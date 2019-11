Ist auf Ihrer 50-Cent-Münze diese Verwechslung, ist sie Vermögen wert 

Schnell checken

Schauen Sie sich die Rückseite Ihrer 50-Cent-Münze mal genauer an - vielleicht ist sie eine Fehlprägung? (Symbolbild)

Checken Sie schnell Ihren Geldbeutel: Es gibt eine 50-Cent-Münze, die eine besondere Fehlprägung hat. Dabei handelt es sich nur um eine Kleinigkeit - die aber viel wert sein soll.

Schauen Sie mal genauer in Ihr Portemonnaie - entdecken Sie in Ihrem Kleingeld vielleicht eine 50-Cent-Münze? Haben Sie Glück, dann könnte es sich sogar um ein ganz besonderes Exemplar des Geldstücks handeln. Verfügt sie schließlich über diese eine Kleinigkeit, soll man ordentlich absahnen können. Grundsätzlich gilt: Euromünzen mit (seltenen) Fehlprägungen sind auf Online-Plattformen wie eBay unter Sammlern heiß begehrt.

50-Cent-Münze von 2002 - wegen Fehlprägung Vermögen wert

Ein falsches Bild auf der Rückseite, ein Zahlendreher oder eine "Spiegelei"-Prägung - auf speziellen Münz-Auktionen werden für solche Raritäten schon mal einige tausende Euro hingeblättert. Doch die meisten Deutschen wissen gar nicht, welch kleines Vermögen sie teilweise im Geldbeutel tagtäglich mit sich herumtragen. Dabei ist vor allem eine 50-Cent-Münze aus dem Jahr 2002 richtig viel wert.

Auch interessant: Schnell checken: Diese seltenen EU-Münzen sind bis zu 150.000 Euro wert.

Das Besondere an ihr: Statt des Brandenburger Tors ist auf der Rückseite des Geldstücks der Bundesadler gestempelt. Doch das Wappentier gehört eigentlich nur auf die 1- oder 2-Euro-Münze! Das Interessante daran: 2010 wurde bereits solch ein rares Exemplar für 750 Euro ersteigert. Nun wurde die seltene 50-Cent-Münze auf einer Auktion sogar für fast 3.000 Euro angeboten.

3.000 Euro für 50-Cent-Stück: Darauf sollten Sie achten

"Euro-Münzen werden in Milliardenauflage geprägt. Da ist es kaum verwunderlich, wenn das eine oder andere Stück nicht hundertprozentig perfekt ist", erklärt Fachjournalist Sebastian Wieschowski gegenüber DerWesten. Der Münzkenner rät ebenfalls dazu, beim Einkauf an der Supermarktkasse einen genaueren Blick auf die Geldstücke zu werfen.

Erfahren Sie hier: Besitzen Sie diese "Doppel"-Fehlprägung? Dann sind 80.000 Euro drin.

Denn "wenn eine Umlaufmünze von der Norm abweicht, kann sie schnell zu einer wertvollen Rarität werden", so Wieschowski weiter. Ist das 50-Cent-Stück zudem mit der Jahreszahl 2002 und dem Münzzeichen G gekennzeichnet, sollten Sie sich abschließend die Motivseite vorknöpfen. Wenn Sie glauben, eine Fehlprägung in den Händen zu halten, sollten Sie allerdings besser nicht auf eBay verkaufen. Warum das so ist und wo es besser geht, erfahren Sie hier.

