Premiere in "Bares für Rares": Hier blamiert sich Händler bis auf die Knochen

Peinlich, peinlich

Ein Grund, warum "Bares für Rares" so beliebt ist, sind die sympathischen Händler, die mit ihrem Wissen alle vom Hocker hauen. Doch nun patzte einer gewaltig.

Die beliebte Trödelshow auf ZDF lebt von seinen Protagonisten – Moderator Horst Lichter, den Experten und den teils kurios anmutenden Händlern. Allesamt sind sie mit ihren Macken und Schrullen sehr sympathisch und sorgen mit ihrer schrägen Art für einen echten ZDF-Quotenhit.

Händler zeigt sich in "Bares für Rares" völlig ahnungslos - und ist sich keiner Scham bewusst

Schließlich gibt es in "Bares für Rares" nicht nur allerhand kuriose Raritäten zu bestaunen, sondern man lernt als Zuschauer auch viel über (Kunst-)Geschichte & Co. Doch selbst manch ein Händler hat die eine oder andere Wissenslücke – wie Aktionär Julian Schmitz-Avila letztens bewies.

Dieser zeigte sich komplett ahnungslos, als ein Plattenverkäufer in die Händlerrunde trat. Mit im Gepäck hatte dieser eine handsignierte Ausgabe von George Harrisons Solo-Album "Thirty Three & 1/3". Das Beste daran: Zudem lag ein Brief mit einer persönlichen Widmung des einstigen "Beatles"-Mitglieds bei.

Die anderen Händler waren restlos begeistert – doch Schmitz-Avila ließ die Schallplatte anfangs dagegen kalt. Stattdessen meinte er nur: "Wenn ich wüsste, wer George Harrison war, wäre ich schon weit." Schließlich müssen ihn die Händler aufklären, dass es sich dabei um einen der bekanntesten Musiker der Welt handelt.

Mit diesem mickrigen Startangebot will er sich das gute Stück ködern

Doch auch das scheint Schmitz-Avila nicht besonders zu beeindrucken. Er beginnt mit einem halbherzigen Startangebot von gerade mal 200 Euro. Zu wenig für dieses seltene Stück – schließlich bekommt Kollegin Elke Velten-Tönnies den Zuschlag. Sie bezahlt genau die Summe, die auch schon der Experte zuvor geschätzt hatte: stolze 1.500 Euro. Den Verkäufer freut's – kann er sich nun seinen Traum vom Städte-Trip mitsamt Ehefrau erfüllen.

jp

Rubriklistenbild: © Youtube / ZDF (Screenshot)