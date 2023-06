Von einem Blaubeer-Mojito in der Variante alkoholfrei, nimmt man am besten gleich zwei

Erfrischendes Sommergetränk

Cocktails schmecken auch ohne Alkohol, wie das Rezept für einen alkoholfreien Blaubeer-Mojito beweist.

Ein eiskalter Mocktail mit Blaubeeren, Minze und Limette sorgt im Sommer für eine süffige Erfrischung und das ohne Kater am nächsten Morgen.

Wir alle kennen den traditionellen Mojito: frisch, minzig und mit einem ordentlichen Schuss Rum. Aber was passiert, wenn wir den Alkohol weglassen und stattdessen die süßen, saftigen blauen Beeren, die auch perfekt zu Mini-Obsttörtchen passen, ins Spiel bringen?

Ahh, köstlich! Aber Moment mal, sind das Blaubeeren oder Heidelbeeren? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Und warum sind sie beide einfach unwiderstehlich lecker?

Blaubeeren und Heidelbeeren sind eigentlich dasselbe. Verwirrend, oder? Tatsächlich gibt es einen kleinen Unterschied in der botanischen Klassifizierung, aber in der Praxis werden die Begriffe oft synonym verwendet. In Nordamerika werden die dunkleren Beeren als Blaubeeren bezeichnet, während in Europa die hellblauen oder violetten Beeren als Heidelbeeren bekannt sind. Egal ob Blaubeeren oder Heidelbeeren, sie haben beide einen süß-sauren Geschmack, der auf der Zunge zergeht. Obwohl sie klein sind, stecken sie voller Vitamine und Antioxidantien, sind sie kalorienarm und eine köstliche Alternative zu eher „ungesunden“ Snacks, wie Baklava oder Croffles.

Also, egal ob man sie Blaubeeren oder Heidelbeeren nennt, diese kleinen Früchte sind ein unverzichtbarer Bestandteil im Sommer und auch in diesem erfrischenden alkoholfreien Blaubeer-Mojito.

So einfach und schnell ist der fruchtige Blaubeer-Mojito ohne Alkohol zubereitet:

Für ein Glas des alkoholfreien Cocktails mit Blaubeeren braucht man diese Zutaten:

1 Bio-Limette, geviertelt

20 g Heidelbeeren

6 g Minzblätter

5 g brauner Zucker

100 g Crushed Ice

250 ml Mineralwasser

Minze zur Deko

Heidelbeeren zur Deko

Die Zubereitung ist einfach und vor allem schnell:

Limettenspalten zusammen mit Heidelbeeren, Rohrzucker und Minze in ein Glas geben und mit einem Barstößel zerstoßen. Mit Crushed Ice und Mineralwasser auffüllen. Nach Belieben mit Minzblättern und Heidelbeeren garnieren. Prost!

+ Die perfekte Erfrischung für heiße Sommertage: alkoholfreier Blaubeer-Mojito. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Der Blaubeer-Mojito ist der perfekte Drink für alle, die den Geschmack eines klassischen Cocktails ohne die Nachwirkungen des Alkohols genießen möchten. Na dann, Prost!