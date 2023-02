Steuererklärung mit Elster kostenlos: Tipps, wie es ganz einfach geht

Mit Elster-Portal kostenlos

Die Steuererklärung für 2022 steht an. Statt Papierformulare auszufüllen und sie per Post abzuschicken, geht das mit dem Computer wesentlich schneller, bequemer und unkomplizierter. Wir zeigen, wie.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Steuererklärung digital zu erledigen. Zum Beispiel mit einer entsprechenden Software. Die muss in der Regel gekauft, kann aber in der Erklärung selbst auch wieder abgesetzt werden. Komplett kostenfrei ist die Variante mit Elster (steht für elektronische Steuererklärung). Egal, welche Option man wählt, ganz an Elster vorbei, kommt keiner. Die Steuerprogramme übergeben die Einträge am Ende nämlich ebenfalls über Elster ans Finanzamt.

Steuererklärung digital – diese Variante bietet viele Vorteile

Bereits seit 1999 kann man die Steuererklärung digital einreichen und diese Variante wird jedes Jahr beliebter. Allein für das Steuerjahr 2019 spricht Finanztip von mehr als 28 Millionen digitaler Einreichungen. Die Steuererklärung digital statt in papierner Form zu erledigen, bietet einige Vorteile. Dazu gehören zum Beispiel:

Zeitersparnis : Bei den meisten Steuerprogrammen werden Felder automatisch mit eingegebenen Daten ausgefüllt. Besonders dann, wenn man immer dieselbe Software verwendet. Dann kann man nämlich viel aus dem Vorjahr übernehmen lassen und muss das nur noch aktualisieren.

: Bei den meisten Steuerprogrammen werden Felder automatisch mit eingegebenen Daten ausgefüllt. Besonders dann, wenn man immer dieselbe Software verwendet. Dann kann man nämlich viel aus dem Vorjahr übernehmen lassen und muss das nur noch aktualisieren. Fehlervermeidung : Die meisten Programme machen die Nutzer darauf aufmerksam, wenn sich ein Fehler eingeschlichen hat oder ein Feld vergessen wurde. Das minimiert auch am Ende das Risiko einer fehlerhaften Steuererklärung – und einer möglichen Prüfung.

: Die meisten Programme machen die Nutzer darauf aufmerksam, wenn sich ein Fehler eingeschlichen hat oder ein Feld vergessen wurde. Das minimiert auch am Ende das Risiko einer fehlerhaften Steuererklärung – und einer möglichen Prüfung. Rückerstattung: In der Regel ist es für die Finanzämter einfacher, die digitalen Steuererklärungen zu verarbeiten. Und das wiederum bedeutet, dass die Rückerstattung häufig schneller kommt, als das bei der Papier-Variante der Fall gewesen wäre.

Das System Elster selbst wird außerdem immer weiter aktualisiert und erweitert – ist also immer auf dem neuesten Stand.

Unterschiede Elster und Steuerprogramme

Wer seine Steuererklärung sonst immer in Form von Papier-Formularen erledigte, wird mit der Elster-Variante kein Problem haben. Hier werden im Grunde einfach nur die schon bekannten Formulare am Computer ausgefüllt und anschließend ans Finanzamt übermittelt.

+ Digitale Steuererklärungen sind nicht nur am Computer möglich. Man kann sie auch auf dem Tablet oder sogar dem Handy erledigen. (Symbolbild) © Science Photo Library/Imago

Die Experten von Finanztip raten allerdings eher zum Kauf spezieller Steuer-Software, die etwa bei vier von fünf digitalen Steuererklärungen auch heute schon eingesetzt wird. Die Programme gibt es grob schon ab 15 Euro und führen Schritt für Schritt durch die Erklärung. Besonders einfache Fälle können sogar am Handy mit einer entsprechenden App erledigt werden. Großer Vorteil hier: Die Software gibt Tipps zum Steuersparen, die man vielleicht noch gar nicht kennt, und fehlerhafte oder unlogische Eingaben werden sofort markiert.

