Winter-Grillen mit dem Dutch Oven: Falsch gelagert, wird der „Dopf“ schnell ranzig

Outdoor Cooking

Mit dem Dutch Oven zaubern Sie im Winter herrliche Gerichte im Freien. Damit er Ihnen lange Freude bereitet, gilt es jedoch einiges zu beachten.

Der Dutch Oven hat sich in den letzten Jahren immer mehr in die Herzen der Grill-Freunde geschlichen. Gerade in der kalten Jahreszeit verbreitet der gusseiserne Topf eine gewisse Lagerfeuerromantik, wie im Wilden Westen. Allein deshalb ist der „Dopf“, wie er von Fans auch liebevoll genannt wird, das perfekte Zubehör zum Wintergrillen.

Was ist ein Dutch Oven?

Der Dutch Oven, kurz DO oder „Dopf“, ist ein gusseiserner Topf mit Deckel, in dem sich wunderbar heiße Gerichte an einer Feuerstelle zubereiten lassen. Typischerweise wird er mit heißen Briketts erhitzt – sowohl von unten, als auch von oben. Alternativ kann er auch über offenem Lagerfeuer hängen, auf dem Grill oder an schmuddeligen Tagen auch im Backofen erhitzt werden. Aufgrund seiner dicken Wände erwärmt sich der Pott nur langsam und hält die Temperatur dafür umso länger.

In diesem Outdoor-Kochtopf lassen sich prima Eintöpfe und Schmorgerichte, aber auch Süßspeisen oder Punsch zubereiten. Alles also, was das Herz in der kalten Jahreszeit begehrt und von innen wärmt.

+ Mit einem Dutch Oven, auch „Dopf“ genannt, lassen sich herzhafte Eintöpfe und Schmorgerichte auf dem Grill zaubern. © fffranz/Imago

Dutch Oven einbrennen – so geht‘s

Wer einen nagelneuen Dutch Oven in Händen hält, muss ihn vor dem ersten Testlauf erst einmal gründlich schrubben. Jedoch keinesfalls mit Spüli, um die Patina nicht zu entfernen – Wasser genügt. Danach geht es ans Einbrennen, bei dem die Poren des Gusseisens mit einer Fettschicht versiegelt werden. Zwar ist dies bei den meisten neuen Dopfen nicht nötig, da viele Hersteller diese schon vorab einbrennen. Fehlt die Patina, ist es jedoch unbedingt nötig, den Topf einzubrennen. Und so geht‘s:

Reiben Sie den gereinigten und getrockneten Dutch Oven von allen Seiten mit geschmacksneutralem pflanzlichem Fett ein (z.B. Kokosfett oder Sonnenblumenöl). Mit einem Pflegespray geht‘s noch einfacher.

Legen Sie Alufolie auf den Gitterrost des Backofens und stellen Sie den Topf kopfüber auf den Rost. Den Deckel stellen Sie kopfüber auf die Füße des Dutch Oven.

Topf und Deckel nun für etwa eine Stunde auf höchster Stufe im Ofen erhitzen.

Im Anschluss den Herd abstellen und den Topf darin abkühlen lassen.

Anschließend den eingefetteten Dutch Oven samt Deckel noch einmal mit einem Tuch abreiben. Nun ist er eingebrannt.

Beim Einbrennen kann es stark rauchen – öffnen Sie dann die Fenster. Die Patina wird mit der Zeit immer dunkler, bis sie irgendwann schwarz erscheint. Auch beim Einbrennen von Gusseisen-Pfannen kann so einiges schief gehen.

