Bei einigen Obst- und Gemüsesorten lohnt es sich, die Strünke und Kerne mitzuessen

Spätestens seit die Lebensmittelpreise explodieren, lohnt sich die Überlegung, welche Bestandteile von Obst und Gemüse bedenkenlos essbar und damit viel zu gut für die Tonne sind.

Dass man die Schale von den meisten Gemüse- und Obstsorten verzehren kann, ist allgemein bekannt. Auch, dass dies sogar ratsam ist. Denn viele wichtigen Nährstoffe und Vitamine verstecken sich eben genau in der Schale und nicht im Inneren der Nutzpflanzen. Doch wie sieht es beispielsweise mit Strunk oder sogar den Kernen aus?

Günstig und regional im April – Gemüse und Obst, das jetzt Saison hat Endlich ist es so weit: Die Spargelzeit ist da. Traditionell werden die ersten weißen Stangen gegen Mitte April gestochen, die letzten am 24. Juni. Die grüne Variante gibt es etwas eher und etwas länger. Ein klassisches Spargelgericht aus dem „weißen Gold“ besteht z.B. aus Salzkartoffeln, Schinken, Spargel und Sauce Hollandaise. Tipp: Gegen Mitte Mai wird weißer Spargel immer etwas günstiger, bevor die Preise wieder zum Ende der Saison steigen. (Symbolbild) © HLPHOTO/Imago Auf die Bärlauch-Saison haben zahlreiche Menschen gewartet. Üblicherweise zeigen sich die ersten grünen Blätter Anfang April im Wald, ab Mai fangen die Pflanzen dann an zu blühen. Dann sollte man es mit der eigenen Ernte auch gut sein lassen, denn die Blätter verlieren durch die Blüte stark an Aroma. Bis dahin hat man so aber eine günstige Möglichkeit, an die Hauptzutat für Pestos, Dips oder andere Gerichte zu kommen. Wer keinen Wald in der Nähe hat, bekommt Bärlauch auch in den meisten Supermärkten. Vorsicht: Nicht mit Maiglöckchen verwechseln (Knoblauch-Geruch ist ein Indiz für Bärlauch). © Volker Preusser/Imago Radieschen sind ein urdeutsches Gemüse – könnte man meinen. Aber eigentlich kommen die scharfen roten Kugeln aus Fernost und wurden erst im 16. Jahrhundert in Europa üblich. Radieschen, heute beliebt in Salaten und als Snack zwischendurch, gibt es im Grunde ganzjährig, weil sie auch in Gewächshäusern bestens gedeihen – viele Menschen bevorzugen aber den Freilandanbau. Dort beginnt die Erntezeit im April und dauert bis Herbst. Übrigens: Radieschen lassen sich auch sehr gut in Balkonkästen ziehen. © bernjuer/Imago Spinat macht fit, ist gesund für Blut und Haut und einfach rundum etwas Gutes. Wen unschöne Kindheitserinnerungen plagen, der sollte es trotzdem noch mal mit den grünen Blättern versuchen. Denn die heutigen Sorten sind weniger herb und schmecken sogar roh, etwa im Salat. Auch, dass man Spinat nicht wieder aufwärmen soll, ist inzwischen überholtes Wissen. Wichtig hierbei ist nur, dass er zwischen Kochen und Aufwärmen kühl steht. © CSH/Imago Porree in einer Kiste Porree, auch Lauch genannt, ist voll von gesunden Nährstoffen wie Carotin, Zink und Fluor. Die Zwiebelart kommt aktuell aus Lagerbeständen, da seine Saison bis März geht (aber auch ab Juni wieder beginnt). Im Grunde ist er bei uns also ganzjährig regional erhältlich. Im Sommer ist das Lauchgrün etwas heller und die ganze Pflanze ist etwas dünner als der Winter-Lauch. Unerlässlich bei der Zubereitung: waschen – und zwar gründlich. Sonst hat man schnell Sand zwischen den Zähnen. Aber richtig vorbereitet, lässt er sich dünsten, braten oder in Suppen kochen. © Norman Krauß(Imago weißer Rettich Rettich gibt es in verschiedenen Farben: weiß, braun, schwarz oder violett. Aktuell gibt es die meisten Sorten aus den Lagerbeständen. Er schmeckt frisch, etwas scharf und kann roh gegessen werden. Und genau das sollte man tatsächlich auch öfter machen, denn die in ihm enthaltenen Senföle haben eine heilsame Wirkung auf Leber, Galle und Verdauung. © Cess /Imago Wirsingkohl auf dem Feld Wirsing gehört zu den Winter-Kohlsorten, die auch bei kühlen Temperaturen gedeihen. Trotzdem sind die unebenen Blätter fein und zart – und ideal für Pfannengerichte oder Rouladen. Wichtig: Beim Einkauf sollten Sie darauf achten, dass der Kopf schön grün ist und sich die Blätter leicht öffnen lassen. Aktuell gibt es ihn aus Lagerbeständen, da seine Saison im Grunde zu Ende ist. Tipp: Wer Kümmel, Anis oder Ingwer mag, sollte diese Zutaten bei der Zubereitung benutzen. Sie können unschöne Nebenerscheinungen mindern. © beba/Imago Chicoree Bitter ist gesund, und genau das macht den Chicoree einerseits ideal für den Frühlingsspeiseplan, andererseits aber auch etwas unbeliebt. Das Gemüse wächst in Dunkelheit und wird sogar in geschlossenen Kisten in und auf den Märkten angeboten – alles, damit die Blattspitzen schön hellgelb bleiben. Sobald Chicoree etwas mehr Licht bekommt, reift er nach, wird grüner und ein gutes Stück bitterer. Roh schmecken die zarten Blätter gut mit Dips wie z.B. Hummus. Viele Menschen bevorzugen ihn aber gegart, etwa überbacken. © Norman Krauß/Imago Rhabarber mit Küchenhandtuch auf Brett Mit dem Frühling beginnt jetzt auch wieder die Rhabarber-Saison. Er enthält viel Vitamin C und Mineralstoffe wie Kalium und Phosphor. Roh kann man ihn kaum essen, aber zusammen mit Erdbeeren in Marmelade, als Kompott zu Vanillepudding oder im Kuchen verbacken, schmeckt er einfach herrlich. Immer etwas sauer und frisch – ein idealer Gegensatz zu süßen Cremespeisen. Aufgrund seiner geringen Kalorienanzahl (ca. 14 Kalorien/100 Gramm) ist er im Grunde auch ohne schlechtes Gewissen essbar – je nach Zubereitung. Übrigens: Rhabarber funktioniert ebenfalls hervorragend in herzhaften Varianten wie Chutney oder als Gemüsebeilage. © Iris Kaczmarczyk/CHROMORANGE/Imago Korb mit Äpfeln Auch, wenn wir hierzulande noch weit von der eigentlichen Apfelernte entfernt sind, muss man beim Einkaufen nicht auf das Obst aus dem Ausland zurückgreifen. Zahlreichen Apfelsorten lassen sich wunderbar lagern und werden auch im April angeboten. Sie eignen sich zum Essen als Snack genauso gut, wie als Zutat für den nächsten Apfelkuchen. © SandraBielmeier/Imago

