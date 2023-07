Gegrillte Polenta mit Basilikum-Ricotta-Creme bringt italienisches Flair auf den Grillrost

Vegetarisches Grillrezept

+ © Einfach Tasty Das Rezept für gegrillte Polenta mit Basilikum-Ricotta-Creme ist ein echter Hingucker und zeigt, wie vielseitig eine vegetarische Grillbeilage sein kann. © Einfach Tasty

Gegrillte Polenta mit Basilikum-Ricotta-Creme reiht sich ein in die Auswahl von glutenfreien und vegetarischen Rezepten, die jeden Grillfan überzeugen.

Polenta ist ein einfaches und glutenfreies Gericht, das tief in der italienischen Küche verwurzelt ist. Ursprünglich als Nahrungsmittel von ärmeren Menschen genutzt, wird Polenta heute in vielen feinen Restaurants rund um den Globus serviert. Und das ist kein Wunder, denn diese aus Maismehl hergestellte Beilage ist so vielseitig, dass sie von süß bis herzhaft zubereitet werden kann. Normalerweise wird Polenta als Brei serviert. Bei der heutigen Zubereitungsart wird der Polentagrieß jedoch nach dem Kochen gekühlt, geschnitten, gegrillt und mit einer unwiderstehlichen Basilikum-Ricotta-Creme gekrönt. Ob als leichtes Abendessen, als Snack für zwischendurch oder einzigartiger Beitrag zur nächsten Grillparty – die gegrillte Polenta mit Basilikum-Ricotta-Creme überzeugt mit italienischem Charme.

Und wenn die gegrillte Polenta mit Basilikum-Ricotta-Creme die Begeisterung für weitere kreative, vegetarische und glutenfreie Grillideen geweckt hat, gibt es noch viele andere leckere Rezepte, wie zum Beispiel Zucchini Caprese mit Tomate-Mozzarella oder BBQ-Grillzwiebelspieße, zu entdecken.

So wird eine gegrillte Polenta mit Basilikum-Ricotta-Creme zubereitet:

Diese Zutaten braucht man für eine gegrillte Polenta mit Basilikum-Ricotta-Creme:

Basilikum-Ricotta-Creme:

200 g Ricotta

5 g Basilikum, gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

Gegrillte Polenta:

150 g Polentagrieß

100 g Parmesan, gerieben

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

1 Ei

10 ml Olivenöl

250 g Cherrytomaten

Garnierung:

Parmesan, nach Geschmack

Basilikum, nach Geschmack

Wo sind die Foodies, die immer auf der Suche nach leckeren Rezeptideen sind? Dann einfach ganz schnell beim Einfach Tasty-Newsletter anmelden und wöchentlich von leckeren Gerichten inspirieren lassen.

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Basilikum-Ricotta-Creme: Ricotta, Basilikum, Salz und Pfeffer in einer kleinen Schüssel verrühren. Für die gegrillte Polenta: Polentagrieß nach Packungsanleitung kochen. Anschließend Parmesan, Ei, Salz und Pfeffer hinzufügen und alles gut verrühren. Polentagrieß in eine mit Olivenöl bedeckte Backform geben und gleichmäßig verteilen. Danach abkühlen lassen. Nach dem Abkühlen in acht gleichmäßige Stücke schneiden. Die gegrillte Polenta mit den Cherrytomaten für 20 Minuten grillen. Zwischendurch wenden. Jeweils einen großzügigen Löffel der Basilikum-Ricotta-Creme und eine Cherrytomate auf der gegrillten Polenta platzieren. Nach Geschmack mit Parmesan und Basilikum garnieren. Servieren und genießen!

+ Dieses Rezept für gegrillte Polenta mit Basilikum-Ricotta-Creme ist der perfekte Beweis dafür, dass einfache Zutaten zu nuancierten Geschmackserlebnissen verwandelt werden können. © Einfach Tasty

Mit der gegrillten Polenta mit Basilikum-Ricotta-Creme gelingt es, ein Stück italienischer Kochkunst auf den heimischen Grill zu bringen. Das Beste daran? Die leichte Grillbeilage beschwert nicht so sehr, wie andere Grillrezepte. Da kann man ordentlich reinhauen!