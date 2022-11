„Super Cathy Spezial-Kaffeemischung“: Für ihren Lieblingskaffee braucht Cathy Hummels Zutaten aus den USA und Spanien

„Cathy Hummels – Alles auf Anfang“

In der RTL-2-Doku „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ verrät die Moderatorin und Influencerin, wie sie ihren Kaffee morgens am liebsten trinkt.

Cathy Hummels verrät in der neuen RTL-2-Doku „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ nicht nur den Grund für die Trennung von Fußballer Mats Hummels, sie gibt auch ganz private Einblicke in ihren Alltag, wie zum Beispiel zu ihrer Morgenroutine: „In der Früh stehe ich mit Ludwig auf, dann bringe ich oder Charlotte, meine Nanny, ihn in den Kindergarten. Dann hüpfe ich unter die Dusche, mache mir meine Augen Patches drauf und dann gibt‘s erstmal meinen geliebten Kaffee.“ Eben dieser Kaffee ist etwas ganz Besonderes, denn für die Zubereitung braucht die Moderatorin der TV-Show „Kampf der Realitystars“ Zutaten aus den USA und Spanien.

Ich mache meine „Super Cathy Spezial-Kaffeemischung“. Das ist echt Kunst. Routinen sind mir sehr wichtig, weil ich viel unterwegs bin. Ich habe nicht so einen geregelten Lifestyle, weil ich auch viel auf Reisen bin. Ich bin viel auf Produktion und ich weiß aber trotzdem: „Mein Kaffee, der schmeckt mir immer gleich.“

Ein ganz besonderes Aroma verleiht Cathy Hummels ihrem Kaffee durch French Vanilla Stevia Drops: „Die habe ich mir in den USA gekauft. Die liebe ich so sehr“, offenbart sie in der Doku. Wussten Sie schon, dass auch Tee Koffein enthält und eigentlich ein besserer Wachmacher als Kaffee ist? Einer Studie zufolge ist der Morgenkaffee sogar ungesund.

Folgende Zutaten brauchen Sie, um Ihren Kaffee wie Cathy Hummels zu trinken

Spanische Sojamilch

Mandelmilch

French Vanilla Stevia Drops

Kaffee

Auf Instagram verrät die Influencerin zudem, dass sie ihren Kaffee am liebsten aus ihrer mintfarbenen Nespresso-Kaffeemaschine trinkt. Wie und wo Sie Kaffeebohnen beziehungsweise Kaffeepulver am besten aufbewahren, lesen Sie hier.

So bereiten Sie den Lieblingskaffee von Cathy Hummels zu

Geben Sie etwas von der spanischen Sojamilch und einen Schuss Mandelmilch in einen Topf. Mit einer Pipette tropfen Sie ein paar Spritzer French Vanilla Stevia Drops in die Milchmischung. Erhitzen Sie das Gemisch auf der Herdplatte. Kochen Sie sich eine Tasse Kaffee und gießen Sie die French-Vanilla-Soja-Mandelmilch darüber und genießen Sie Cathy Hummels „Super Cathy Spezial-Kaffeemischung“.

Latte Macchiato, Cappuccino & Co.: Was ist was? Der Latte Macchiato ist bekannt für seine drei Schichten: Zuerst wird Milch in ein hohes Glas gegeben, darauf platziert man dann ganz sanft einen festen Milchschaum und zum Schluss wird ein einfacher Espresso in einem dünnen Strahl durch die Milchschaumdecke in das Glas hineingegossen. Der Espresso setzt sich über der Milch fest, während der Milchschaum aufgrund seiner Leichtigkeit und geringeren Temperatur oben bleibt. © Natalia Rüdisüli/Imago Um Espresso herzustellen, wird heißes Wasser mit hohem Druck durch fein gemahlenes Kaffeemehl gepresst. Die Bohnen wurden zuvor dunkel geröstet. Die helle Schicht an der Oberfläche wird als Crema bezeichnet. Der fertige Espresso wird anschließend in einer kleinen Tasse von circa 40 Milliliter Fassungsvermögen serviert. © BreakingTheWalls/Imago Der doppelte Espresso oder Espresso doppio ist genau das: Zwei einfache Espresso in einer Tasse. Der Espresso lungo hingegen wird „verlängert“, indem doppelt so viel Wasser verwendet wird als beim Einfachen. © Imago Der Cappuccino wird zu einem Drittel aus Espresso und zu zwei Dritteln aus aufgeschäumter, warmer Milch zusammengesetzt. Auf diese Weise setzt sich die Crema des Espresso auf den Milchschaum ab, auf den manche Baristas hübsche Motive für ihre Gäste zaubern. Das Getränk wird in einer bauchigen Tasse serviert. © McPHOTO/Imago Espresso Macchiato Für einen Espresso Macchiato wird ein Espresso zubereitet. Anschließend wird dieser mit einem Schuss heißer aufgeschäumter Milch in einer kleinen Tasse serviert. © CSP_divio/Imago Tasse Cafe au Lait, Milchkaffee. Beim Milchkaffee wird kein Espresso, sondern einfach Filterkaffee mit Milch gemischt. Beides sollte im Idealfall in einem Verhältnis von 50:50 stehen. Café au Lait ist einfach erklärt die französische Variante zu unserem Milchkaffee. Der einzige Unterschied ist, dass der Milchkaffee hin und wieder auch mit einem kleinen Milchschaum serviert wird, was bei einem Café au Lait nicht vorgesehen ist. © imago stock&people Dalgona Kaffee Für Dalgona-Kaffee wird Instantkaffee mit Zucker und heißem Wasser aufgeschlagen. Dieser Kaffeecreme-Schaum kommt auf heiße Milch oder wahlweise kalte Milch mit Eiswürfeln. © Ramon Lopez/Imago Mokka Kaffee auf Tablett Unter Mokka verstehen wir den türkischen Kaffee. Für die arabische Kaffee­spezialität wird Kaffee­pulver mit Wasser und Zucker aufge­brüht und in kleinen Tassen serviert. Meist wird zweimal aufgekocht. © YAY Images/Imago Cafè Americano schmeckt ähnlich wie Filter­kaffee. Es handelt sich um einen doppelten Espresso, der dann mit Wasser verdünnt wird. Das Misch­verhältnis entspricht dabei 1:3. Cafè Americano schmeckt ähnlich wie Filter­kaffee. Es handelt sich um einen doppelten Espresso, der dann mit Wasser verdünnt wird. Das Misch­verhältnis entspricht dabei 1:3. © YAY Images/Imago Frappé selber machen Frappé ist die Kurzform von Café frappé, einem Eiskaffee aus löslichem Kaffee, Wasser und Milch, der besonders in Griechenland, aber auch in anderen südosteuropäischen Ländern beliebt ist. © MONNKA/Imago

Cathy Hummels erzählt in der Doku außerdem, dass sie bereits im Jugendalter durch ihre erste Depression angefangen hat, kleine Dinge, die wie ein Anker, an dem man sich festhalten kann, zu entwickeln. Da bei ihr eigenen Angaben zufolge „beruflich alles so wirr ist“, brauche sie im Privaten umso mehr ihre Routinen, die sie glücklich machen. Eine kreative Variation des schlichten Kaffees können Sie auch mit der Zugabe einer Banane zaubern – so sparen Sie sich sogar das Frühstück.

Rubriklistenbild: © instagram.com/cathyhummels