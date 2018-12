Mit diesen Geschenken liegt das Richtige für IHN unterm Baum

Noch auf der Suche?

Noch keine Idee, was der Liebste zu Weihnachten bekommen soll? Dann machen Sie ihm mit einem dieser leckeren, abenteuerlichen oder etwas verrückten Geschenke eine Freude.

Leichte Panik macht sich breit, weil für Mann, Freund, Papa und Bruder noch kein Geschenk gefunden ist? Damit sind Sie nicht alleine. Spätestens nach der gängigen Antwort "Ich brauche nichts" auf die Frage nach Weihnachtswünschen treibt es schenkfreudigen Frauen den Blutdruck nach oben. Wer jetzt an die altbewährten Krawatten oder Socken denkt, sollte weiterlesen. Folgende Geschenke werden den Nerv ihren Liebsten weitaus besser treffen!

Brauseminar bis Ferrari fahren: Außergewöhnliche Geschenkideen für Männer

In vielen Männern schlummert seit Kindestagen ein Traum. Wer diesen mit einem Geschenk erfüllen kann, der wird mit leuchtenden Männeraugen an Weihnachten belohnt. Ob Formel-1 fahren für Einsteiger am Nürburgring, selbst Flugzeug fliegen oder sich mit einem Lamborghini in die Kurven legen: Mit Erlebnisgeschenken von Jochen Schweizer finden Sie das perfekte Geschenk für Ihre liebsten Männer.

Ist ER sehr verspielt? Dann wäre Bubble-Fußball oder ein Paintball-Erlebnisgeschenk vielleicht das Richtige. Naturbegeisterte können bei einer Höhlen-Exkursion oder beim Eisfischen ihren Mann stehen und Genießer freuen sich über eine leckere Steak-Verköstigung oder ein Wein- und Käse-Seminar.

Perfekte Geschenke für Männer: Zeit und Erlebnisse schenken

Kategorisiert in Geschenke für PS-Fans, Actionhelden, Abenteurer, Wasserliebhaber, Spaßvögel oder Genießer können Suchende aus vielen besonderen Präsenten auswählen, wie zum Beispiel:

Steak-Tasting in München

Braukurs

Outdoor Survival Camp für zwei Tage

Baggerfahren

Husky Workshop

Pyrotechniker für einen Tag

Rundflug im Ultraleichtflugzeug

Ford Mustang Oldtimer Tagestour

