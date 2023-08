Alpenmilch, Heumilch, Bergbauernmilch: Was bedeuten die Bezeichnungen und ist die Milch wirklich besser?

Nützliches Wissen für Verbraucher

Kommt Alpenmilch wirklich aus den Alpen? Die verschiedenen Bezeichnungen auf den Milchverpackungen sorgen oft für Verwirrung. Das steckt hinter den Begriffen.

Milch ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Das tierische Produkt liefert hochwertiges Eiweiß, leicht verdauliche Fette und wertvolle Nährstoffe wie Vitamin A, D, E und K. Außerdem ist Milch eine wichtige Quelle für Kalzium: Ein Glas (200 ml) deckt rund ein Viertel des täglichen Kalziumbedarfs eines Erwachsenen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt deshalb, täglich Produkte wie Milch, Joghurt oder Käse zu verzehren.

In den letzten Jahren ist die Auswahl im Kühlregal immer größer geworden. Ob Bio-Milch, Heumilch, Bergbauernmilch oder Alpenmilch: Die Verbraucher haben im Supermarkt die Qual der Wahl. Doch was steckt eigentlich hinter diesen Begriffen?

Übrigens: Nicht immer ist die Lagerung von Milch im Kühlschrank korrekt.

Alpenmilch

+ Milch ist nicht gleich Milch: Worauf Verbraucher achten müssen. (Smbolbild) © IMAGO

Beim Begriff Alpenmilch denkt man sofort an Kühe, die auf einer Wiese vor einer idyllischen Bergkulisse grasen. Tatsächlich ist die Bezeichnung gesetzlich nicht geschützt und kann von den Herstellern beliebig verwendet werden. Über die Haltung und das Futter der Kühe gibt der Begriff keine Auskunft. Vielmehr handelt es sich um einen Ausdruck, der für Werbezwecke benutzt wird.

Manche Hersteller beziehen ihre Milch tatsächlich aus den Alpen oder aus dem Alpenvorland. Bei anderen liegen die Bauernhöfe dagegen irgendwo im südlichen Bayern. So wird auch Milch aus dem Münchner Umland oft als Alpenmilch bezeichnet, obwohl diese Gegend nicht einmal mehr zum voralpinen Hügelland zählt. Eine Berechnung des bayerischen Landwirtschaftsministeriums von 2011 zeigt laut BR, dass lediglich vier bis fünf Prozent der bayerischen Milch aus den Alpen stammt. Zählt man das Alpenvorland mit dazu, dann sind es ebenfalls nur 17 bis 19 Prozent.

Latte Macchiato, Cappuccino & Co.: Was ist was? Der Latte Macchiato ist bekannt für seine drei Schichten: Zuerst wird Milch in ein hohes Glas gegeben, darauf platziert man dann ganz sanft einen festen Milchschaum und zum Schluss wird ein einfacher Espresso in einem dünnen Strahl durch die Milchschaumdecke in das Glas hineingegossen. Der Espresso setzt sich über der Milch fest, während der Milchschaum aufgrund seiner Leichtigkeit und geringeren Temperatur oben bleibt. © Natalia Rüdisüli/Imago Um Espresso herzustellen, wird heißes Wasser mit hohem Druck durch fein gemahlenes Kaffeemehl gepresst. Die Bohnen wurden zuvor dunkel geröstet. Die helle Schicht an der Oberfläche wird als Crema bezeichnet. Der fertige Espresso wird anschließend in einer kleinen Tasse von circa 40 Milliliter Fassungsvermögen serviert. © BreakingTheWalls/Imago Der doppelte Espresso oder Espresso doppio ist genau das: Zwei einfache Espresso in einer Tasse. Der Espresso lungo hingegen wird „verlängert“, indem doppelt so viel Wasser verwendet wird als beim Einfachen. © Imago Der Cappuccino wird zu einem Drittel aus Espresso und zu zwei Dritteln aus aufgeschäumter, warmer Milch zusammengesetzt. Auf diese Weise setzt sich die Crema des Espresso auf den Milchschaum ab, auf den manche Baristas hübsche Motive für ihre Gäste zaubern. Das Getränk wird in einer bauchigen Tasse serviert. © McPHOTO via www.imago-images.de Espresso Macchiato Für einen Espresso Macchiato wird ein Espresso zubereitet. Anschließend wird dieser mit einem Schuss heißer aufgeschäumter Milch in einer kleinen Tasse serviert. © CSP_divio/Imago Tasse Cafe au Lait, Milchkaffee. Beim Milchkaffee wird kein Espresso, sondern einfach Filterkaffee mit Milch gemischt. Beides sollte im Idealfall in einem Verhältnis von 50:50 stehen. Café au Lait ist einfach erklärt die französische Variante zu unserem Milchkaffee. Der einzige Unterschied ist, dass der Milchkaffee hin und wieder auch mit einem kleinen Milchschaum serviert wird, was bei einem Café au Lait nicht vorgesehen ist. © imago stock&people Dalgona Kaffee Für Dalgona-Kaffee wird Instantkaffee mit Zucker und heißem Wasser aufgeschlagen. Dieser Kaffeecreme-Schaum kommt auf heiße Milch oder wahlweise kalte Milch mit Eiswürfeln. © Ramon Lopez/Imago Mokka Kaffee auf Tablett Unter Mokka verstehen wir den türkischen Kaffee. Für die arabische Kaffee­spezialität wird Kaffee­pulver mit Wasser und Zucker aufge­brüht und in kleinen Tassen serviert. Meist wird zweimal aufgekocht. © YAY Images/Imago Cafè Americano schmeckt ähnlich wie Filter­kaffee. Es handelt sich um einen doppelten Espresso, der dann mit Wasser verdünnt wird. Das Misch­verhältnis entspricht dabei 1:3. Cafè Americano schmeckt ähnlich wie Filter­kaffee. Es handelt sich um einen doppelten Espresso, der dann mit Wasser verdünnt wird. Das Misch­verhältnis entspricht dabei 1:3. © YAY Images/Imago Frappé selber machen Frappé ist die Kurzform von Café frappé, einem Eiskaffee aus löslichem Kaffee, Wasser und Milch, der besonders in Griechenland, aber auch in anderen südosteuropäischen Ländern beliebt ist. © MONNKA/Imago