Neun Fehler, die Sie bei der Steuererklärung Geld kosten Unterhalt für volljährige Kinder: Zahlungen für unterhaltsberechtigte Personen (z.B. Kinder, Eltern, anderes Elternteil des gemeinsamen Kindes) lassen sich in der Regel absetzen. Dazu gehört etwa auch der Unterhalt für erwachsene Kinder, die studieren, aber noch daheim wohnen. Für 2022 können für Sprösslinge über 25 einen Betrag von maximal 10.347 Euro absetzen (zzgl. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge). Die Kinder müssen nicht angeben, ob die Eltern den Unterhalt geltend machen. (Symbolbild) © YAY Images/Imago Arbeitszimmer nicht absetzen: Wurde 2022 ein Raum (kein Durchgangszimmer) fast ausschließlich für berufliche Zwecke genutzt, können etwa Miete und Nebenkosten anteilig abgesetzt werden. Wichtig hier: Der Raum muss den Mittelpunkt der Arbeit darstellen und das muss belegbar sein. Ist das nicht der Fall, können Kosten nur bis zu 1.250 Euro abgesetzt werden. Wenn das Arbeitszimmer nicht den gesetzlichen Ansprüchen entspricht, kann man die Homeoffice-Pauschale in Anspruch nehmen (max. 600 Euro). (Symbolbild) © Addictive Stock/Imago Internet und Telefon im Homeoffice: Oft vergessen: Wenn die privaten Leitungen von Internet und Telefon beruflich mitgenutzt werden, können davon 20 Prozent der Kosten als Werbungskosten abgesetzt werden. Wichtig: höchstens 20 Euro im Monat. Die Kosten werden ersetzt zu denen von Arbeitszimmer oder Homeoffice (2022: 120 Tage à fünf Euro). (Symbolbild) © Rainer Berg/Imago Handwerker-Anfahrt: Auch bei Handwerkern lässt sich ein bisschen Geld wiederholen. 20 Prozent Steuerrabatt gibt es auf die ausgewiesenen Lohnkosten (s. Rechnung). Dazu gehören etwa die Entsorgung von Grün­gut, Anfahrts- oder Verbrauchs­mittel­pauschalen. Tipp: Immer Rechnungen aufschlüsseln lassen, Belege aufheben und nicht bar zahlen. (Symbolbild) © Monkey Business 2/Imago Weibliche Autofahrerin, Nahaufnahme Fahrt zur Praxis: Nur wenige Menschen wissen, dass man auch die Fahrten zu Ärzten, Therapie oder Reha-Maßnahmen absetzen kann (30 Cent/gefahrener Kilometer). Alle Kosten rund um die Gesundheit gelten als außergewöhnliche Belastungen. Als Nachweis reicht eine einfache Aufstellung der Fahrten aus. (Symbolbild) © Matej Kastelic/Imago Gesundheitskarte mit Geldscheinen. Kinder-Krankenkassenbeiträge: Befindet sich das Kind in einer Ausbildung, ist es meist günstiger, wenn die Eltern seine Sozial­versicherungs­beiträge in der eigenen Steuererklärung angeben. Auch, wenn das Kind selbst Versicherungsnehmer ist. Hier liegt großes Sparpotenzial und für den Nachwuchs gibt es keinen Nachteil. Sie sind erst ab einem Bruttoeinkommen von 13.150 Euro steuerpflichtig. (Symbolbild) © Zerbor/Imago Geschäftsmann isst Nudeln mit Kollegen, Nahaufanahme Verpflegungspauschale nicht angeben: Sind Arbeitnehmer viel unterwegs und eben nicht im Homeoffice, kann die Verpflegungspauschale geltend gemacht werden. Bei Abwesenheiten von acht Stunden und mehr sind das 14 Euro pro Tag, bei 24 Stunden 28 Euro und die An- und Abreisetage bringen je 14 Euro. Dazu zählt es übrigens auch, wenn man Wohnung oder Büro für das Mittagessen verlässt (Pause muss allerdings nachgewiesen werden, z.B. mit Arbeitgeberbescheinigung oder Tabellen zur Zeiterfassung). (Symbolbild) © Josep Suria/Imago Mercedes Autohaus bietet Geschäftswagen an. Zu viel für Firmenwagen gezahlt: Arbeitnehmer versteuern ihren Dienstwagen zusätzlich zum Monatsgehalt (Privatfahrten um ein Prozent, Dienstfahrten um 0,03 Prozent je Entfernungskilometer). Aber: Wer 2022 den Großteil der Zeit im Homeoffice war, kann seinen Bruttolohn um die zu viel versteuerten Fahrten mindern. (Symbolbild) © Arnulf Hettrich/Imago Zwei Stempel je mit den Worten Steuer und Erklärung. Verspätete Abgabe: Wer den Stichtag für die Steuererklärung verpasst (für 2022 ist das der 02. Oktober 2023), zahlt einen Verspätungszuschlag von mindestens 25 Euro pro angebrochenem Monat. Wer seine Steuererklärung also pünktlich dem Finanzamt zukommen lasst, zahlt nichts drauf. (Symbolbild) © Felix Schlikis/Imago

Was benötigt man für eine digitale Steuerklärung?

Auf technischer Seite benötigt man für eine digitale Steuererklärung einen Computer mit Internetzugang (Alternativen: Handy oder Tablet), eine E-Mail-Adresse sowie Zugang zum Elster-Portal oder eine Steuersoftware. Je nach Software können noch Anforderungen ans Betriebssystem des Computers oder des Internets-Browsers bestehen.

An Unterlagen brauch man für eine digitale Steuererklärung in der Regel alles, was man auch für die Papier-Form brauchte:

Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID)

Persönliche Angaben wie Geburtsdatum, Name, Anschrift usw.

Einkommensnachweise/Belege/Nachweise für das Steuerjahr

Steuererklärungs-Software oder Elster-Zertifikat (eine Art digitale Unterschrift)

Für das Elster-Zertifikat muss ein Konto bei Mein Elster angelegt werden. Die Login-Option Zertifikatsdatei ist für die meisten Steuerzahler völlig ausreichen. Dann wird „persönliches Zertifikat“ ausgewählt, alles Weitere eingetragen (Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum etc.) und alles online abgeschickt. Danach gibt es per Post die Aktivierungsdaten. Nach Eingabe dieser kann man die Zertifikatsdatei herunterladen. Die ist drei Jahre lang gültig und sollte unbedingt gut gespeichert werden.