Samen sollten Sie in Ihren Speiseplan integrieren, da sie im wortwörtlich kerngesund sind

+ Nicht alle Teile von Gemüse sind essbar, aber viele eben doch (Symbolbild). © Petra Schneider / IMAGO

Proteine, Mineralstoffe, Vitamine und Öle – in Kernen und Saaten stecken jede Menge guter Nährstoffe und die sind in den meisten Fällen günstiger, als entsprechende Nahrungsergänzungsmittel. Angeröstet entfalten Sie ihr bestes Aroma und veredeln so Salate oder dienen als Snack für Zwischendurch:

Kürbiskerne: Schmecken nicht nur gut, sondern enthalten u. a. auch das Glückshormon Serotonin.

Schmecken nicht nur gut, sondern enthalten u. a. auch das Glückshormon Serotonin. Wassermelonenkerne: Stecken voller Vitamine (u. a. Vitamine A, B und C) und wirken sich aufgrund ihres hohen Ballaststoffgehalts positiv auf die Verdauung aus.

Stecken voller Vitamine (u. a. Vitamine A, B und C) und wirken sich aufgrund ihres hohen Ballaststoffgehalts positiv auf die Verdauung aus. Apfel- und Birnenkerne: Enthalten Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Sie können Sie beispielsweise zur Herstellung von Apfelessig verwenden. Doch Vorsicht: Apfelkerne enthalten Amygdalin (B17), das bei der Verdauung in giftige Blausäure umgewandelt wird. Daher nur in geringen Mengen verzehren.

Enthalten Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Sie können Sie beispielsweise zur Herstellung von Apfelessig verwenden. Doch Vorsicht: Apfelkerne enthalten Amygdalin (B17), das bei der Verdauung in giftige Blausäure umgewandelt wird. Daher nur in geringen Mengen verzehren. Hagebuttenkerne: Aus diesen lässt sich Öl gewinnen, welches vor allem in der Kosmetik Verwendung findet. Getrocknet und mit heißem Wasser aufgegossen, werden die Kerne zu einem Hagebuttentee.

Aus diesen lässt sich Öl gewinnen, welches vor allem in der Kosmetik Verwendung findet. Getrocknet und mit heißem Wasser aufgegossen, werden die Kerne zu einem Hagebuttentee. Traubenkerne: Das daraus gewonnene Traubenkernöl ist Ihnen vielleicht bekannt. Aber auch, dass Traubenkerne voller ungesättigter Fettsäuren und sekundärer Pflanzenstoffe (Flavonoide) stecken? Damit gelten sie als entzündungshemmend, antioxidativ sowie keimtötend.

