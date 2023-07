Bedeutender Fund: Mann entdeckt wertvolle Goldmünzen – auf seinem Acker

Schatzfund in den USA

Wenn aus der alltäglichen Farmarbeit ein unvergessliches Erlebnis wird: Ein amerikanischer Farmer fand auf seinem Feld bei der Arbeit einen goldenen Schatz – mit turbulenter Geschichte.

Stellen Sie sich mal vor, Sie arbeiten auf dem Feld – wie jeden Tag. Plötzlich fällt Ihnen in der dunklen Erde etwas Glänzendes auf. Sie bücken sich, graben es aus und stellen fest: Es ist eine goldene Münze. Klingt wie der Anfang eines Märchens, oder? Genau das ist aber vor kurzem einem Farmer aus dem amerikanischen Bundesstaat Kentucky geschehen.

Die Entdeckung der fast 700 Münzen, laut New York Times (NYT) als „Great Kentucky Hoard“ bezeichnet, wurde auf einer Farm von einem Mann gemacht, der bisher anonym geblieben ist.

„Das ist das Verrückteste, was ich je gesehen habe“ – Münzfund auf Maisfeld

+ Gut 700 Goldmünzen wurden von einem amerikanischen Farmer auf einem Maisfeld gefunden. (Symbolbild) © AntonelloProietti/Imago

In einem Video, das am 9. Juni auf YouTube veröffentlicht wurde, ist der Mann zu sehen, wie er aufgeregt die Münzen zählt. „Das ist das Verrückteste, was ich je gesehen habe“, sagte er im Video-Clip und zeigte auf Münzen in der Erde des Maisfeldes. Diese wurden später von der Numismatic Guaranty Company als echte 1-, 10- und 20-Dollar-Goldmünzen zertifiziert, die vor und während des Bürgerkriegs geprägt wurden.

Übrigens: Auch mit alten Puppen, Überraschungsei-Figuren oder Pokémon-Karten lässt sich manchmal ein Vermögen machen.

Münzen von Feld: geschätzter Gesamtwert von mehr als einer Million Dollar

Ob der unbekannte Farmer schon wusste, wie wertvoll sein Fund sein würde? GovMint.com, ein Münzhändler, der die Münzen jetzt verkauft, bezifferte den Wert eines einzelnen Golddollars aus der Sammlung auf rund 1.000 Dollar (ca. 900 Euro). Diese Münzen waren besonders schnell ausverkauft.

Einige Münzen in der Sammlung erregten die besondere Aufmerksamkeit von Münzsammlern: goldene Liberty Double Eagles aus dem Jahr 1863. Sie werden aktuell bei Auktionen (je nach Zustand und Prägezeitpunkt) mit einigen tausend Dollar bis zu 381.875 Dollar gehandelt. Da GovMint.com mehrere Eagles-Münzen aus dem Schatz laut NYT für über 100.000 Dollar verkauft hat, könnte der Gesamtwert des Schatzes eine Million Dollar übersteigen.

