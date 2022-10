Versunkener Apfelkuchen: Einfaches und leckeres Grundrezept mit wenigen Zutaten

Kuchenrezept

Apfelkuchenrezepte gibt es viele, aber haben Sie schon einmal einen versunkenen Apfelkuchen gebacken? Hier finden Sie das Grundrezept dazu.

Es muss gar nicht immer unbedingt etwas Ausgefallenes sein. Manchmal schmeckt die Tasse Kaffee oder Tee unter Freunden oder mit der Familie am besten zu einem leckeren Stück Apfelkuchen. Kuchenrezepte mit Äpfeln finden sich zuhauf, denn das Obst ist gesund, lecker und Sie können es in sehr guter Qualität regional einkaufen. Nicht umsonst lautet das Sprichwort „an apple a day keeps the doctor away“ (Deutsch sinngemäß: ein Apfel pro Tag hält Ihnen den Arzt vom Hals). Zu den bekannten und beliebten Apfelkuchenrezepte gehören vermutlich der französische, der toskanische oder der spanische Apfelkuchen.

Aber auch versunkener Apfelkuchen erfreut sich großer Beliebtheit unter Naschkatzen. Das Grundrezept für den beliebten Kuchen mit Äpfeln ist ganz einfach und Sie brauchen dafür nur wenig. Welche Zutaten Sie benötigen, um den versunkenen Apfelkuchen zu backen und wie Sie am besten vorgehen, lesen Sie im Folgenden.

+ Für das Grundrezept des versunkenen Apfelkuchens brauchen Sie gar nicht viele Zutaten. (Symbolbild) © Andreas Berheide/Imago

Für das Grundrezept des versunkenen Apfelkuchens benötigen Sie nur wenige Zutaten

200 g Butter

150 g Zucker

4 Eier

150 g Mehl

50 g Speisestärke

1/2 Päckchen Backpulver

1 kg Äpfel

Außerdem benötigen Sie etwas Butter oder Margarine zum Einfetten der Backform und wenn Sie den versunkenen Apfelkuchen etwas versüßen wollen ein wenig Puderzucker zum Bestäuben.

Grundrezept: So bereiten Sie den versunkenen Apfelkuchen mit wenigen Zutaten zu

Heizen Sie den Backofen vor – Ober-/Unterhitze 180 Grad Celsius, Umluft 160 Grad Celsius.

Geben Sie die Butter in eine Schüssel. Sie sollte weich sein. Falls Sie sie nicht rechtzeitig aus dem Kühlschrank oder der Gefriertruhe geholt haben, können Sie sie in einer mikrowellengeeigneten Schüssel leicht in der Mikrowelle erwärmen. Fügen Sie den Zucker hinzu und mixen Sie das Gemisch, bis es schaumig ist.

Rühren Sie nacheinander die Eier unter und fügen Sie das Mehl, die Speisestärke und das Backpulver hinzu. Am besten sieben Sie das Backpulver ab, so vermeiden Sie Klümpchen-Bildung.

Füllen Sie den angerührten Teig anschließend in eine Backform, die sie zuvor entweder mit etwas Butter oder Margarine und Mehl eingefettet oder mit Backpapier ausgelegt haben.

Schälen Sie die Äpfel, entfernen Sie die Kerne und schneiden Sie das Obst in Scheiben, die Sie auf den Teig legen können.

Lassen Sie den Kuchenteig etwa 35 Minuten backen und nehmen Sie ihn anschließend aus der Kuchenform heraus.

Wenn der versunkene Apfelkuchen etwas abgekühlt ist, können Sie ihn mit Puderzucker bestäuben und servieren.

