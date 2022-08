Fruchtig-spritzig: So machen Sie Aperol Spritz einfach selbst – mit oder ohne Alkohol

Italienischer Aperitif

Ein kühler Sommerdrink, der Italien-Feeling aufkommen lässt: Aperol Spritz ist ein Klassiker, den Sie auch ganz einfach selbst machen können.

Beim Cocktailabend mit Freunden, als Aperitif vor dem Dinner oder beim Grillen: Cocktails und Longdrinks sind beliebt. Von süßen oder sahnigen Cocktails über hochprozentige Longdrinks ist die Bandbreite, was man seinen Gästen kredenzen kann, sehr groß. Beliebt sind natürlich Drinks, für die man nicht unendlich viele Zutaten oder eine voll ausgestattete Bar-Ausrüstung braucht. Aperol Spritz fällt auf jeden Fall in diese Kategorie. Aperol ist ein bittersüßer Likör aus verschiedenen Kräutern. Fun Fact: In Italien hat der Likör einen Alkoholgehalt von 11% Vol., in Deutschland 15% Vol. Das soll mit der Pfandverordnung zusammenhängen, wie Stern.de berichtet: Spirituosen ab 15% Vol. gelten in Deutschland als pfandfrei. Für einen Aperol Spritz brauchen Sie wie gesagt nicht viele Zutaten oder Gerätschaften: Sie brauchen nur Aperol, Prosecco, Sodawasser und Eis. Serviert wird er oft in einem Weinglas, Sie können aber auch jedes andere Glas verwenden. Garniert wird der italienische Drink meistens mit einer Scheibe Orange.

+ Aperol Spritz: ein kühler Drink, perfekt als Aperitif. © Imago

Lesen Sie auch: Ohne Eiswürfel: Dieser geniale Trick hält Ihren Weißwein kühl.

Aperol Spritz: Was Sie brauchen

Zubereitungszeit: 5 Minuten

Für ein Glas Aperol Spritz benötigen Sie:

Eiswürfel

Weinglas

Prosecco

Aperol

Sodawasser oder Mineralwasser mit Kohlensäure

Orangenscheibe

Aperol Spritz selber machen: So geht‘s

Dies ist das offizielle Aperol-Spritz-Rezept, das auch von der „International Bartender Association“ anerkannt ist.

Geben Sie die Eiswürfel in ein Weinglas. Fügen Sie 3 Teile Prosecco hinzu und 2 Teile Aperol. Füllen Sie mit einem Spritzer Sodawasser auf. Garnieren Sie den Drink mit einer Orangenscheibe.

Praktisch: Wenn Sie sich an diese Reihenfolge halten, setzt sich der Aperol nicht unten im Glas ab.

Auch interessant: Weinschorle mal anders: leckeres Rezept für Rotweinschorle.

Alkoholfreier Aperol Spritz: So geht‘s

Sie können auch ganz einfach eine Variante ohne Alkohol zubereiten. Dazu verwenden Sie statt Aperol einen Orange-Spritz-Sirup und statt Prosecco einen alkoholfreien Sekt oder Tonic Water. Orange-Spritz-Sirup gibt es zum Beispiel von der Marke Monin (werblicher Link). Dann gehen Sie genauso vor wie im Original-Rezept:

Geben Sie die Eiswürfel in ein Weinglas. Fügen Sie 3 Teile alkoholfreien Sekt (alternativ Tonic Water) hinzu und 2 Teile Orange-Spritz-Sirup. Füllen Sie mit einem Spritzer Sodawasser auf. Garnieren Sie den alkoholfreien Aperol Spritz mit einer Orangenscheibe.

Weiterlesen: Darum sollten Sie Ihren Rotwein vor dem Verzehr in den Mixer schütten.

Wenn Ihnen Aperol Spritz zu „gewöhnlich“ ist: Wie wäre es mal mit einer interessanten, fruchtigen Variante in Form von Limoncello Spritz? Genau richtig für Fans des Zitronen-Likörs. Probieren Sie das eine oder andere Rezept einfach mal aus. Prost oder – wie die Italiener sagen – Cincin! (mad) Dieser Artikel enthält Affiliate Links.

Rubriklistenbild: © Imago