Die Zeit vor dem Euro: Wer kennt diese Währungen noch? Vor dem Euro und zwar von 1832 bis 2001 war die Währung Belgiens der Belgische Franken bzw. Belgische Franc. © Johan/Imago Während er in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Franken genannt wurde, war er in Deutschland und Österreich meist als Franc bekannt. 1 Franc ergab 100 Centimes. © Paolo77/Imago Diese Scheinchen und Münzen dürften Ihnen bekannt vorkommen. Haben Sie noch D-Mark und Pfennig zuhause? © Imago Von 1928 bis 1940 und von 1992 bis 2010 war die Estnische Krone die Währung Estlands. In der Zeit dazwischen war Estland von der Sowjetunion annektiert worden – zur gemeinsamen Währung wurde der Sowjetische Rubel. Seit dem Beitritt Estlands am 1. Januar 2011 in die Europäische Währungsunion zahlt man in dem baltischen Staat mit Euro. © Johan/Imago Finnische Mark Die Finnische Bank tauschte noch bis Ende Februar 2012 Finnische Mark und Pfennig in Euro um. Seitdem hat die Währung, die umgangssprachlich in Deutschland auch Finnmark genannt wurde, nur noch Sammlerwert. © Janusz Pienkowski/Imago Französische Franc Der Französische Franc, ehemalige Währung in Frankreich, zirkulierte auch in Monaco parallel zum Monegassischen Franc und war einziges gesetzliches Zahlungsmittel in Andorra. © Marek Uliasz/Imago Monegassischer Franc Der Monegassische Franc des Fürstentums Monaco war paritätisch an den Französischen Franc gebunden und auch in Frankreich gesetzliches Zahlungsmittel, da eine Währungsunion zwischen Monaco und Frankreich besteht. © Ivan Vdovin/Imago Griechische Drachme Die Drachme gilt als älteste Währungseinheit der Welt, denn schon in der Antike zahlte man mit Drachmen. Mit der Einführung des Euro ging in Griechenland eine Ära zu Ende. © CSP_majaan/Imago Irischer Pfund Beim Irischen Pfund galt, ebenso wie beim Britischen Pfund, 100 Pence = 1 Pfund. © Schöning/Imago Italienische Lira Mit Italienischer Lira bezahlte man vor der Einführung des Euro in Italien, San Marino und in der Vatikanstadt. © Imago

Wie kamen die Münzen auf das Maisfeld in Kentucky?

„Wie genau die Münzen vergraben wurden, ist noch nicht bekannt“, schreibt etwa das Museumsmagazin Smithsonian. Der NYT zufolge, vermutet die Numismatic Guaranty Company jedoch, dass der Besitzer den Schatz womöglich als Versicherung während des amerikanischen Bürgerkriegs versteckt hat. Als der Konflikt 1865 endete, war die Person möglicherweise bereits verstorben oder hatte vergessen, wo genau der Hort vergraben war.

In eine ganz ähnliche Richtung gehen die Vermutungen von Ryan McNutt, einem Konfliktarchäologen an der Georgia Southern University. In einer E-Mail an Live Science schreibt er laut Times, dass der Schatz möglicherweise vor einem Überfall der Konföderierten vergraben wurde, den Brigadegeneral John H. Morgan im Sommer 1863 anführte. Ein weiterer Überfall des Generals im Jahr 1864 wurde von einem seiner Soldaten angeblich wie beschrieben: „Bank ausgeraubt, Geschäfte geplündert, allgemeine Plünderung von Privateigentum!“ Um also ihre Ersparnisse zu schützen, vergruben viele Menschen des Landes Münzen und Co.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Geld finden Sie im Geld-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Darf man einen gefundenen Schatz behalten?

Auch in Deutschland und Europa gibt es immer wieder Funde von Münzen und anderen (mehr oder weniger) wertvollen Schätzen, teilweise sogar in Zigarettenschachteln versteckt. Aber was passiert dann eigentlich?

Finderlohn : Ob man einen Finderlohn bekommt, hängt vom jeweiligen Bundesland ab.

: Ob man einen Finderlohn bekommt, hängt vom jeweiligen Bundesland ab. Schatz gefunden : Am besten Funden jeglicher Art, besonders aber bei vermeintlich wertvollen, den zuständigen sofort Behörden Bescheid geben.

: Am besten Funden jeglicher Art, besonders aber bei vermeintlich wertvollen, den zuständigen sofort Behörden Bescheid geben. Besitzverhältnisse : Generell gilt: Herrenlose Funde gehören dem Staat, sobald dieser als „archäologisches oder paläontologisches Kulturdenkmal“ eingestuft wird. Ausnahme hier ist Bayern: Hier gehören Fundstücke zu gleichen Teilen Finder und Grundstücksbesitzer.

: Generell gilt: Herrenlose Funde gehören dem Staat, sobald dieser als „archäologisches oder paläontologisches Kulturdenkmal“ eingestuft wird. Ausnahme hier ist Bayern: Hier gehören Fundstücke zu gleichen Teilen Finder und Grundstücksbesitzer. Strafbar: Wer an sogenannten Bodendenkmälern auf Schatzsuche ist, begeht eine Straftat.

Rubriklistenbild: © AntonelloProietti/Imago