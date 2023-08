CO2-Bilanz

Als Brotaufstrich, zum Braten oder als Zutat beim Backen: Manche verwenden lieber Butter, andere Margarine.

Butter wird gerne zum Backen verwendet. Der spezielle Geschmack ist nicht so einfach zu ersetzen. Und auch beim Frühstück bevorzugen viele Menschen Butter als Brotaufstrich. Andere mögen als Aufstrich lieber Margarine, wo es eine große Auswahl an Varianten gibt, zum Beispiel Pflanzen-, Joghurt-, Voll- oder Halbfettmargarine. Nur einer der häufig angeführten Unterschiede, warum sich beim Kochen manche eher für das eine oder andere entscheiden: Während Butter sich eher bei niedrigen Temperaturen zum Braten eigne, vertrage Margarine mehr Hitze.

+ Viele bevorzugen Butter als Brotaufstrich zum Frühstück. (Symbolbild) © Ale 9500 Panthermedia/Imago

Butter oder Margarine – was ist eigentlich nachhaltiger?

Wie steht es mit der CO2-Bilanz? Dem Nachhaltigkeitsportal Utopia zufolge werden für ein Kilogramm Butter 25 Kilogramm Kohlendioxid ausgestoßen. In der Regel wird Butter aus Kuhmilch hergestellt. Um Butter zu produzieren, benötigten Landwirte „sehr viel Milch, etwa fünf Liter für 250 Gramm Butter“, heißt es in dem früheren Beitrag auf Utopia.de.

Was den Klimaschutz bei der Erzeugung betrifft, gibt es, wie zudem das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) erklärt, „einen klaren Favoriten“ – „Margarine lässt 0,7 Kilo Treibhausgase entstehen, Butter dagegen etwa 25 Kilo“, berichtete das BZfE auf seiner Website. Welches Fett ist enthalten? „Margarine ist nicht gleich Margarine“, schilderte das BZfE an der Stelle. Sie könne aus ganz unterschiedlichen Fetten mit verschiedenem Ursprung gewonnen werden. Es gebe Margarine „aus Sonnenblumenkernen oder Soja“. Meist handele es sich „um eine Mischung“. Welches Fett eine Margarine enthalte, sei in der Zutatenliste aufgeführt.

Butter oder Margarine – was ist gesünder?

Butter enthalte als tierisches Fett „Cholesterin und überwiegend gesättigte Fettsäuren“, heißt es in dem früheren Beitrag des BZfE ganz allgemein. Margarine sei cholesterinfrei, sie liefere auch ungesättigte Fettsäuren, die in der Ernährung „oft eher Mangelware“ seien. Allerdings sei Margarine stärker verarbeitet als Butter – „denn die Fette müssen teilweise gehärtet werden, damit sie streichfähig sind“. Butter oder Margarine, was ist gesünder? Erfahren Sie hier mehr über die Einschätzung von Experten.

Verwechslungsgefahr: Lebensmittel, die sich sehr ähnlich sehen Lauch und Porree sind dasselbe, genauso wie Frühlings- oder Lauchzwiebeln dasselbe Gemüse bezeichnen. Auch wenn Frühlingszwiebeln wie eine Mini-Version von Lauch aussehen, sollten Sie sie in Rezepten nicht verwechseln. Lauch ist eher für Suppen und zum Kochen geeignet, während kleine Frühlingszwiebeln auch roh in Salaten oder als Garnitur verwendet werden können. © Moradoheath/imago-images Natron oder Backpulver: Mit beiden Zutaten geht Teig gut auf. Dennoch sind sie nicht 1:1 austauschbar. Wenn in amerikanischen Rezepten von Baking Soda die Rede ist, ist Natron gemeint. Natron alleine braucht bei der Teigzubereitung noch eine Zutat mit Säure, um reagieren zu können. Deshalb finden sich in Backrezepten mit Natron etwa saure Sahne, Buttermilch oder Joghurt. Sie sollten also nicht beliebig Natron und Backpulver austauschen beim Backen. © Coprid/Imago Natron vs. Backpulver: Mit beiden Zutaten geht Teig gut auf. Dennoch sind sie nicht 1:1 austauschbar. Natron ist zwar auch in Backpulver enthalten, dieses enthält aber auch Stärke und Säure, um seine auflockernde Wirkung zu entfalten. © Petra Schneider-Schmelzer/Imago Mandarinen und Clementinen sind beides Zitrusfrüchte in einer handlichen Größe. Doch Synonyme sind sie nicht. Mandarinen sind die Ursprungsfrüchte aus China. Sie haben eine runde Form, Kerne und eine lose Schale. Clementinen sind ein wenig flacher, haben weniger Kerne und eine dünnere Schale, wodurch sie schwerer zu schälen sind. © Imago Pizza mit Rucola Rucola ist kleiner als Löwenzahn. Spätestens beim Geschmack werden Sie auch einen Unterschied bemerken: Rucola ist milder ... © Rachel Annie Bell/imago-images Aus Löwenzahn lässt sich gesunder Tee kochen. ... während die dicken Blätter des Löwenzahns sehr bitter schmecken und deshalb meist gegart werden. © Madeleine Steinbach/Imago Schmand-Becher von Tegut. Saure Sahne und Schmand haben eine ähnliche Konsistenz: cremig und fest. Schmand schmeckt milder, ist weniger säuerlich und die löffelfeste Variante von ... © Rüdiger Wölk/Imago Dip mit Speisequark, Schmand. ... saurer Sahne, die wiederum mehr Fett enthält. Beide Milchprodukte eignen sich zum Verfeinern von Saucen oder zum Backen. © imago-images Blaubeeren oder Heidelbeeren. Blaubeeren oder Heidelbeeren: Man könnte meinen, dass es sich auch hier um regional unterschiedliche Bezeichnungen handelt, tatsächlich gibt es aber einen Unterschied. Die europäische Wald-Heidelbeere hat kleinere Früchte mit dunklem Fruchtfleisch, die nordamerikanische Blaubeeren (auch Kultur-Heidelbeeren) hingegen sind größer und haben helles Fruchtfleisch. © Kantaruk Agnieszka/Imago Ein Bündel Bärlauch Vorsicht, wenn Sie im Frühjahr gerne selbst Bärlauch sammeln gehen! Achten Sie darauf, die richtigen Blätter zu pflücken. Die sehen denen von Maiglöckchen und Herbstzeitlosen nämlich sehr ähnlich, diese sind aber giftig! Ein guter Hinweis ist der knoblauchähnliche Bärlauchgeruch, wenn Sie ein Blatt zwischen den Fingern reiben. © Achim Sass/Imago

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Viele Hobbybäcker verwenden übrigens Öl statt Butter. Beim Backen eignen sich Kokosöl und Rapsöl, aber auch das neutrale Sonnenblumenöl kann man zum Backen verwenden.

Rubriklistenbild: © Ale 9500 Panthermedia/Imago