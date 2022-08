Rente mit 63: Welche Jahrgänge die meisten Abzüge haben

Früher in Rente

Wer vor der Regelaltersgrenze in Rente gehen möchte, muss mit Abzügen rechnen. Eine Erhöhung der Rentenzahlungen gibt’s seit Juli 2022.

Nach der Rentenreform aus dem Jahr 2012 ist es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein wenig unübersichtlich geworden, wann man in den wohlverdienten Ruhestand gehen darf. Wann Sie regulär in Rente gehen dürfen und mit welchen Abzügen Sie rechnen müssen, wenn Sie früher in Pension gehen wollen, lesen Sie im Folgenden.

Rente mit 63? Renteneintrittsdatum und Regelaltersgrenze

Man unterscheidet bei der Rente ganz grundsätzlich zwischen der Zeit, die man gearbeitet hat und dem eigenen Alter. Das Alter entscheidet wie, wann Sie ohne Abzüge in den Ruhestand gehen dürfen. Die Jahre, die Sie gearbeitet haben, zählen zu Ihren Versicherungsjahren.

Wann gehen Sie in den wohlverdienten Ruhestand?

Bei Erreichen der Regelaltersgrenze dürfen Sie ohne Abzüge in Rente gehen. Die Regelaltersgrenze ist abhängig von dem Jahr, in dem Sie geboren wurden. Die Rente mit 63 ohne Abzüge bekommen nur Personen, die vor 1953 geboren sind. Denn für alle folgenden Jahrgänge wird das Renteneintrittsalter von 65 Jahren schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Wird das Rentenalter demnächst auf 70 angehoben? Das sagt der Bundesarbeitsminister.

Wer nicht so lange warten will, muss mit Abzügen rechnen. Wie hoch diese sind, hängt von der Anzahl der Versicherungsjahre ab. Wer 35 Jahre lang in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat, gilt als „langjährig versichert“ und bekommt pro Monat, den man früher in Rente geht, 0,3 Prozent weniger Rente. Wer 45 Versicherungsjahre nachweisen kann, gilt als „besonders langjährig versichert“. Sind Sie nach 1947 geboren können Sie bei 45 Versicherungsjahren zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze in den Ruhestand gehen – ohne Abzüge. 2022 soll die Rente erhöht werden – wann die Rentenerhöhung ausgezahlt wird, lesen Sie hier.

So hoch sind die Abzüge bei Rente mit 63 – je nach Jahrgang

Jahrgang Regelaltersgrenze Vorgezogener Rentenbeginn Abzüge bei Rente mit 63 1947 65 Jahre und 1 Monat 25 Monate 7,5 Prozent 1948 65 Jahre 2 Monate 26 Monate 7,8 Prozent 1949 65 Jahre 3 Monate 27 Monate 8,1 Prozent 1950 65 Jahre 4 Monate 28 Monate 8,4 Prozent 1951 65 Jahre 5 Monate 29 Monate 8,7 Prozent 1952 65 Jahre 6 Monate 30 Monate 9 Prozent 1953 65 Jahre 7 Monate 31 Monate 9,3 Prozent 1954 65 Jahre 8 Monate 32 Monate 9,6 Prozent 1955 65 Jahre 9 Monate 33 Monate 9,9 Prozent 1956 65 Jahre 10 Monate 34 Monate 10,02 Prozent 1957 65 Jahre 11 Monate 35 Monate 10,5 Prozent 1958 66 Jahre 36 Monate 10,8 Prozent 1959 66 Jahre 2 Monate 38 Monate 11,4 Prozent 1960 66 Jahre 4 Monate 40 Monate 12 Prozent 1961 66 Jahre 6 Monate 42 Monate 12,6 Prozent 1962 66 Jahre 8 Monate 44 Monate 13,2 Prozent 1963 66 Jahre 10 Monate 46 Monate 13,8 Prozent 1964 67 48 Monate 14,4 Prozent

Rente mit 63: Wie kann man die Frührente beantragen?

Um Rente zu beziehen, müssen Sie diese zunächst einmal beantragen. Füllen Sie den Rentenantrag drei Monate bevor Sie in Rente gehen wollen aus.

Diese Nachweise brauchen Sie, um Ihre Rente mit 63 zu beantragen:

Ausweis oder eine Geburtsurkunde

Rentenversicherungsnummer

Steueridentifikationsnummer

Nachweis über Kranken- und Pflegeversicherung

Internationale Kontonummer

Früher in Rente kann auch, wer die volle Erwerbsminderungsrente erhält. Das ist immer dann der Fall, wenn Menschen zu krank sind, um noch zu arbeiten. Dafür gelten jedoch strenge Regeln.

Übrigens, im Juli 2022 sind in Deutschland einige Änderungen in Kraft getreten, die auch Rentner betreffen: Die Rentenzahlungen werden deutlich erhöht. Aber auch Arbeitnehmern winkt mehr Geld in Form von Steuererleichterungen. Außerdem soll der Hartz-4-Bonus im Juli ausbezahlt werden. Letztere beiden Maßnahmen gehen aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung hervor, das die Menschen in Deutschland von den Folgen der Inflation entlasten soll.

(jn)

