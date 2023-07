Ungewöhnliche Preis-Aktion bei Penny gestartet: Wie teuer müssten Lebensmittel eigentlich sein?

„Wahre Preise“

Der Lebensmitteldiscounter Penny überrascht mit einer Aktion im Sinne der Nachhaltigkeit – eine Woche lang geht es bei neun Produkten um die „wahren Preise“.

Mit einer einwöchigen Aktion in allen 2.150 Filialen sorgt der Discounter Penny aktuell für Gesprächsstoff: In einem Experiment verlangt Penny ab dem 31. Juli eine Woche lang für neun seiner mehr als 3.000 Produkte die „wahren Preise“. Gemeint ist damit der Betrag, der bei Berücksichtigung aller durch die Produktion verursachten Umweltschäden eigentlich berechnet werden müsste, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) sowie die Tagesschau anlässlich des außergewöhnlichen Experiments des Discounters vorab berichtet hatten. Diese unsichtbaren Kosten fallen entlang der Lieferketten zwangsläufig an, spiegeln sich aber nicht oder nur anteilig im Verkaufspreis wider, wie der Penny-Mutterkonzern Rewe Tagesschau.de zufolge mitteilte.

Umwelt-Aktion bei Penny: Die „wahren Preise“ für neun Produkte

Penny arbeite für die Aktionswoche mit der Technischen Hochschule Nürnberg und der Universität Greifswald zusammen, hieß es weiter im Bericht der Tagesschau. Wissenschaftler hätten für Fruchtjoghurt, Käse, Würstchen oder das vegane Schnitzel die Auswirkungen auf Boden, Klima, Wasser und Gesundheit berechnet.

Der Unterschied macht sich durchaus im Geldbeutel bemerkbar, wie die „wahren Preise“ zeigen: „Wiener Würstchen kosten plötzlich 6,01 Euro statt 3,19 Euro. Der Preis für Mozzarella erhöht sich von 89 Cent auf 1,55 Euro und für Fruchtjoghurt muss 1,56 Euro statt 1,19 Euro bezahlt werden“, schrieb dpa anlässlich des von dem Discounter angekündigten, einwöchigen Experiments.

Pflanzliche Lebensmittel belasten die Umwelt weniger stark

Generell sei der notwendige Aufschlag bei rein pflanzlichen Produkten wegen der geringeren Umweltbelastung am niedrigsten, schildert dem dpa-Bericht zufolge der Umweltökonom Tobias Gaugler von der Technischen Hochschule Nürnberg, der das Projekt begleitet. Deutlich höher sei er bei Milchprodukten und am höchsten bei Fleisch.

+ Für neun Produkte kassiert Penny während der ungewöhnlichen Aktion ab dem 31. Juli eine Woche lang die „wahren“ Preise. © Oliver Berg/dpa

Lebensmittelpreise: Experiment bei Penny soll Bewusstsein schaffen

Zwar würden bei der Aktion alle neun Produkte teurer, wie es auch in dem Bericht auf Tagesschau.de heißt – allerdings sei die Spanne der Verteuerung sehr groß. Der Unterschied ist in der Tat respektabel: „Während die Packung Maasdamer Käse durch die Einberechnung der Umweltfolgekosten um 94 Prozent teurer wird und die mit den Wiener Würstchen um 88 Prozent, sind es beim veganen Schnitzel nur fünf Prozent“, heißt es in dem Bericht. Mit dem Schritt wolle der Händler mehr Bewusstsein für die Umweltbelastungen durch die Lebensmittelproduktion schaffen. Die Mehreinnahmen wolle die Rewe-Gruppe für ein Projekt zum Klimaschutz und zum Erhalt familiengeführter Bauernhöfe im Alpenraum spenden.

