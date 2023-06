Mehrarbeit im Job – Abgeltungsklauseln bei Überstunden oft unzulässig

Was Beschäftigte wissen sollten

Wenn Personalmangel und volle Auftragsbücher zusammenfallen, bedeutet das für Beschäftigte häufig Mehrarbeit. Kann man sich Überstunden ausbezahlen lassen?

Ob wegen vermehrter Ausfälle im Kollegium, Ferienzeit oder einfach erhöhtem Arbeitsbedarf, es gibt viele Gründe, die Mitarbeitern zusätzliche Überstunden bescheren können. Und gerade, weil es mindestens so viele Ausnahmefälle und Sonderregelungen gibt, schadet es nicht, sich einen Überblick bezüglich der gängigsten Grundsätze der Überstundenarbeit zu verschaffen.

Überstunden – grundsätzliche Definition und Regelung

Überstunden sind laut arbeitsrechte.de „solche Zeiten, in denen der Arbeitnehmer über die vereinbarte individuelle regelmäßige Arbeitszeit hinaus für das Unternehmen tätig ist, in dem er angestellt ist“.

Ob und wie viele Überstunden Sie zu leisten haben, wird grundsätzlich im Arbeitsvertrag geregelt, den und dessen Konditionen Sie vor Antreten Ihres Arbeitsverhältnisses mit Ihrem Arbeitgeber geregelt haben. Diese Klauseln können in Ausnahmefällen auch zu Ihrem Nachteil ungültig sein, bilden aber die grundsätzliche Regelung Ihrer Überstunden.

+ In manchen Arbeitsverträgen sind sogenannte Abgeltungsklauseln verankert, die besagen, dass die Überstunden schon mit dem vereinbarten Gehalt beglichen sind. © Bihlmayerfotografie/Imago

Wann Mehrarbeit an ihre Grenzen stößt

Laut Gesetz darf Ihr Arbeitgeber nicht grundlos Mehrarbeit verordnen, wenn es nicht anders im Arbeitsvertrag geregelt wurde. In betrieblichen Sondersituationen, wie einem erhöhten Arbeitsbedarf durch gesundheitsbedingtem Ausfall vieler Kollegen, kann er allerdings rechtmäßig auf Überstunden zurückgreifen. Mehr Informationen, wie viele Überstunden dem Arbeitszeitgesetz zufolge erlaubt sind.

Abgeltungsklauseln bei Überstunden oft unzulässig

Bei gewissen Formulierungen im Rahmen der Mehrarbeit-Klauseln muss besonders gut aufgepasst werden. Beispielsweise wenn es heißt, dass Überstunden pauschal mit Ihrem Lohn oder Gehalt abgegolten sind. „Solche Klauseln sind in der Regel rechtswidrig“, schrieb die Arbeitnehmerkammer Bremen in ihrem Magazin BAM einem früheren Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge. Die Klauseln seien nur wirksam, wenn in ihnen genau festgehalten ist, bis zu welcher Anzahl oder welchem Anteil Überstunden mit dem Gehalt abgegolten sind. Solche Vereinbarungen müssten sich immer im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes bewegen. Ist die Klausel unwirksam, müssen Arbeitgeber die Überstunden sehr wohl bezahlen, heißt es weiter in dem dpa-Bericht.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Geld finden Sie im Geld-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Überstunden – abfeiern oder ausbezahlen?

Hat man die Wahl, ob man Überstunden abfeiert oder sich das Geld ausbezahlen lässt, bevorzugen viele Arbeitgeber das Abbauen der Mehrarbeit durch einen entsprechenden Freizeitausgleich. Ob Sie Überstunden tatsächlich abfeiern können oder ausgezahlt bekommen, hängt vom Arbeits- oder Tarifvertrag ab. So gibt es Arbeits- oder Tarifverträge, in denen beide Formen des Ausgleichs, also Vergütung oder Freizeitausgleich, enthalten sind. Falls dies nicht näher beschrieben ist, kann der Beschäftigte eine Ausgleichsform wählen. In manchen Verträgen haben Arbeitnehmer die Entscheidungsfreiheit. Mehr Informationen zu möglichen Regelungen von Überstunden und worauf Beschäftigte an dieser Stelle besonders achten sollten.

Rubriklistenbild: © Bihlmayerfotografie/Imago