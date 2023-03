Eier trennen mit Knoblauch? So gut funktioniert dieser seltsame Trick wirklich

Nicht mit Flaschen-Trick

+ © Borislav Zhuykov/Imago Eier trennen leicht gemacht: Kennen Sie schon den Knoblauch-Trick? © Borislav Zhuykov/Imago

Ums Eiertrennen kommt man bei vielen Rezepten für Kuchen oder Desserts nicht herum. Mit diesem genialen Trick geht es aber ganz einfach.

Ob für Kuchen, fluffige Pancakes oder Baiser: Für viele Rezepte muss man Eier trennen und die Eiweiße aufschlagen. Doch das Trennen der Eier gelingt nicht jedem Hobbybäcker auf Anhieb, schnell ist etwas Eigelb in das Eiweiß gerutscht und das kann unschöne Folgen haben, denn dann lässt sich der Eischnee nicht mehr richtig steif schlagen. Methoden zum Eiertrennen gibt es mehrere: Beim Klassiker wird das Ei am Rand einer Schüssel aufgeschlagen und das Eigelb von einer Schalenhälfte in die andere gleiten gelassen, sodass nur das Eiweiß in die Schüssel läuft.

Und vom Flaschen-Trick haben Sie bestimmt auch schon gehört. Dabei müssen Sie das Ei nur in einem tiefen Teller aufschlagen. Mithilfe des Unterdrucks einer Plastikflasche saugen Sie das Eigelb auf und können es dann in einen zweiten Teller drücken. Genial! Allerdings blöd, wenn man keine passende Flasche zur Hand hat. Da kommt der folgende neue Trick wie gerufen. Wetten, so haben Sie Eier noch nie getrennt?

Auch interessant: Der perfekte Eischnee: Mit diesen Tipps schlagen Sie Eiweiß wie ein Profi auf.

Eier trennen mit diesem Trick: Sie brauchen nur Knoblauch

Für diesen cleveren Eiertrenn-Trick benötigen Sie keine Flasche, dafür aber eine Zutat, die die meisten vermutlich ohnehin zuhause haben – und zwar Knoblauch. So gehen Sie vor:

Schlagen Sie das Ei in eine Schüssel oder einen tiefen Teller auf. Reiben Sie Ihre Finger mit einer kleinen Knoblauchzehe ein. Dadurch werden sie leicht klebrig. Fassen Sie nun das Eigelb behutsam an: Es bleibt an den Fingern kleben! Nun können Sie das Eigelb einfach herausheben und in einer weiteren Schüssel platzieren. Übrig bleibt das Eiweiß, das Sie je nach Rezept nun weiterverarbeiten können.

Lesen Sie auch: Mit dieser Zutat machen Sie das perfekte Rührei – es ist nicht Milch oder Sahne.

Knoblauch-Trick zum Eier trennen

In diesem Video sehen Sie, dass der Knoblauch-Trick funktioniert. Der User callumgray0 begeisterte damit Tausende Nutzer auf TikTok:

Lesen Sie hier: Was Sie mit übrig gebliebenem Eigelb machen können.

Wichtig: Der Knoblauch-Trick funktioniert leider nur bei frischen Eiern mit gewölbtem, festem Eidotter. Bei älteren Eiern ist der Dotter flach und zerläuft leichter, was es schwierig machen wird, ihn zu greifen.