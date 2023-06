Beliebtestes Bier Deutschlands: Welche Unterschiede die Bundesländer zeigen

Biermarken-Ranking

Bier gehört zu den liebsten alkoholischen Getränken der Deutschen. Lesen Sie hier, welche Marke das Ranking der Lieblingsbiere anführt.

Der Bierkonsum ist seit Jahren rückläufig. Gerade in der Corona-Krise* und im Lockdown erlitt der Bierabsatz durch abgesagte Großveranstaltungen und geschlossene Kneipen einen heftigen Einbruch. Im Vergleich zum Vorjahr verkauften deutsche Brauereien und Bierlager 2020 rund 5,5 Prozent weniger, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Dennoch betrachten sich die Deutschen gerne als Braunation mit den besten Bieren der Welt. Je nach Region gibt es unzählige, auch kleinere Biermarken und verschiedene Sorten. Regionale Unterschiede zeigen sich auch im folgenden Ranking der Lieblingsbiere.

Lesen Sie auch: Wiesn nach Hause holen: Bayerische Oktoberfest-Rezepte zum Schlemmen.

+ Meinungsforscher haben in Umfragen ermittelt, welches die beliebtesten Biermarken sind. Stimmen Sie zu? © Panthermedia/Imago

Das beliebteste Bier Deutschlands: Das Ranking

Die Meinungsforscher von YouGov haben die beliebtesten Biermarken des Jahres 2020 ermittelt. 30.000 Online-Interviews wurden dafür zwischen April 2019 und April 2020 geführt. Insgesamt 26 Biermarken wurden bewertet. Um die Lieblingsbiermarken der deutschen Bevölkerung zu ermitteln, wurde den Umfrageteilnehmern folgende Frage gestellt: „Welche der folgenden Marken würden Sie in Betracht ziehen?“ Zu den abgefragten Biermarken zählten unter anderem: Beck’s, Bitburger, Erdinger, Franziskaner, Jever, Krombacher, Paulaner, Radeberger, Schöfferhofer Weizen, Sternburg, Veltins und Warsteiner. Und so sieht das Ergebnis der Umfrage für Gesamt-Deutschland aus:

Rang Biermarke Consideration Score 1 Krombacher 16,8 % 2 Beck's 12,9 % 3 Warsteiner 12,5 % 4 Erdinger 11,8 % 5 Bitburger 11,6 % 6 Paulaner 10,6 % 7 Radeberger 10,0 % 8 Franziskaner 9,5 % 9 Jever 9,2 % 10 Veltins 8,5 %

Die Prozentwerte geben an, wie viele der Befragten die jeweilige Biermarke in Betracht ziehen würden.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Text ist bereits in der Vergangenheit erschienen. Er hat viele Leserinnen und Leser besonders interessiert. Deshalb bieten wir ihn erneut an.

Biermarken-Ranking: Die Top 3 in Bayern

Wenn man sich hingegen die Ergebnisse der Beliebtheitsumfrage für einzelne Bundesländer anschaut, erkennt man schon deutliche Unterschiede. So haben die beliebtesten Marken der Bundesländer zum Großteil ihren Ursprung in den jeweiligen Regionen. So sind die Top 3 in Bayern beispielsweise:

Rang Biermarke Consideration Score 1 Franziskaner 21,7 % 2 Erdinger 20,8 % 3 Paulaner 20,2 %

Ähnliches zeigt sich auch in anderen Bundesländern. Zum Beispiel in Berlin gehören Berliner Kindl und Berliner Pilsner zu den Top 3, in Baden-Württemberg finden sich Rothaus Tannenzäpfle und Stuttgarter Hofbräu auf den vorderen Plätzen. (mad) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Jetzt sind Sie gefragt: Welche Biermarke trinken Sie am liebsten?

Quelle: YouGov Deutschland GmbH

Auch interessant: Rezept für Piña Colada: So bereiten Sie den Cocktail-Klassiker zu.

Rubriklistenbild: © Panthermedia/Imago