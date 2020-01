Dieser Pizza-Trick wird Ihre Tiefkühlpizza zur echten Steinofenpizza erheben

Genial

Ihre Tiefkühlpizza wird entweder labbrig oder staubtrocken? Dann sollten Sie auf diesen Trick zurückgreifen - er lässt Pizza wie echte Steinofenpizza schmecken.

Tiefkühlpizza ist nicht gleich Tiefkühlpizza - vor allem, wenn Sie sie auf ganz bestimmte Weise aufwärmen. Wir verraten Ihnen, warum Sie das bisher schon immer falsch gemacht haben - und wie es richtig geht.

Tiefkühlpizza aufwärmen: So wird sie richtig gut

Tiefkühlpizza, die im Ofen aufgebacken wird, wird leider oft trocken. Die Mikrowelle ist keine Alternative, denn dann ist jeder Biss dahin, keine Spur mehr vom knackigen Boden. Wer aber zu einem einfachen Hilfsmittel greift, der wird künftig in den Genuss einer Tiefkühlpizza kommen, die doch sehr nah an eine echte Steinofenpizza herankommt.

Gemeint ist die Pfanne: Wärmen Sie Ihre Pizza künftig nur noch darin auf. Es gibt hierbei zwei Möglichkeiten: Pizza in der Pfanne auf dem Herd aufwärmen und Pizza in der Pfanne im Ofen aufwärmen. Gehen Sie dabei wie folgt vor.

Tiefkühlpizza in der Pfanne auf dem Herd aufwärmen: So geht's

Ihre Tiefkühlpizza in der Pfanne auf dem Herd aufzuwärmen, funktioniert am besten so:

Pizza in eine Pfanne geben, die groß genug ist, dass die gesamte Pizza aufliegt. Pfanne auf den Herd stellen und darauf achten, dass die Temperatur nicht zu hoch ist. Ansonsten kann der Pizzaboden schnell anbrennen. Pizza so lange braten, bis der Käse schmilzt und der Boden schön kross ist.

Tipp: Streuen Sie auf die Tiefkühlpizza noch Parmesan und lassen Sie ihn schmelzen. Anschließend noch frische Basilikumblätter drauf. Lecker!

Tiefkühlpizza in der Pfanne im Ofen aufwärmen: So geht's

Ihre Tiefkühlpizza in der Pfanne im Ofen aufzuwärmen, funktioniert am besten so:

Pizza in eine Pfanne geben. Auch hier sollte sie groß genug sein, dass die gesamte Pizza auf dem Boden der Pfanne aufliegt. Pfanne in den Ofen stellen und bei mittlerer Hitze für ca. 15 Minuten (je nach Pizza) backen. Sobald der Käse geschmolzen und goldbraun ist, Pizza aus dem Ofen nehmen und servieren.

