkühltruhe im Supermarkt. Dort bekommt man sie meist vorgekocht und glasiert, was bedeutet, dass das Produkt mit einer Schutzschicht aus Wasser ummantelt wurde, was vor Beschädigung beim Transport und vor Gefrierbrand schützen soll.

Dank Siegel, wie ASC oder MSC, auf der Verpackung kann man gezielt nach der Ware greifen, die beispielsweise aus nachhaltiger Fischwirtschaft stammen.