So einfach können Sie den gesunden Snack zu Hause zubereiten: Kerne waschen und von Fruchtfleisch befreien. Auf ein Backpapier ausbreiten und im Backofen bei niedriger Temperatur trocknen oder kurz in der Pfanne, ohne Fett, anrösten. So bekommen Kerne, wie beispielsweise Kürbiskerne, ein tolles Aroma.

Profi-Tipp: Pfeffer aus Papayasamen Die runden, dunklen Samen der Papaya enthalten einen hohen Anteil des Enzyms Papain. Dieses regt den Stoffwechsel an und erleichtert die Aufnahme von Proteinen. Neben den gesundheitlichen Benefits erfreuen Papayakerne aber auch die Gaumen vieler Köche. Getrocknet eignen sich Papayakerne nämlich hervorragend als scharfe Pfefferalternative.

Vom Verzehr dieser Kerne wird abgeraten:

+ Avocadokernpulver wird momentan als neues Superfood gefeiert. Doch ist der Verzehr ratsam (Symbolbild)? © photothek / IMAGO

Avokadokerne: Das Pulver, welches aus getrockneten Avocadokernen gewonnen wird, wird momentan als Superfood gehypt. Die Verbraucherzentrale stuft den Verzehr allerdings als bedenklich ein und rät, aufgrund mangelnder Studien, zu diesem neuartigen Lebensmittel, davon ab.

Das Pulver, welches aus getrockneten Avocadokernen gewonnen wird, wird momentan als Superfood gehypt. Die Verbraucherzentrale stuft den Verzehr allerdings als bedenklich ein und rät, aufgrund mangelnder Studien, zu diesem neuartigen Lebensmittel, davon ab. Kirsch- oder Aprikosenkerne: Vom Verzehr höherer Mengen wird abgeraten, da dem Körper dadurch Amygdalin (B17) zugesetzt wird, der während der Verdauung Blausäure freisetzt. Blausäure kann zu schweren Vergiftungen mit Krämpfen, Erbrechen oder Atemnot führen.

Leaf-to-Root: Auch diese Blätter und Strünke sind zu schade zum Wegwerfen und sollten lieber gegessen werden

Möhrengrün: Geschmacklich eine Mischung aus Karotten und Petersilie, mit einem zusätzlichen Plus von Ballaststoffen, Mineralien und Vitaminen.

Geschmacklich eine Mischung aus Karotten und Petersilie, mit einem zusätzlichen Plus von Ballaststoffen, Mineralien und Vitaminen. Radieschenblätter: Schmecken lecker würzig in Salaten oder auch als Reste-Pesto.

Schmecken lecker würzig in Salaten oder auch als Reste-Pesto. Rote-Bete-Blätter: Die Blätter enthalten sogar mehr Kalzium und Beta-Carotin, als die Knolle selbst! Die Blätter kann man wie Mangold verwenden und schmecken in Pfannengerichten und Eintöpfen.

Die Blätter enthalten sogar mehr Kalzium und Beta-Carotin, als die Knolle selbst! Die Blätter kann man wie Mangold verwenden und schmecken in Pfannengerichten und Eintöpfen. Kohlrabiblätter: Stecken voll Vitamin C und sind ein toller Spinatersatz in Smoothies oder herzhaftem Gebäck.

Stecken voll Vitamin C und sind ein toller Spinatersatz in Smoothies oder herzhaftem Gebäck. Brokkoli- und Blumenkohlstrunk: Als wertvolle Folsäurequelle und von Vitamin B ist der gesamte Verzehr von Blumenkohl und Brokkoli nicht nur während einer Schwangerschaft ratsam, sondern unterstützt auch die Regeneration von Hautzellen. Kochen mit Brokkoliresten ist einfach, da der Strunk, wie die Röschen, vielseitig verwendet werden kann.

Im Gegensatz dazu sollten Sie grüne Stellen von Tomaten und den Tomatenstrunk, sowie grüne Stellen von Kartoffeln keinesfalls essen. Das gilt auch für gekeimte Kartoffeln. Darin ist giftiges Solanin enthalten, was Kopfschmerzen und Übelkeit verursachen kann. Auch vom Verzehr von Rhabarberblättern wird abgeraten. Diese enthalten viel Oxalsäure, die in größeren Mengen zu Harnsteinen führen kann.

Tipps für einen sorgenfreien Genuss Grundsätzlich sollten Sie Gemüse und Obst vor der Zubereitung gründlich unter fließendem Wasser abwaschen. Bei Bedarf kann sich eine Gemüsebürste bei gröberer Verschmutzung als nützlich erweisen. Zudem sollten Sie auf möglichst frische und unbehandelte Lebensmittel zurückgreifen. Vor allem in Bio-Lebensmitteln ist das Risiko für Pestizidrückstände geringer, als bei denen aus konventionellen Anbau.

Falls Sie nun auf den ganzheitlichen Gemüsegeschmack gekommen sind, sollten Sie diesen veganen Blumenkohlsalat, mit orientalischer Note, am besten direkt testen.

