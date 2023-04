Mit dem Grundrezept für Rührteig wird das Backen zum Kinderspiel

Für den perfekten Rührteig brauchen Sie nur sieben Zutaten und keinerlei Vorkenntnisse. Denn mit dem Grundrezept ist das Backen ganz einfach.

Backe, backe Kuchen – das einfach perfekte Grundrezept für Rührteig kommt für kleine Bäckerinnen und Bäcker wie gerufen. Denn mit einem vielseitigen Rührteig lässt sich in der heimischen Backstube so einiges Leckeres zaubern – wie beispielsweise versunkenen Zwetschgenkuchen oder Erdbeer-Rhabarber-Kuchen zum Verlieben. Aber nicht nur Kuchen und Torten lassen sich aus dem perfekten Grundrezept des Rührteigs machen, auch für Muffins und Cupcakes wird er verwendet. Die sieben Zutaten, die es für das Backrezept braucht, hat man meist ohnehin alle zu Hause. Hinzu kommt, dass die Zubereitung wirklich simpel ist, weswegen Sie Rührteig auch sehr gut mit Ihren Kindern gemeinsam backen können.

Mit dem einfachen Grundrezept für Rührteig üben sich schon die Kleinsten in der heimeligen Backstube.

Beliebt ist der Verzehr des gebackenen Rührteigs vor allem wegen seiner Konsistenz: geschlagene Butter mit Zucker macht den Teig fluffig locker. Dadurch schmeckt er schön saftig und lässt sich gut schneiden. Die Zubereitung geht leicht von der Hand und Sie brauchen weder außergewöhnliche Backutensilien noch besondere Backkenntnisse oder -fähigkeiten. Außerdem passt Rührteig einfach zu jedem Anlass, egal ob Party mit Freunden, Kindergeburtstag oder Familienfeier.

Back to the Basics: Mit nur sieben Zutaten zum perfekten Rührteig für Kuchen, Muffins und Co.