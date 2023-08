Trinkgeld oder „coperto”? Diese Regel sollten Italien-Urlauber kennen

Andere Länder, andere Sitten

Trinkgeld zu geben, ist natürlich auch in Italien üblich. Mit einer Ausnahme: Wenn das Wörtchen “coperto” auf der Rechnung steht.

Laut Statistischem Bundesamt war Italien – neben Österreich – auch 2022 wieder beliebtestes Urlaubsziel der Deutschen. Reisende genießen dort nicht nur Sonne, Meer und Sehenswürdigkeiten, sondern verbringen auch viel Zeit in Bars, Cafés, Eisdielen und Restaurants. Sobald die Rechnung auf den Tisch kommt, stellt sich Touristen dann häufig die Frage nach dem Trinkgeld. Oder ob dieses bereits mit dem Vermerk „coperto” auf dem Beleg abgegolten ist.

Wann gibt man in Italien Trinkgeld?

Generell gilt: Auch in Italien gibt man Trinkgeld. Doch wie viel ist im Ausland angemessen? In Bars und Cafés wird der Betrag üblicherweise aufgerundet. Herrscht Selbstbedienung, kann der Kunde seine Münzen oft direkt in eine Spardose werfen, die, ähnlich wie hierzulande beim Friseur, unweit der Kasse aufgestellt ist.

Wie hoch sollte das Trinkgeld sein?

Die Höhe des Trinkgelds entspricht mehr oder weniger den Gepflogenheiten in Deutschland und sollte nach Möglichkeit Experten zufolge trotz Inflation gegeben werden. In der Gastronomie schlägt man normalerweise fünf bis zehn Prozent des Rechnungsbetrags obendrauf. Ganz nach Zufriedenheit.

In Italien drückt man den Kellnern das Trinkgeld jedoch selten direkt in die Hand. Man bezahlt die Rechnung, bekommt sein Rückgeld und hinterlässt ein paar Münzen für den guten Service auf dem Teller oder Tablett, auf dem man sein Geld zurückerhalten hat.

„Coperto“: Keine Trinkgeld-Regel ohne Ausnahme

Kein Trinkgeld wird von Ihnen erwartet, wenn in der Rechnung „coperto” also „Gedeck” angeführt ist. Das ist in vielen Restaurants, aber auch in Cafés mit größeren Speisekarten häufiger der Fall. Die Kosten dafür liegen im Schnitt zwischen zwei und fünf Euro pro Person. Gäste erhalten für dieses Geld Brot, die landestypischen Grissini oder ein paar Oliven. Eine Gabe für den guten Service kann man aber natürlich trotzdem da lassen.