Verwechslungsgefahr: Lebensmittel, die sich sehr ähnlich sehen Lauch und Porree sind dasselbe, genauso wie Frühlings- oder Lauchzwiebeln dasselbe Gemüse bezeichnen. Auch wenn Frühlingszwiebeln wie eine Mini-Version von Lauch aussehen, sollten Sie sie in Rezepten nicht verwechseln. Lauch ist eher für Suppen und zum Kochen geeignet, während kleine Frühlingszwiebeln auch roh in Salaten oder als Garnitur verwendet werden können. © Moradoheath/imago-images Natron oder Backpulver: Mit beiden Zutaten geht Teig gut auf. Dennoch sind sie nicht 1:1 austauschbar. Wenn in amerikanischen Rezepten von Baking Soda die Rede ist, ist Natron gemeint. Natron alleine braucht bei der Teigzubereitung noch eine Zutat mit Säure, um reagieren zu können. Deshalb finden sich in Backrezepten mit Natron etwa saure Sahne, Buttermilch oder Joghurt. Sie sollten also nicht beliebig Natron und Backpulver austauschen beim Backen. © Coprid/Imago Natron vs. Backpulver: Mit beiden Zutaten geht Teig gut auf. Dennoch sind sie nicht 1:1 austauschbar. Natron ist zwar auch in Backpulver enthalten, dieses enthält aber auch Stärke und Säure, um seine auflockernde Wirkung zu entfalten. © Petra Schneider-Schmelzer/Imago Mandarinen und Clementinen sind beides Zitrusfrüchte in einer handlichen Größe. Doch Synonyme sind sie nicht. Mandarinen sind die Ursprungsfrüchte aus China. Sie haben eine runde Form, Kerne und eine lose Schale. Clementinen sind ein wenig flacher, haben weniger Kerne und eine dünnere Schale, wodurch sie schwerer zu schälen sind. © Imago Pizza mit Rucola Rucola ist kleiner als Löwenzahn. Spätestens beim Geschmack werden Sie auch einen Unterschied bemerken: Rucola ist milder ... © Rachel Annie Bell/imago-images Aus Löwenzahn lässt sich gesunder Tee kochen. ... während die dicken Blätter des Löwenzahns sehr bitter schmecken und deshalb meist gegart werden. © Madeleine Steinbach/Imago Schmand-Becher von Tegut. Saure Sahne und Schmand haben eine ähnliche Konsistenz: cremig und fest. Schmand schmeckt milder, ist weniger säuerlich und die löffelfeste Variante von ... © Rüdiger Wölk/Imago Dip mit Speisequark, Schmand. ... saurer Sahne, die wiederum mehr Fett enthält. Beide Milchprodukte eignen sich zum Verfeinern von Saucen oder zum Backen. © imago-images Blaubeeren oder Heidelbeeren. Blaubeeren oder Heidelbeeren: Man könnte meinen, dass es sich auch hier um regional unterschiedliche Bezeichnungen handelt, tatsächlich gibt es aber einen Unterschied. Die europäische Wald-Heidelbeere hat kleinere Früchte mit dunklem Fruchtfleisch, die nordamerikanische Blaubeeren (auch Kultur-Heidelbeeren) hingegen sind größer und haben helles Fruchtfleisch. © Kantaruk Agnieszka/Imago Ein Bündel Bärlauch Vorsicht, wenn Sie im Frühjahr gerne selbst Bärlauch sammeln gehen! Achten Sie darauf, die richtigen Blätter zu pflücken. Die sehen denen von Maiglöckchen und Herbstzeitlosen nämlich sehr ähnlich, diese sind aber giftig! Ein guter Hinweis ist der knoblauchähnliche Bärlauchgeruch, wenn Sie ein Blatt zwischen den Fingern reiben. © Achim Sass/Imago

„Das ist ein mutiger Schritt – gerade in Inflationszeiten“, meint der Marketing-Experte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU in Düsseldorf dpa zufolge. Er prognostiziert dem Bericht zufolge: „Penny wird aller Voraussicht nach nicht viel von diesen Produkten verkaufen.“ Aber darum gehe es dem Unternehmen auch gar nicht. Es wolle Bewusstsein für Nachhaltigkeit schaffen und gleichzeitig die eigene Marke aufwerten, so der Branchenkenner.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Geld finden Sie im Geld-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Inflation macht Verbrauchern zu schaffen

Die Folgen der Inflation bekommen aktuell viele Verbraucher zu spüren, das betrifft viele verschiedene Lebensbereiche. Beinahe ein Drittel der Beschäftigten in Deutschland stößt nach eigenen Angaben wegen der deutlich gestiegenen Preise an finanzielle Grenzen, wie eine Umfrage ergab. Längst nicht bei allen Betroffenen steigt erwartbar das Gehalt. Auch die steuerfreie Inflationsausgleichsprämie erhalten demnach bei Weitem nicht alle Beschäftigten.

Rubriklistenbild: © Oliver Berg/dpa