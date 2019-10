"Rich Kids Munich": So verprassen Schickeria-Kinder die Kohle von Papa und Mama

"Saufen Schampus an der Bar …"

"Rich Kids of Instagram" waren gestern: Jetzt kommen die "Rich Kids of Munich". Und die zeigen, wie man Papas Vermögen in der bayerischen Hauptstadt verprasst.

Das Käfer's, Grünwald und die Maximilianstraße: Dort tummeln sich gerne die Reichen und Schönen Münchens - und deren Sprösslinge. Die bayerische Hauptstadt steht schließlich für eine hohe Lebensqualität, den FC Bayern - und dafür, eines der teuersten Pflaster in ganz Deutschland zu sein. Aber warum nur klotzen, wenn nicht gleich protzen?

"Rich Kids of Munich": So protzt der Nachwuchs der Münchner Schickeria auf Instagram

Das denken sich auch die "Rich Kids of Munich" - und zeigen aller Welt, wie sie das Vermögen ihrer Eltern verprassen. Ob beim Champagner schlürfen am Starnberger See, beim Einkaufen im Oberpollinger oder beim Posen im Luxusschlitten mit Flügeltüren vorm Edel-Club: Es vergeht kaum ein Tag in der bayerischen Hauptstadt, an dem der Nachwuchs der Münchner Schickeria nicht mit seinem vielen Geld prahlt. Die "Beweisfotos" laden sie anschließend auf Instagram hoch.

Hier sehen Sie eine kleine, aber erlesene Auswahl aus dem "Alltag der Protz-Gören":

1. Ferrari-Poser

2. Wenn eine Rolex nicht mehr ausreicht …

3. Schampusdusche wie Gott in Frankreich

4. "Money, Money, Money …"

5. (Vor-)Fahren mit Stil

