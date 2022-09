Fans als Anleger

Die Aktie von Porsche ist an der Börse gestartet – einigermaßen erfolgreich. Der ganz große Hype blieb aber aus. Eine Chance für private Anleger zum Einstieg?

Auf einmal ging alles ganz schnell: Nachdem längere Zeit über einen Börsengang der VW-Tochter Porsche spekuliert worden war, dann wegen des schwierigen Marktumfeldes Zweifel aufkamen, folgte schließlich die Bestätigung. Und jetzt war es so weit: Der Sportwagenbauer legte einen soliden Start auf dem Frankfurter Parkett hin. Er verkaufte die Vorzugsaktien am oberen Ende der erwarteten Spanne und kassierte 9,4 Milliarden Euro.

Porsche-Aktien jetzt schon kaufen? Das spricht dagegen

+ Jetzt an der Börse zu kaufen: Aktien des Sportwagenherstellers Porsche. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Beim IPO (Initial Public Offering) kostete die Aktie 82,50 Euro – doch zu diesem Preis konnten sie nur wenige Privatanleger ergattern. Allerdings hob der Kurs auch nicht so richtig ab, er stieg auf gut 86 Euro, um dann wieder abzusacken. Der eine oder andere überlegt nun, einzusteigen. Dabei spielen nicht unbedingt nur rationale wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle: So mancher Porsche-Fan, der an die Zukunft der Marke glaubt, möchte sich vielleicht auch aus emotionalen Gründen engagieren. Schließlich wurde auch manch Tesla-Fahrer und Aktienkäufer zum Millionär.

Porsche-Aktien jetzt schon kaufen? Das Börsenumfeld schwächelt

Doch ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt zum Einstieg? Schließlich sehen viele Wirtschafts-Experten eine Rezession heraufziehen, die Nachfrage nach Luxusprodukten wie Sportwagen könnte bald schwächeln. Überhaupt sind in der letzten Zeit viele neuen Aktien kurz nach dem IPO eingebrochen.

Impressionen: Der Porsche Turbo Er war der Erste. Beim Pariser Autosalon 1974 stellte Porsche den 911 Turbo 3.0 vor. 260 PS, Höchstgeschwindigkeit 250. Null auf Tempo 100 in 5,5 Sekunden. © Porsche Schon zwei Jahre später folgte der zweite Streich. Der 911 Turbo 3.3 hatte einen größeren Motor. Dank Ladeluftkühlung brachte er es auf 300 PS. Null auf Tempo 100 in 5,4 Sekunden. © Porsche 1990 pausierte der Turbo. Der Nachfolger kam mit Generation 964. Zunächst mit einem 3,3-Liter Motor und 320 PS, dann mit 3,6 Liter und 360 PS. Von 0 auf 100 ging es in 5,0 Sekunden. © Porsche Allrad und Biturbo waren auch bei der Generation 996 gesetzt, die 2000 kam. Mit 420 PS in 4,2 Sekunden von 0 auf 100. Erstmals war dieser 911er schneller 300 kmh. © Porsche Der Porsche Turbo aus dem Jahr 2015. Bei der letzten Modellpflege anno 2015 durchbricht das Spitzenmodell mit 580 PS eine neue Schallmauer. 2,9 Sekunden von 0 auf 100, Höchstgeschwindigkeit 330 kmh. © Porsche Alle Generationen des Porsche Turbo. Alle auf einen Streich. Acht Generationen Porsche Turbo stehen hier einträchtig nebeneinander. Alle mit dem typischen Heckflügel, der für Anpressdruck und Grip sorgen soll. © Porsche

Die meisten Experten empfehlen derzeit, noch etwas abzuwarten, bis der Kurs eine klare Tendenz zeigt. Langfristig bewerten sie die Aussichten von Porsche aber als durchaus positiv, sofern der Hersteller weiterhin seine Hausaufgaben macht. „Porsche muss seinen Plan zur erfolgreichen Steigerung des Volumens und der Gewinnmargen in einer sich abschwächenden Weltwirtschaft umsetzen“, sagste Ben Laidler, Marktstratege beim Onlinebroker Etoro, im Handelsblatt – also mehr und teurere Autos verkaufen.

Immerhin hat das schwierige Börsenumfeld auch sein Gutes für private Anleger: Noch vor einem Jahr wäre die Aktie wohl deutlich teurer gewesen.

Rubriklistenbild: © Marijan Murat/dpa