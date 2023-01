Kandis-, Roh- oder Gelierzucker: Sieben Zuckerarten und -sorten, die Sie kennen sollten

3 von 7

Rohzucker ist ein Zucker, der nicht so stark gereinigt wird und daher eine bräunliche Farbe hat. Neben Saccharose enthält Rohzucker Melasse, geringe Mengen an Mineralstoffen und Vitaminen. Allerdings, erklärt die Verbraucherzentrale Hamburg, sind die gesundheitlichen Vorteile so gering, dass es keinen großen Unterschied macht.

