Mann gönnt sich Austern in Restaurant - und kommt mit tausenden Euro wieder heraus

Glück muss man haben

+ © dpa / Gareth Fuller Gerade mal 13 Euro zahlte Antosh für seine Austern - und bekam tausende Euro zurück. (Symbolbild) © dpa / Gareth Fuller

So viel Glück muss man erst mal haben! Ein Mann wollte Austern schlürfen - und biss auf etwas Hartes. Was er dann in Händen hält, hätte er sich nie träumen lassen.

Das ist wohl das schönste und auch teuerste Weihnachtsgeschenk, dass Rick Antosh wohl je bekommen hat und wohl auch je bekommen wird: Eigentlich wollte der Amerikaner nur gemütlich mit Freunden in der Grand Central Oyster Bar Austern schlürfen.

Mann findet in Austern echte Perle - und Experte schätzt sie auf bis zu 4.000 Dollar

Doch er biss auf etwas Hartes - und dachte erst erschrocken, dass er einen Zahn oder eine Füllung verloren hatte, wie er jetzt gegenüber der New York Post verrät. Bei genauerem Betrachten erkannte Antosh schließlich verwundert, dass sich in seinem 13-Euro-Essen eine echte Perle verbarg!

Diese ist etwa erbsengroß und weist einen schwarzen Fleck auf. Neugierig, ob dies schon öfters im Restaurant passiert wäre, nahm er die Perle mit nach Hause und rief später den Chef an, so Antosh weiter. Dieser antwortete ihm, dass er zwar schon seit 28 Jahren in der Grand Central Oyster Bar arbeiten würde, es aber erst das zweite Mal wäre, dass er so etwas gesehen hätte.

Doch wie viel ist das schöne Stück nun wert? Laut einem Perlen-Experten könnten tausende Dollar drin sein! "Der Wert der Perle basiert auf Glanz, Reinheit und Rundheit", erklärt er gegenüber der New York Post. "Diese hier ist nicht sehr rund und hat einen schwarzen Fleck, den man vielleicht, vielleicht aber auch nicht, entfernen kann. Ein Händler würde für solch eine Perle in diesem Zustand etwa 2.000 bis 4.000 Dollar (etwa 1.750 bis 3.500 Euro) zahlen", so der Experte.

Doch Antosh ist sich noch nicht sicher, ob er die Perle wirklich verkaufen möchte. Eine Sache will er allerdings unbedingt wiederholen - zur Grand Central Oyster Bar zurückkehren und nochmal sein Glück versuchen. "Ich werde definitiv nochmal dorthin gehen, um mehr Perlen zu finden. Man weiß ja nie", schließt der Amerikaner.

jp