Welche Lebensmittel sollte man im Notvorrat immer vorrätig haben? Am allerwichtigsten im Notvorrat ist ausreichend Flüssigkeit. Sie sollten immer genug Wasser zu Hause haben. Die Bundesregierung empfiehlt pro Tag zwei Liter pro Person. © Jochen Tack/Imago Was ebenfalls im Lebensmittelnotvorrat nicht fehlen darf, sind Nudeln. Das Grundnahrungsmittel kann auf unterschiedliche Weise zubereitet werden und die verschiedenen Sorten wie beispielsweise Spaghetti, Penne oder Fusilli sorgen für die nötige Abwechslung. © Winfried Rothermel/Imago Auch Reis, Couscous, Quinoa und Co. hält sich lange und ist deshalb geradezu prädestiniert für den Notvorrat an Lebensmitteln, die man für eine mögliche Krise, zu Hause vorrätig haben sollte. © Zoonar.com/Maksim Lashcheuski/Imago Aus Kartoffeln, die kühl, trocken und dunkel auch lange gelagert werden können, kann man ebenso herrliche Gerichte zaubern, wie beispielsweise Bratkartoffeln, Kartoffelpüree, Pommes oder Kartoffelgratin. © diadis/Imago Gemüsekonserven und -gläser Auf Gemüse sollten Sie in einer Krise auch nicht verzichten. Dazu können Sie für den Ernstfall auf Gemüse aus Konservendosen oder Gläsern zurückgreifen. © Jochen Tack/Imago Trockenobst Obst liefert wichtige Vitamine und kann durch den Zuckergehalt auch die Stimmung heben. Als Trockenobst hält es sich zudem deutlich länger und ist daher bestens für den Notvorrat geeignet. © Iris Kaczmarczyk/Imago Nüsse und Chips Auch auf kleine salzige Snacks müssen Sie im Notfallvorrat nicht verzichten, wenn Sie sich mit ausreichend Chips und Nüssen eindecken. © Yusuf Riza Gunaydin/Imago Fischkonserve Fisch und Fleisch können Sie in Konservendosen kaufen, dann halten sich die Vorräte länger. © Txema Gerardo/Imago Gläser mit Honig und Marmelade Marmelade, Honig, Schokocreme und Co. halten sich ebenfalls lange, ungeöffnet sogar nahezu ewig. Wer zum Frühstück gerne süß isst oder seinen Tee mit einem Spritzer Honig verfeinern möchte, sollte also dafür sorgen, dass die süßen Brotaufstrich-Vorräte nicht ausgehen. © Kantaruk Agnieszka/Imago Gewürze Last but not least ist die nötige Würze in Gerichte auch aus Lebensmitteln aus dem Notvorrat entscheidend. Darum sollten Sie genug Salz, Pfeffer, Curry oder welche Gewürze Sie verwenden vorrätig haben. Ebenso wie Essig und Öl. © Andreas Berheide/Imago

Im Dutch Oven kochen: von Schichtfleisch bis Eintopf

Ist der Ducth Oven erst einmal eingebrannt, lassen sich darin im Freien allerlei herzhafte Gerichte wie Eintopf oder Schmorgerichte zubereiten. Wie wäre es etwa mit saftigem Schichtfleisch aus dem Dutch Oven? Oder einer herbstlichen Kürbissuppe mit Maronen?

Dutch Oven pflegen – nie mit Spüli reinigen

Wie bereits erwähnt sollten Sie den Dutch Oven nie mit Spülmittel oder anderen scharfen Reinigungsmitteln putzen. Zum einen würde dabei die Patina entfernt werden, zum anderen könnte das Spülmittel in die Poren des Topfes eindringen und würde sich dann geschmacklich auch auf das Gericht auswirken. Heißes Wasser und ein Schwamm oder Holzspatel genügen, um Essensreste zu entfernen. Sollte sich Eingebranntes doch als hartnäckig erweisen, stellen Sie den Dopf nochmals mit Wasser in die heiße Glut und kochen es auf – danach sollten sich alle Reste entfernen lassen.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de

Dutch Oven richtig lagern, sonst wird er ranzig oder rostig

So seltsam es auch klingt: Ein Dutch Oven kann durchaus ranzig werden, da beim Einbrennen das Öl in die Poren des Gusseisens eindringt. Das kann etwa dann passieren, wenn Sie den Topf mit fest geschlossenem Deckel lagern. Damit das Fett nicht ranzig wird, muss ein Luftaustausch erfolgen können. Zudem muss der Dopf immer sehr gut getrocknet werden, damit er nicht anfängt zu rosten. Ist der Dutch Oven ranzig oder rostig geworden, reinigen Sie ihn am besten mit einem Gusseisenreiniger und brennen ihn danach erneut ein.

Rubriklistenbild: © fffranz/Imago