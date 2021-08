So prüfen Sie Ihren Steuerbescheid auf mögliche Fehler - Kontrolle lohnt sich

Noch mehr Geld herausholen

Beim Steuerbescheid sollten Sie genauer hinschauen: Die Stiftung Warentest erklärt, wo mögliche Fehlerquellen lauern – und wie sich oft noch mehr Geld herausholen lässt.

Die Steuererklärung* ist für viele eine lästige Pflicht. Man ist oft einfach nur froh, wenn man sie erledigt hat. Trotzdem sollte man sich auch danach die Zeit nehmen und den Steuerbescheid in Ruhe durchlesen. Sollte man Zweifel an den Berechnungen haben, sollte man sich den Experten der Stiftung Warentest zufolge zudem sputen: „Ihnen bleibt nach Erhalt des Bescheids nur ein Monat Zeit, um Einspruch einzulegen“, heißt es in einem Beitrag auf Test.de. Dort haben die Steuer-Experten eine Liste mit den wichtigsten Punkten erstellt, die man bei dem Bescheid aufmerksam lesen sollte.

Steuerbescheid: Diese Infos sollten Steuerzahler prüfen

1. Identifikations­nummer: Schon auf der ersten Seite stehen den Experten zufolge wichtige Infos wie zum Beispiel die Identifikations­nummer. Und die sollte natürlich stimmen. Denn dort fließen alle steuerrelevanten Daten zu der Person zusammen wie Geburts­datum und Anschrift. Aufgepasst zudem bei der Steuernummer : Sie ändert sich häufig, heißt es auf Test.de, „etwa bei Umzug und je nach Steuer­art“.

Fehler im Steuerbescheid gefunden? Ein Einspruch kann sich lohnen

Denn wer solche Abweichungen im Steuer­bescheid finde, sollte Einspruch einlegen, so die Stiftung Warentest. Im besten Fall winke nach gründlicher Fehler­suche eine Erstattung.

Einsprüche seien oft erfolgreich, erklärte auch der Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL). Der Einspruch muss innerhalb eines Monats nach Erhalt des Steuerbescheides schriftlich beim jeweils zuständigen Finanzamt eingehen. Genauso lange können Steuerzahler auch vergessene Posten nach­reichen. (ahu)

