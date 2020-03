Mit diesem einfachen Trick finden Sie heraus, wie viel Geld Sie glücklich macht

Traum vom Reichtum

+ © picture alliance/Sven Hoppe/dpa Viele wünschen sich Reichtum, doch viel Geld macht nicht alle glücklich. © picture alliance/Sven Hoppe/dpa

Studien belegen schon länger, dass zu viel Geld nicht glücklich macht. Mit einem einfachen Gedankenexperiment finden Sie heraus, wie viel Sie wirklich brauchen.

Reichtum wird oft mit Glück und Freude verbunden.

wird oft mit Glück und Freude verbunden. Doch viele Menschen mit hohen Summen auf dem Konto sind todunglücklich.

Mit einem Gedankenexperiment finden Sie heraus, was Sie wirklich zum Leben brauchen.

Im Internet wird man förmlich bombardiert von Weisheiten wohlhabender Persönlichkeiten sowie den vermeintlich besten Spar-Tricks. All diese Ratschläge versprechen viel Geld oder sogar großen Reichtum, sofern Sie diese befolgen. Gleichzeitig kursieren immer wieder Nachrichten über prominente Persönlichkeiten, die behaupten, unzufrieden mit ihrem Leben zu sein. Das viele Geld würde sie ebenfalls nicht glücklich machen.

Wer monatlich ein durchschnittliches Gehalt bezieht oder sogar mit seiner finanziellen Lage zu kämpfen hat, kann diese Einstellung sehr wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Doch tatsächlich gibt es dafür laut mehreren Studien eine logische Erklärung.

Studien belegen: So viel Geld macht Sie wirklich glücklich

Geld bedeutet in erster Linie Sicherheit, denn es garantiert unter anderem Essen, Trinken und ein Dach über dem Kopf. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Summe auf unserem Bankkonto unmittelbar damit zusammenhängt, ob wir glücklich sind oder nicht. Je mehr wir haben, desto mehr Grund zur Freude gibt es - zumindest in der Theorie. Ab einem Jahresverdienst von mehr als 60.000 Euro* soll das Glück wieder einbrechen, will eine Studie herausgefunden haben. Der Business Insider nennt hingegen 75.000 Dollar (circa 67.000 Euro) und bezieht sich damit auf ähnliche Studienergebnisse. Der Grund ist einleuchtend: Je mühevoller es wird, den Verdienst zu steigern, desto weniger freut man sich darüber. Jeder weitere Euro verliert an Bedeutung.

Die tatsächliche Summe variiert natürlich von Person zu Person, sodass es sich bei den beiden Zahlen lediglich um ungefähre Richtwerte handelt.

So finden Sie heraus, wie viel Geld Sie wirklich brauchen

Wer sich das Ziel setzt, reich zu werden, macht dabei oft zwei gravierende Fehler: Sie sollten niemals einfach nur mehr und mehr verdienen wollen und gleichzeitig sollten Sie davon absehen, sich mit anderen zu vergleichen. Wer so denkt, wird selten glücklich. Stattdessen rät der Business Insider dazu, sich konkret zu überlegen, welche Geldsumme pro Jahr Sie tatsächlich brauchen.

Mit einem einfachen Gedankenexperiment finden Sie heraus, wie viel Geld Sie tatsächlich brauchen: Stellen Sie sich vor, dass Ihnen jemand das Angebot macht, Ihnen sofort eine beliebige Geldsumme zu überweisen. Diese muss hoch genug sein, damit Sie anschließend in den Ruhestand gehen können, ohne jemals wieder einen Cent zu verdienen. Dabei gibt es einen Haken: Vier weitere Personen, die sich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden wie Sie, erhalten das gleiche Angebot. Nur die Person mit der geringsten Summe bekommt am Ende das Geld.

Sie sind dadurch gezwungen sich genau zu überlegen, wie viel Sie wirklich benötigen. Damit haben Sie schließlich einen ungefähren Wert, der Sie glücklich macht.