Bei Milchschaum kommt es im Übrigen darauf an, dass Sie bestimmte Fehler vermeiden.

Weidemilch

Auch hier handelt es sich um keinen lebensmittelrechtlich geschützten Begriff. Es gibt also keine gesetzlichen Vorgaben, wie viel Zeit Kühe auf der Weide verbringen und welches Futter sie bekommen. 2017 wurde allerdings das freiwillige Label „Pro Weideland“ eingeführt. Dieses schreibt festgelegte Kriterien für die Haltung vor. Unter anderem müssen Kühe mindestens 120 Tage pro Jahr auf der Weide sein, und das zu je sechs Stunden. Außerdem ist pro Kuh eine Grünfläche von mindestens 2.000 Quadratmetern (davon mindestens 1.000 Quadratmeter Weidefläche) erforderlich. Die Kühe sollten sich ganzjährig frei bewegen können und gentechnikfrei gefüttert werden. Verbraucher können im Supermarkt also nach dem „Pro Weideland“-Siegel Ausschau halten, um eine artgerechte Haltung der Tiere zu unterstützen.

Heumilch

Der Name sagt es schon: Heumilch ist Milch von Kühen, die hauptsächlich mit Heu, Kräutern und frischen Gräsern gefüttert werden. Erlaubt sind außerdem Leguminosen wie Klee und Erbsen sowie Rauhfutter wie Grünraps, Grünmais, Grünroggen und Futterrüben. Getreide darf hier nur in kleinen Mengen verfüttert werden. Der Begriff ist in der EU gesetzlich geschützt. Hersteller müssen sich also an spezifische Vorgaben halten. Das sogenannte „Heumilchregulativ“ schreibt unter anderem vor, dass Kühe nicht mit Silage oder Gärheu gefüttert werden dürfen. Auch gentechnisch verändertes Futter ist tabu.

Die Fütterung mit Heu hat einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Milch. Laut dem VerbraucherService Bayern bewies eine Studie der TU München, dass eine grünfutterbasierte Ernährung der Kühe zu einem höheren Gehalt an Omega-3-Fettsäuren und konjugierter Linolsäure (CLA) in der Milch führte. Genau diese Fettsäuren sind von großer Bedeutung für den menschlichen Organismus, da sie unter anderem die Herzgesundheit, die Entwicklung des Gehirns und die Sehfunktion unterstützen.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht‘s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Bergbauernmilch

Auch dieser Begriff ist per se nicht geschützt. In der EU wird seit 2014 stattdessen die Bezeichnung „Bergerzeugnis“ geschützt. Hierfür gibt es folgende Vorschriften: Die Milch muss aus Berggebieten stammen, die eine steile Hanglage und/oder eine verkürzte Vegetationszeit aufweisen. Die verarbeitende Molkerei muss sich ebenfalls im Berggebiet oder maximal 30 Kilometer davon entfernt befinden. Das Futter sollte zu mindestens 60 Prozent aus dem Berggebiet stammen.

Bio-Milch

Die EU schreibt klare Regeln für Bio-Milch vor. Im Stall muss jeder Kuh mindestens sechs Quadratmeter Fläche zur Verfügung gestellt werden, in Außenflächen sind es 4,5 Quadratmeter. Außerdem müssen Bio-Milchkühe Zugang zur Weide haben. Die Fütterung mit gentechnisch verändertem Futter ist verboten. Der größte Teil des Futters sollte aus Gras, Silage und Heu stammen, während der Kraftfutteranteil möglichst gering sein soll. Neben dem offiziellen EU-Biosiegel gibt es zahlreiche weitere Labels von Öko-Verbänden wie Demeter oder Bioland, die teilweise noch strengere Standards vorschreiben.

Rubriklistenbild: © IMAGO