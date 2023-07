Deutsche geben im Restaurant häufig Trinkgeld – in welchen Branchen noch?

Internationale Studie

Gehen Menschen hierzulande ins Restaurant, geben sie in knapp 80 Prozent der Fälle ein Trinkgeld. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov.

Beim Restaurantbesuch geben die meisten Menschen hierzulande ein Trinkgeld. Das ist das Ergebnis einer jüngst veröffentlichten Umfrage des Marktforschungsunternehmens YouGov. „In Deutschland sagen 78 Prozent aller Befragten, die Restaurant-Services nutzen, dass sie dort üblicherweise Trinkgeld geben“, heißt es in der Mitteilung.

Deutsche geben im Restaurant häufig ein Trinkgeld

Damit liegen die Deutschen im internationalen Vergleich auf Platz eins, wie die Nachrichtenagentur AFP anlässlich der im Juni veröffentlichten Umfrage berichtete. Dicht gefolgt von den USA, wo 77 Prozent für den Service draufzahlen. In Dänemark gibt hingegen nur jeder Vierte Trinkgeld.

+ Dass man im Café oder Restaurant ein Trinkgeld gibt, gehört laut Knigge-Experten zum guten Ton. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Auch beim Friseur geben Menschen hierzulande oft ein Trinkgeld

Aber auch in anderen Bereichen geben Deutsche und US-Amerikaner am ehesten Trinkgeld, wie YouGov erklärt: „67 Prozent aller Befragten hierzulande, die zu Friseuren oder Barbern gehen, geben dort üblicherweise Trinkgeld, in den USA sagen dies 65 Prozent. Im Vergleich dazu sind es in Dänemark 2 Prozent, in Frankreich 24 Prozent.“ Trotz der unterschiedlichen Trinkgeld-Kulturen in den einzelnen Ländern sei der Hauptgrund, warum die Menschen Trinkgeld geben, derselbe, wie es in der Mitteilung zu der Umfrage weiter heißt: „Sie belohnen damit guten Service.“

Trinkgelder auch in Kneipen, Cafés oder Hotels

Üblich sind Trinkgelder hierzulande in vielen weiteren Branchen. „Weiterhin geben 65 Prozent deutscher Kneipenbesucher üblicherweise Kneipen-Personal Trinkgeld“, heißt es in der Mitteilung, „61 Prozent jener Deutschen, die bei Lieferdiensten bestellen, geben den Fahrern Trinkgeld, 56 Prozent Taxifahrern und 54 Prozent Fahrern von Uber oder anderen Mitfahrgelegenheiten.“ Im Hotel oder im Café ist die Quote etwas niedriger: „47 Prozent jener Befragten in Deutschland, die in Hotels übernachten, geben Hotelpersonal Trinkgeld, 46 Prozent Baristas in Cafés.“ Nur jeder Fünfte (21 Prozent) hierzulande gibt laut der Befragung hingegen in Trinkgeld, wenn er den Service von Automechanikern in Anspruch nimmt.

In den USA höhere Trinkgelder üblich

Im Vergleich zu den USA sind die Europäer etwas geiziger beim Trinkgeld, wie AFP anlässlich der YouGov-Umfrage zudem berichtete. Zwei von dreien gäben in den USA üblicherweise mehr als zehn Prozent. In den europäischen Ländern seien es zwischen fünf und zehn Prozent, nur wenige gäben auch mal etwas mehr.

Für die Studie hat das Marktforschungsinstituts mehr als 2.000 Menschen hierzulande und mehr als 8.000 Menschen in anderen europäischen Ländern und den USA befragt.

Rubriklistenbild: © Frank Rumpenhorst/dpa