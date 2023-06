Fast 9.000 Euro im Jahr – deutsche Bürger schmeißen Geld zum Fenster raus

Pro Tag werden 24,19 Euro verschwendet

Sparen ist wichtig. Doch bei einer Studie kam heraus, dass jeder Deutsche pro Tag fast 25 Euro einfach verschwendet. Woran das liegt und was Sie machen können.

Hand aufs Herz: Mussten wirklich alle Ausgaben in den letzten sieben Tagen sein? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, lautet die Antwort darauf: wahrscheinlich nicht. Den meisten Verbrauchern ist durchaus bewusst, dass nicht jede Ausgabe am Tag, in der Woche oder im Monat wirklich nötig wäre.

Bei kleinen Beträgen ist das auch im Grunde kein Problem. Eine Untersuchung der Geldanlage-Plattform Weltsparen.de zeigt jedoch, dass die Deutschen im Jahr bis zu 8.830 Euro verschwenden, auf den Tag gerechnet sind das etwas mehr als 24 Euro. Jede Stunde wird also ein Euro für etwas ausgegeben, das vermeidbar wäre.

Fast 9.000 Euro im Jahr: Wo bleibt das Geld?

Die Autoren der Untersuchung von Weltsparen.de haben die Punkte aufgeschrieben, wo das meiste Geld verschwendet wird:

Weggeworfene Lebensmittel : Pro Kopf landen laut Welthungerhilfe 78 Kilogramm Lebensmittel jährlich im Müll. Bei den aktuellen Preisen entspricht dies etwa 260 Euro.

: Pro Kopf landen laut Welthungerhilfe 78 Kilogramm Lebensmittel jährlich im Müll. Bei den aktuellen Preisen entspricht dies etwa 260 Euro. Fitnessstudio : Einer Studie von Deloitte zufolge beträgt der durchschnittliche Monatsbetrag für ein Fitnessstudio 42,14 Euro. Zwei Drittel der Mitglieder gehen aber erst gar nicht ins Studio und verschwenden damit fast 334 Euro im Jahr.

: Einer Studie von Deloitte zufolge beträgt der durchschnittliche Monatsbetrag für ein Fitnessstudio 42,14 Euro. Zwei Drittel der Mitglieder gehen aber erst gar nicht ins Studio und verschwenden damit fast 334 Euro im Jahr. Wasser in Flaschen : Wer auf Leitungswasser zum Durststillen setzt, der zahlt im Jahr etwa 1,50 Euro. Die meisten Deutschen trinken jedoch abgefülltes Wasser, das im Geschäft mindestens 50 Cent kostet, oftmals mehr. Rechnet man das auf zwei Liter hoch, sind das laut Weltsparen mehr als 360 Euro im Jahr.

: Wer auf Leitungswasser zum Durststillen setzt, der zahlt im Jahr etwa 1,50 Euro. Die meisten Deutschen trinken jedoch abgefülltes Wasser, das im Geschäft mindestens 50 Cent kostet, oftmals mehr. Rechnet man das auf zwei Liter hoch, sind das laut Weltsparen mehr als 360 Euro im Jahr. Zigaretten : Die Sucht kostet den Deutschen im Jahr durchschnittlich fast 330 Euro, wenn man den Verkaufswert von 22,7 Milliarden Euro (2021 in Deutschland) als Basis nimmt. (Bei einem Raucher, der täglich zehn Zigaretten raucht, sind es im Jahr auch schnell fast 1.400 Euro.)

: Die Sucht kostet den Deutschen im Jahr durchschnittlich fast 330 Euro, wenn man den Verkaufswert von 22,7 Milliarden Euro (2021 in Deutschland) als Basis nimmt. (Bei einem Raucher, der täglich zehn Zigaretten raucht, sind es im Jahr auch schnell fast 1.400 Euro.) Kontoführungsgebühren: Die Finanz-Plattform Biallo errechnete den Durchschnittswert von 86,49 Euro im Jahr für die verschiedenen Konten der Deutschen. Einige Direktbanken lagen sogar deutlich über dieser Summe.

Auch die Kundentreue bei Verträgen, zum Beispiel fürs Telefon, Strom oder Gas, lohnt sich in den meisten Fällen nicht. Alle Positionen zusammengerechnete, nähern sich die Deutschen den 10.000 im Jahr – für Ausgaben, die sie sich sparen könnten.

Sparpotenzial nutzen und bis zu 9.000 Euro im Jahr mehr haben

Klar, wer jetzt den ungenutzten Fitnessvertrag kündigt, sofort mit dem Rauchen aufhört und auch auf abgefülltes Wasser verzichtet, kann in Zukunft hohe Beträge sparen. Aber nicht an allen Stellen ist es immer so einfach.

Deswegen lohnt es sich unbedingt sein Finanzwissen zu steigern (z. B. mit gratis Finanz-Podcasts), eine Übersicht über die eigenen Finanzen zu bekommen (z.B. mit der Umschlag-Methode von Oma oder dem klassischen Haushaltsbuch) und Anbieter zu vergleichen, etwa verschiedene Konto-Varianten, Banken, Smartphone- oder Strom-Tarife.

