Gewusst wie: Mit vier Tipps bekommen Sie bei der Steuererklärung mehr Geld zurück

Die jährliche Einkommenssteuererklärung kann schnell zur Belastungsprobe werden. Damit Sie dieses Jahr besonders viel Geld herausholen, haben wir einige Tipps für Sie zusammengestellt.

Spätestens zum Jahresende kommt Arbeitnehmern deutschlandweit die allseits verhasste Steuererklärung in den Sinn. Jedes Jahr wieder müssen dafür Dokumente zusammengesucht und komplizierte Fragebögen ausgefüllt werden. Wer keinen professionellen Steuerberater beschäftigt, sieht sich zuweilen einer echten Mammutaufgabe ausgesetzt. Nicht zuletzt deshalb verzichten zahlreiche Menschen lieber gleich ganz darauf, eine Steuererklärung abzugeben – wenn sie es denn dürfen. Denn längst nicht jeder Arbeitnehmer hat in Deutschland die Möglichkeit, das Finanzamt über seine Einnahmen und Ausgaben im Unklaren zu lassen.

Die Fristen für die jährliche Steuererklärung sind glücklicherweise nicht mehr ganz so streng, wie sie mal waren. Bis zum 2. Oktober dieses Jahres bleibt noch Zeit, um die Steuererklärung für 2022 einzureichen. Doch wer seine Steuererklärung früher abgibt, bekommt selbstverständlich auch früher sein Geld zurück. Und wer dabei außerdem einige clevere Tipps und Tricks beherzigt, kann problemlos und ohne viel Aufwand eine größere Summe geltend machen. Das Ratgeberportal Finanztip.de gibt einige Empfehlungen, was Sie bei Ihrer Steuererklärung beachten sollten.

Tipps für die Steuererklärung: Auch Sprachkurse können abgesetzt werden

Heutzutage wird in vielen Berufen erwartet, dass Arbeitnehmer nicht mehr nur Deutsch, sondern auch Fremdsprachen wie Englisch, Spanisch oder gar Chinesisch beherrschen. Nicht immer können diese Fähigkeiten jedoch bei der Einstellung vorausgesetzt werden. Zahlreiche Unternehmen bieten deshalb bereits Sprachkurse an oder schicken ihre Mitarbeiter sogar auf kurze Lernreisen, damit diese ihre Kenntnisse der entsprechenden Fremdsprache vor Ort verbessern können. Allerdings werden die Kosten für einen solchen Intensivkurs nicht in allen Fällen vollständig vom Arbeitgeber übernommen. In der jährlichen Steuererklärung können diese Ausgaben jedoch sehr wohl als sogenannte Werbungskosten geltend gemacht werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Weiterbildung vom Arbeitgeber angeordnet wurde. Damit bei der Steuererklärung später keine Unklarheiten entstehen, sollte man sich also vor Beginn des Sprachkurses oder der Sprachreise eine schriftliche Bestätigung über die ausdrückliche Notwendigkeit ausstellen lassen. Im Falle eines Auslandsaufenthaltes können dann sogar die Kosten für die An- und Abreise sowie für die Verpflegung vor Ort abgesetzt werden.

Steuererklärung: Sie müssen Ihre Krankheitskosten nicht immer selbst zahlen

Obwohl die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland verpflichtend ist, werden längst nicht alle Kosten, die unsere Gesundheit betreffen, auch wirklich übernommen. Zahnbehandlungen, Brillen oder bestimmte Eingriffe wie beispielsweise Laseroperationen müssen von den Patienten in den meisten Fällen noch immer komplett selbst gezahlt werden. Vielen Menschen ist dabei jedoch nicht bewusst, dass diese Gesundheits- bzw. Krankheitskosten und -ausgaben teilweise in der jährlichen Steuererklärung abgesetzt werden können. Voraussetzung hierfür ist, dass die Krankheitskosten innerhalb eines Kalenderjahres eine festgelegte Grenzsumme überschreiten. Ist dieser Betrag erreicht, kann man sich einen Großteil des Geldes ganz einfach zurückholen, indem man die Ausgaben als außergewöhnliche Belastungen in der Steuererklärung angibt. Da die Grenzsumme immer für ein Kalenderjahr festgelegt wird, sollten Sie Ihre Behandlungen – wenn möglich – vorausschauend planen und bestenfalls innerhalb dieses Zeitraumes durchführen lassen.

Steuererklärung 2023: Für Sachspenden können Sie Geld zurückbekommen

Dass Geldspenden bei der Steuererklärung abgesetzt werden können, ist allgemein bekannt. Tatsächlich dürfen aber auch Sachspenden bei der Abgabe geltend gemacht werden. Wer also im vergangenen Jahr Kleidung, Spielzeug, Möbel oder anderweitig ausrangierte Utensilien für einen guten Zweck hergegeben hat, kann sich dafür möglicherweise Geld zurückholen. Für die Angabe von Sachspenden in der Steuererklärung gelten jedoch besondere Regeln. Wie Finanztip.de in einem Instagram-Beitrag zum Thema erklärt, darf man die Sachen beispielsweise nicht einfach auf dem Flohmarkt „für die Fußball-Vereinskasse“ verkaufen. Stattdessen müssen die Spenden klar und deutlich „für einen gemeinnützigen Zweck eingesetzt werden“. Um eine Rückzahlung erwirken zu können, ist selbstverständlich ebenfalls eine offizielle Spendenquittung vonnöten. Wenn Sie vorhaben, Sachspenden als Sonderausgaben in Ihrer Steuererklärung geltend zu machen, sollten Sie unbedingt Fotos von den Dingen machen, damit der ungefähre Wert geschätzt werden kann. Im besten Fall können Sie natürlich die Kaufbelege als Auskunft über den Originalpreis beifügen.

So setzen Sie Ihre Fahrgemeinschaft richtig von der Steuer ab

Nicht selten sorgt die Angabe von Fahrtkosten bei der jährlichen Steuererklärung für Verwirrung. Insbesondere Arbeitnehmer, die mit einer Fahrgemeinschaft den Weg zum Job antreten, wissen häufig nicht, welche Ausgaben sie letzten Endes absetzen können. Tatsächlich ist die entsprechende Regelung jedoch eigentlich sehr simpel: 30 Cent pro Kilometer können für jeden Arbeitstag geltend gemacht werden, ab dem 21. Kilometer sind es sogar 38 Cent. Das gilt für jede Fahrt zur Arbeit – auch wenn man streng genommen nicht selbst gefahren ist. In der Steuererklärung fallen diese Ausgaben unter die sogenannten Werbungskosten. Eine Sache sollte dennoch unbedingt beachtet werden: Die Entfernungspauschale gilt nur für den einfachen und verkehrsgünstigsten Weg zur Arbeit. Wer für seine Fahrgemeinschaft also tagtäglich längere Umwege in Kauf nimmt, kann diese Extrakilometer leider nicht von der Steuer absetzen.

