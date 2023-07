Heute bleibt die Küche kalt, denn es gibt einen Fleischsalat, wie aus Omas Haushalt

Omas Klassiker

+ © Einfach Tasty Für einen Fleischsalat wie vom Metzger braucht man nur wenige Zutaten, wie dieses Rezept beweist. © Einfach Tasty

Aus Fleischwurst, Gewürzgurken und Mayonnaise lässt sich eine deftige Hausmannskost zubereiten, die so gut schmeckt, wie vom Metzger: klassischer Fleischsalat.

Wer getreu dem Motto „von Salat schrumpft der Bizeps“ in Kombination mit „Fleisch ist mein Gemüse“ lebt, der macht bei dem Brotzeitklassiker Fleischsalat wohl gerne eine Ausnahme – auch wenn das Wort „Salat“ im Namen vorkommt.

Kostenlose Rezeptideen, Food Hacks und mehr gibt es wöchentlich per Einfach Tasty-Newsletter ins eigene Postfach. Jetzt anmelden.

Ursprünglich stammt der Fleischsalat aus Deutschland und wurde dort in den 1920er Jahren populär. Was heute als „Delikatess-Fleischsalat“ beworben und verkauft wird, galt damals als Resteessen. So konnten übriggebliebene Fleischreste verwertet und zu einer schmackhaften Mahlzeit verwandelt werden. Traditionell wird Fleischsalat aus gewürfelten Fleischwaren, wie zum Beispiel Fleischwurst oder Schinken, in einer Mayonnaise-basierten Sauce zubereitet. Diese Basis wird dann mit Zwiebeln, Gewürzgurken und manchmal auch mit Erbsen oder Mais angereichert.

Gerade im Sommer und an warmen Tagen sollten man gut darauf achten, den Fleischsalat durchgängig zu kühlen. Um Krankheitserregern, wie Salmonellen, keine Chance zu geben, kann der Fleischsalat auch mit einer Mayonnaise ohne Ei zubereitet werden. Und wer gar kein Fan von cremigen Dressings ist, der tauscht Fleisch gegen Wurst und macht sich einen bayrischen Wurstsalat mit Brezel-Crôutons.

Ein klassischer Fleischsalat wie vom Metzger geht so:

Für einen leckeren Fleischsalat braucht man nur wenige Zutaten:

500 g Fleischwurst

200 g Essiggurken

70 g Mayonnaise

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

0,5 TL Zucker

50 ml Essiggurkenwasser

Die Zubereitung ist einfach und schnell:

Fleischwurst pellen und in dünne Streifen schneiden. Gewürzgurken der Länge nach erst in dünne Scheiben und dann in Streifen schneiden. Aus Mayonnaise, Salz, Pfeffer, Zucker und Gewürzgurkenwasser ein Dressing herstellen. Salatzutaten mit dem Dressing vermengen. Fleischsalat auf Brötchenhälften oder Bauernbrotscheiben servieren.

+ Als deftiger Snack macht ein Fleischsalat auf einem Brötchen definitiv etwas her. Hier geht's zum Rezept. © Einfach Tasty

Fleischsalat ist ein zeitloser Klassiker, der bei Jung und Alt beliebt ist. Mit der einfachen Zubereitung ist er eine leckere Wahl für Brunch, Partys, Picknicks oder einfach als Snack für zwischendurch aufs Brötchen.