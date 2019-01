Wie viel verdient Angela Merkel eigentlich als Bundeskanzlerin?

Gehaltscheck

+ © picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka Die Kanzlerin trägt viel Verantwortung - doch auch ihr Gehalt kann sich sehen lassen. © picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka

Sie bekleidet seit 2005 das wichtigste Amt in Deutschland – doch kaum einer weiß, wie viel Geld die Kanzlerin wirklich verdient. Das Ergebnis wird Sie überraschen.

Sie gilt als die "Mutti der Nation" und wurde auch bei der Bundestagswahl 2017 wieder von den Deutschen zur Kanzlerin gewählt. Seit nun mehr zwölf Jahren bekleidet die 63-Jährige nun schon dieses Amt – doch kaum einer weiß, wie viel sie eigentlich verdient.

Viele gehen davon aus, dass sie, da sie das höchste Amt in der Bundesrepublik innehat und wichtige Regierungsgeschäfte führt, bestimmt auch Millionärin ist. Schließlich gehört sie zu den bestbezahlten Politikern Deutschlands. Außerdem ist sie seit 2005 nicht nur Bundeskanzlerin, sondern war zuvor auch schon 15 Jahre als Bundesministerin tätig. Da kommt sicherlich im Laufe der Zeit einiges an Geld zusammen.

Millionärin? So viel verdient die Bundeskanzlerin wirklich

Grundsätzlich gilt: Wie viel Angela Merkel verdient, ist keine Information, die streng geheim in irgendwelchen Archiven verwahrt wird, sondern ist öffentlich einsehbar. Das gleiche gilt für die Gehälter der Minister und aller Abgeordneten im Bundestag. Wer danach googelt, wird schnell fündig – und erfährt, dass Merkel etwa 18.000 Euro brutto monatlich erhält.

Zudem steht ihr noch eine halbe Diät, also die Hälfte eines Monatsgehalts eines Abgeordneten, zu, welches momentan etwa 4.554 Euro beträgt sowie eine reduzierte, steuerfreie Kostenpauschale von 3.230 Euro. Damit kommt die Bundeskanzlerin auf einen monatlichen Gesamtverdienst von 25.900 Euro und somit auf gut 300.000 Euro Bruttojahresgehalt. Das bedeutet: In den vergangenen zehn Jahren konnte Angela Merkel so mehr als 2,4 Millionen Euro absahnen.

Drei Millionen Euro - so viel soll Angela Merkel auf dem Konto haben

Zuvor hatte sie als Abgeordnete des Bundestages (2001-2005) insgesamt etwa 400.000 Euro verdient – plus die 550.000 Euro als Bundesministerin und für ihre Mitgliedschaft im Bund. Wenn man dies mit ihrem Verdienst aus den Kanzler-Jahren zusammenrechnet, kommt man auf sage und schreibe 3,5 Millionen Euro für die Dauer ihrer gesamten politischen Karriere. Abzüglich Lebenshaltungskosten soll sich Merkels geschätztes Vermögen so auf derzeit etwa drei Millionen Euro belaufen.

Das ist ein stattliches Sümmchen – doch es darf dabei nicht vergessen werden, dass es sich dabei nicht um irgendeinen Job handelt. Schließlich muss sie wichtige Entscheidungen über die Zukunft Deutschlands treffen und die Verantwortung für mehr als 82 Millionen Bundesbürger tragen.

