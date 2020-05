Saftige, köstliche Burger vom Grill? Mit diesen Tipps geht's ganz leicht

So geht's richtig

Sie essen gerne Burger, kriegen diese zu Hause aber nie richtig gegrillt? Das liegt an ein paar einfachen Fehlern, die Sie beheben können.

Die Deutschen grillen gerne Bratwürste, Steaks und Co., aber auch Burger finden immer mehr ihren Weg auf die heimischen Grillroste. Dabei fällt es vielen schwer, den geliebten Geschmack von richtig guten Restaurant-Burgern wie von Hans im Glück, Effe & Gold, Holy Burger, Schnelle Liebe und Co. auch zu Hause nachzumachen. Wir haben die richtigen Tricks und Kniffe, damit Sie ab jetzt den perfekten Burger vom Grill zaubern.

Das richtige Fleisch für Burger: Kein fertiges Hackfleisch

Zunächst einmal muss Sie für Burger unbedingt Rindfleisch verwenden. Schweinefleisch, in welcher Form auch immer, hat in einem echten Burger nichts zu suchen. Ein Mix aus Nacken und Roastbeef eignet sich nach Meinung von Grillexperten am besten für den typischen Burger-Geschmack mit der perfekten Saftigkeit. Da Fett ein Geschmacksträger ist, sollte das verwendete Fleisch nicht zu mager sein. Ein Fettgehalt zwischen mindestens 20 und höchstens 40 Prozent ist ideal.



Fertiges Hackfleisch ist meist zu trocken, um daraus einen saftigen, zarten Burger zu machen. Machen Sie es also lieber selbst. Keine Angst, dazu brauchen Sie nicht unbedingt einen Fleischwolf. Mit der folgenden Methode und dem richtigen Burger-Rezept geht es ganz einfach und mit einem handelsüblichen Mixer.

Das perfekte Burger Rezept: Original American Burger

Schneiden Sie dazu 700 Gramm Rindfleisch in Würfel. Frieren Sie die Stücke mit vier großzügig gefüllten Esslöffeln ungesalzener Butter ca. 35 Minuten lang ein. Nun können Sie Fleisch und Butter gemeinsam im Mixer zerkleinern und mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Streichen Sie das Hack auf einem Backblech aus und entfernen Sie sichtbare Sehnen und große Fett- und Fleischstücken.

Formen Sie aus der Masse nun Fladen in der gewünschten Größe und drücken Sie eine kleine Mulde in die Mitte. So wölbt sich der Burger beim Grillen nicht. Frieren Sie die fertigen Burger noch einmal 30 bis 45 Minuten ein, bevor Sie es auf den Grill legen. So fallen die Patties nicht auseinander und entwickeln eine tolle Kruste, während sie innen schön saftig bleiben.

Zu trocken? So grillen Sie saftige Burger

Grillen Sie die Burger etwa fünf Minuten lang direkt über dem Feuer Ihres Holzkohlegrills. Wenn Sie Ihre Burger innen lieber medium mögen, versuchen Sie es erst mit drei bis vier Minuten. Sie können das Fleisch bei Bedarf immer noch nachgrillen. Nachdem Sie den Burger vom Grill genommen haben, dürfen Sie ihn nicht gleich verdrücken. Sie müssen ihn ganze fünf Minuten ruhen lassen, damit sich die Fleischsäfte gut verteilen können.

Danach belegen Sie den Burger noch mit Ihren Lieblingszutaten wie Salat, Tomaten, Zwiebeln, Soßen und Co. und fertig ist der volle Burgergeschmack.

