Strompreis steigt: Wie teuer sind Aufbackbrötchen?

Semmeln aufbacken

Ist es aufgrund der steigenden Energiepreise noch günstiger, Semmeln selbst aufzubacken, anstatt sie beim Bäcker zu kaufen?

Je nachdem, wie hoch der aktuelle Preis beim Bäcker Ihres Vertrauens für ein Brötchen ist, lohnt sich das Aufbacken von Aufbackbrötchen noch, um den Gang zur Bäckerei und Geld zu sparen – oder eben auch nicht. Denn zum einen geben Sie natürlich im Supermarkt das Geld für die Aufbackbrötchen aus. Zum anderen müssen Sie den benötigten Strompreis in Ihre Rechnung mit einkalkulieren – und dieser dürfte aufgrund der steigenden Energiepreise nicht zu vernachlässigen sein. Wie teuer es ist, Semmeln selbst aufzubacken und welche verschiedenen Methoden es gibt, lesen Sie im Folgenden.

+ Essen Sie gerne Aufbackbrötchen oder gehen Sie lieber morgens zum Bäcker? © Petra Schneider-Schmelzer/Imago

Zu teuer: Aufbackbrötchen sollten Sie nicht im Backofen aufbacken

Da der Backofen im Vergleich zu anderen Geräten mehr Strom verbraucht, lohnt sich das Brötchen-Aufbacken erst ab einer größeren Menge, wie Ruhr24.de berichtet. Wer lediglich für sich selbst Brötchen aufbacken will, sollte besser zu einem anderen Gerät greifen, das im Vergleich günstiger abschneidet. Gerade mit Blick auf den steigenden Strompreis, lohnt es sich, statt des Backofens beispielsweise einen Toaster mit Gitteraufsatz für das Aufbacken der Brötchen zu verwenden. Das spart zum einen Energie, also auch Geld, zum anderen Zeit, denn Sie müssen nicht extra den Backofen vorheizen. Wählen Sie einfach eine hohe Temperaturstufe an Ihrem Toaster aus und erhitzen das Aufbackbrötchen von beiden Seiten.

Welche Methode, Brötchen aufzubacken, ist am günstigsten?

Von einem Strompreis von 32 Cent pro Kilowattstunde ausgehend, hat T-Online.de Beispielrechnungen mit fünf bis sieben Jahre alten Geräten der Energieeffizienzklasse A durchgeführt. Es sollte ermittelt werden, wie teuer es ist, Brötchen aufzubacken. Die Ergebnisse finden Sie in der Tabelle:

Gerät Leistung Stromkosten für Aufbackbrötchen Mikrowelle mit Grill- oder Backfunktion 900-1400 Watt 0,04-0,06 Euro Toaster 800-1200 Watt circa 0,03 Euro Backofen 180 Grad Celsius Ober-/Unterhitze mit Vorheizen circa 0,20 Euro Backofen Umluft ohne Vorheizen circa 0,16 Euro Backofen Umluft mit Vorheizen circa 0,17 Euro Backofen 180 Grad Celsius Ober-/Unterhitze ohne Vorheizen circa 0,19 Euro Minibackofen 1500-2000 Watt circa 0,09 Euro

