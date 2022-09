„Die Höhle der Löwen“ (Vox): Was ist das lateinamerikanische Streetfood „MangoMates“ genau?

Mango-Spaghetti

Mangos kann man nicht nur als süßen Snack genießen. Ein Berliner Unternehmen möchte bei „Die Höhle der Löwen“ überzeugen, dass es auch exotischer geht.

„Die Höhle der Löwen“ ist wieder da! Die 12. Staffel der Unterhaltungsshow startete am Montag, den 29. August 2022 auf Vox und RTL+. Am kommenden Montag gibt es bereits die dritte Folge zu sehen. Mit dabei diesmal: ein Berliner Laden namens „MangoMates“, der den Deutschen eine kolumbianische Spezialität näherbringen möchte: Mango-Spaghetti.

+ Dayan Estrada und Marcel Martin stellen mit „MangoMates“ Spaghetti aus der Mangofrucht her. © RTL / Frank W. Hempel

„MangoMates“: Mango-Spaghetti als fruchtiges Streetfood

Sie lieben Mangos? Die exotische Frucht gibt es bei uns fast immer zu kaufen, da sie importiert werden muss. Je nach Herkunftsland hat sie in unterschiedlichen Monaten Saison, etwa im Sommer aus Pakistan und im Winter aus Zentralamerika. Wenn Sie frische Mangos zuhause genießen wollen, sollten Sie den Trick kennen, um beim Einkaufen auch wirklich eine reife Mango zu erkennen. Oder wenn Sie in Berlin sind und Lust auf Mango haben, könnten Sie bei „MangoMates“ vorbeischauen: Dort verkaufen Dayan Estrada und Marcel Martin Spaghetti aus der Mangofrucht. Die lateinamerikanischen Mango-Spaghetti sind ein neuartiger Fruchtsnack, der ein süß-sauer-salziges Geschmackserlebnis verspricht. Mit ihren Mango-Spaghetti möchte das Gründer-Duo den gesunden Genuss der Mango in Deutschland fördern und der Mango als Frucht eine neue Bühne geben.

Lebensmittel, die alle ständig verwechseln: Kennen Sie den Unterschied? Lauch und Porree sind dasselbe, genauso wie Frühlings- oder Lauchzwiebeln dasselbe Gemüse bezeichnen. Auch wenn Frühlingszwiebeln wie eine Mini-Version von Lauch aussehen, sollten Sie sie in Rezepten nicht verwechseln. Lauch ist eher für Suppen und zum Kochen geeignet, während kleine Frühlingszwiebeln auch roh in Salaten oder als Garnitur verwendet werden können. © Moradoheath/imago-images Natron oder Backpulver: Mit beiden Zutaten geht Teig gut auf. Dennoch sind sie nicht 1:1 austauschbar. Wenn in amerikanischen Rezepten von Baking Soda die Rede ist, ist Natron gemeint. Natron alleine braucht bei der Teigzubereitung noch eine Zutat mit Säure, um reagieren zu können. Deshalb finden sich in Backrezepten mit Natron etwa saure Sahne, Buttermilch oder Joghurt. Sie sollten also nicht beliebig Natron und Backpulver austauschen beim Backen. © Coprid/Imago Natron vs. Backpulver: Mit beiden Zutaten geht Teig gut auf. Dennoch sind sie nicht 1:1 austauschbar. Natron ist zwar auch in Backpulver enthalten, dieses enthält aber auch Stärke und Säure, um seine auflockernde Wirkung zu entfalten. © Petra Schneider-Schmelzer/Imago Mandarinen und Clementinen sind beides Zitrusfrüchte in einer handlichen Größe. Doch Synonyme sind sie nicht. Mandarinen sind die Ursprungsfrüchte aus China. Sie haben eine runde Form, Kerne und eine lose Schale. Clementinen sind ein wenig flacher, haben weniger Kerne und eine dünnere Schale, wodurch sie schwerer zu schälen sind. © Imago Pizza mit Rucola Rucola ist kleiner als Löwenzahn. Spätestens beim Geschmack werden Sie auch einen Unterschied bemerken: Rucola ist milder ... © Rachel Annie Bell/imago-images Aus Löwenzahn lässt sich gesunder Tee kochen. ... während die dicken Blätter des Löwenzahns sehr bitter schmecken und deshalb meist gegart werden. © Madeleine Steinbach/Imago Schmand-Becher von Tegut. Saure Sahne und Schmand haben eine ähnliche Konsistenz: cremig und fest. Schmand schmeckt milder, ist weniger säuerlich und die löffelfeste Variante von ... © Rüdiger Wölk/Imago Dip mit Speisequark, Schmand. ... saurer Sahne, die wiederum mehr Fett enthält. Beide Milchprodukte eignen sich zum Verfeinern von Saucen oder zum Backen. © imago-images Blaubeeren oder Heidelbeeren. Blaubeeren oder Heidelbeeren: Man könnte meinen, dass es sich auch hier um regional unterschiedliche Bezeichnungen handelt, tatsächlich gibt es aber einen Unterschied. Die europäische Wald-Heidelbeere hat kleinere Früchte mit dunklem Fruchtfleisch, die nordamerikanische Blaubeeren (auch Kultur-Heidelbeeren) hingegen sind größer und haben helles Fruchtfleisch. © Kantaruk Agnieszka/Imago Ein Bündel Bärlauch Vorsicht, wenn Sie im Frühjahr gerne selbst Bärlauch sammeln gehen! Achten Sie darauf, die richtigen Blätter zu pflücken. Die sehen denen von Maiglöckchen und Herbstzeitlosen nämlich sehr ähnlich, diese sind aber giftig! Ein guter Hinweis ist der knoblauchähnliche Bärlauchgeruch, wenn Sie ein Blatt zwischen den Fingern reiben. © Achim Sass/Imago

Kennengelernt haben sich die gebürtige Kolumbianerin und der Deutsche während ihres Studiums in Australien „Natürlich wollte ich, dass mein Freund mein Land und mein Lieblingsgericht aus der Kindheit kennenlernt“, erzählt Dayan, und nun möchten sie die Mango-Spaghetti auch in Deutschland etablieren. Diese werden klassisch mit frisch gepresster Limette und Salz gegessen. 2021 gründeten sie „MangoMates“ und sind aktuell mit einem Laden in einer Berliner Mall vertreten. Sie erhoffen sich ein Investment von 100.000 Euro für 15 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen, um weitere Geschäfte eröffnen zu können. Ob die MangoMates den Geschmack der Löwen treffen? Sehen Sie am Montagabend um 20:15 Uhr auf Vox oder RTL+, ob der Deal zustande kommt.

Rubriklistenbild: © RTL / Frank W. Hempel